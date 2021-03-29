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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Приватбанк (2419) Венедіктова (829)

Щодо "ПриватБанку" було відкрито 30 тис. проваджень, 20 тис. - вже закрито, 40 з решти 10 тис. - є особливо резонансними, - Венедіктова

Щодо

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зазначила, що з 10 тис. відкритих кримінальних проваджень, пов'язаних із "ПриватБанком", 40 є особливо актуальними і резонансними.

"30 тис. - саме стільки всього було кримінальних проваджень, які так чи інакше стосувалися "ПриватБанку". 20 тис. з них уже закриті, 700 з тих, що розслідуються, що стосуються посадових злочинів, 40 - особливо актуальні і резонансні", - повідомила вона в колонці KyivPost, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

15 березня 2021 року Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку".

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А по скільком проходить обвинуваченим ваш господар ?
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29.03.2021 13:31 Відповісти
Рівень тупізни цієї влади. Просто зашкалює! Навіть я, не юрист знаю, що всі справи можна об'єднати в один колективний позов.
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29.03.2021 13:31 Відповісти
20К уже закрыты? Ясно понятно. С 10К ждут отката.
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29.03.2021 13:35 Відповісти
Виртуальные производства виртуально открываются/закрываются, только прокуроры богатеют....
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29.03.2021 13:35 Відповісти
Достаточного одного: беня + богоолюбов. Получается два. Пусть два, но не 40К
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29.03.2021 13:49 Відповісти
"По "ПриватБанку" были открыты 30 тыс. производств, 20 тыс. - уже закрыты, 40 из оставшихся 10 тыс. - являются особенно резонансными, - Венедиктова" - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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29.03.2021 14:35 Відповісти
Про що каже прокурорка? Що щодо "Привату" було відкрито 40 тисяч справ? Це йде мова по недостачах в касах, викраденню відеокамер, ДТП транпорту інкасаторів, розбиті банкомати і кражі з банкоматів, шахрайство з ПК? А скільки відкрито справ на шахраїв, які вивели 5,5 млрд доларів США?
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29.03.2021 14:41 Відповісти
маловато будет...(с))))
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29.03.2021 17:42 Відповісти
 
 