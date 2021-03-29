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В Україні зайнято 59% COVID-ліжок, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак

В Україні зайнято 59% COVID-ліжок, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак

В Україні зайнято 59% ліжок, призначених для лікування пацієнтів з COVID-19, і ця цифра стрімко збільшується.

Про це 29 березня на пресконференції в Києві повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 29 березня 558 закладів охорони здоров’я, а це фактично всі комунальні некомерційні підприємства, власниками яких є місцеві органи самоврядування, є визначеними для надання допомоги пацієнтам, які хворіють або мають підозру на коронавірусну хворобу. В цих закладах виділено 75 158 ліжок, з яких 64 240 забезпечені подачею кисню. Це централізована подача через кисневі магістралі з відповідним постійним забезпеченням надходження кисню, а також кисневими концентраторами, які можуть переміщатися від ліжка до ліжка. Зайнятість ліжкового фонду в закладах охорони здоров’я загалом в Україні станом на минулу добу становить 59%, це в абсолютних цифрах становить 37,5 тис. Слід звернути увагу на те, що зайнятість ліжок прогресивно збільшується, і ще минулого тижня ми мали 49%", - поінформувала Микичак.

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За її словами, нині простежується зростання захворюваності на COVID-19 майже по всій території України, лише одна область перебуває в жовтій зоні, тобто в більш-менш стабільній ситуації. Найвищий рівень захворюваності та епідеміологічної небезпеки в Києві та Київській області і майже вся Західна Україна. Високий рівень зайнятості COVID-ліжок у Києві - це 84%, в Житомирській області - майже 74%, в Київській - 77%, Львівській - 69%, Миколаївській - 68%.

Микичак наголосила, що серед тих пацієнтів, які хворіють, майже 20% потребують лікування в стаціонарі, частина з них потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

За даними МОЗ, у відділеннях інтенсивної терапії нині 4999 ліжок, з яких зайнято 2850.

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Всього по лікарнях України, за даними, які навела Микичак, 6552 апарати штучної вентиляції легень, зараз 1424 пацієнти перебувають на штучній вентиляції легень.

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Топ коментарі
+4
Привіт із Буковєлю, чувакі!)))
В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 7124
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29.03.2021 13:18
+4
Прикільно в Києві вже літо і дерева зелені
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29.03.2021 13:21
+3
Зеботи та зелохи,

В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 6638
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29.03.2021 13:17
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Зеботи та зелохи,

В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 6638
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29.03.2021 13:17 Відповісти
Привіт із Буковєлю, чувакі!)))
В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 7124
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29.03.2021 13:18 Відповісти
Цікаво, про буковель як джерело зараження петики верещать одноголосно, а про всілякі протести проти котопуляції чомусь мовчать...
В Україні зайнято 59% COVID-ліжок, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак - Цензор.НЕТ 7580
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29.03.2021 13:20 Відповісти
Прикільно в Києві вже літо і дерева зелені
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29.03.2021 13:21 Відповісти
Бостууага, змінив нік?
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29.03.2021 15:45 Відповісти
Поцман это старый троль, давненько не было.
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29.03.2021 19:09 Відповісти
По слухам в харькове 500 у.е попасть в больничку.
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29.03.2021 13:18 Відповісти
когда же вы уже подавитесь вашей брехнёй?
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29.03.2021 13:20 Відповісти
Наверное тогда же когда Вы поумнеете...
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29.03.2021 13:30 Відповісти
В Одесі всі лікарні заповнені...
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/5863826940354343 Katherine Nozhevnikova разом з Анюткою Алефировою та ще 9 . 27 березня о 23:59 ·
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/5863826940354343 Это Ольга Арсеньевна. Ей 83. Ее не госпитализировали в стационар с уже привычной фразой (которую я слышу десятки раз в день) мест нет. Впрочем, такую же причину озвучили сегодня ещё 32 нашим очередным пациентам.

В Україні зайнято 59% COVID-ліжок, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак - Цензор.НЕТ 6702
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29.03.2021 13:35 Відповісти
 
 