Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу, - епідеміологиня

На сьогодні в Україні циркулює коронавірус з більш ніж 30 зміненими генотипами.

Про це 29 березня, на пресконференції в Києві повідомила головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила, що у відслідковуванні пандемії повинно бути 3 компоненти: надання медичної допомоги; вірусологічний моніторинг; епідеміологічна складова.

"Щодо другої складової. Вона не була зорганізована в Україні належно, тому дані по штамах – це ті, які ми отримували з-за кордону, куди доставлялися зразки, ми отримували із запізненням. Тепер уже в Україні розпочато свої дослідження… Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів вірусів", - сказала епідеміологиня.

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За її словами, занесення інфекції в Україну відбувається з різних територій, в тому числі і з Європи та африканського континенту. Зафіксована циркуляція британського штаму, в тому числі й видозміненого. За словами Виноград, він уражає молодші вікові групи, зокрема дітей та підлітків.

Також епідеміологиня повідомила, що внаслідок мутацій змінився патогенез вірусу та, відповідно, прогноз для пацієнтів. Крім того, частина ліків, які раніше вважалися перспективними для лікування COVID-19, виявляються недієвими, через що доводиться корегувати протоколи лікування інфекції.

Епідеміологиня додала, що вакцини, які використовуються нині, є ефективними проти мутованих штамів коронавірусу.

"Всі виробники вакцин розглядають можливість заміни і випуску нових вакцин із спрямованістю щодо "мутантів", але на сьогодні ті вакцини, які використовують, є ефективними", - сказала Виноград.

За її словами, питання ефективності розроблених вакцин проти нових штамів коронавірусу з'явилося відразу після повідомлень про їхнє виявлення. За результатами проведених досліджень виявилося, що вакцини компаній AstraZeneca, Pfizer та Moderna захищають від британського штаму, хоча й з нижчою ефективністю. Нігерійський штам має інші мутації й ефективність вакцини AstraZeneca проти нього серйозно знизилася.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 28 березня від COVID-19 вакциновано 198 464 особи, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

23 лютого в Україну прибула партія із 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoviShield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Крім того, 25 березня до України доставили першу партію - 215 тис. доз - вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстрована вакцина американської компанії Pfizer.