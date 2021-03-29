Аксьонов переміг на довиборах у Раду в Донецькій області, - дані ЦВК
На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №50 у Донецькій області переміг мер Добропілля і представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.
Аксьонов набрав 65,46% голосів (19 949).
На другому місці - кандидат від Партії Шарія Валентин Рибін, за нього проголосували 13% (3 963 голосів).
Кандидатка "ЄС", волонтерка і лікарка Юлія Кузьменко, обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, отримала 6,69% голосів.
За даними ЗМІ, Андрій Аксьонов в 2014 році, як мер селища Новодонецьке, організував там псевдореферендум. У жовтні 2015 був обраний мером Добропілля. ЗМІ повідомляли, що в Аксьонова подвійне громадянство - України та Росії. У травні 2018 року йому повідомили про підозру в службовій підробці (ч.1 ст.366 КК), підробці та використанні документів (ч.4 ст.358 КК), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (чч.2 , 3 ст.191 КК) - заради незаконного відвідування окупованого Криму. У січні 2019-го Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.
Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді і тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (втекли до Росії) і російських ГРУшників.
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І це наголосувала худоба не з окупації, а на нашій території.
Худоба, яка живе повсякденністю третього рейха.
А має пройти денацифікацію з забороною голосувати найближчі пів століття !!
Точніше не так, СБУ зараз не ловить тих хто зрадив Україні, а сама зраджує Україні. Ловить тих хто завозить контрабанду військових товарів із рф які необхідні армії України та допомагаю рф саджати тих громадян росії що продавали нам військові товари.
По факту СБУ як мінімум частково ворог України. І скоріше за все те частково це є керівництво яке назначив Зе.