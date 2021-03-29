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Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу, - епідеміологиня

Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу, - епідеміологиня

На сьогодні в Україні циркулює коронавірус з більш ніж 30 зміненими генотипами.

Про це 29 березня, на пресконференції в Києві повідомила головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила, що у відслідковуванні пандемії повинно бути 3 компоненти: надання медичної допомоги; вірусологічний моніторинг; епідеміологічна складова.

"Щодо другої складової. Вона не була зорганізована в Україні належно, тому дані по штамах – це ті, які ми отримували з-за кордону, куди доставлялися зразки, ми отримували із запізненням. Тепер уже в Україні розпочато свої дослідження… Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів вірусів", - сказала епідеміологиня.

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За її словами, занесення інфекції в Україну відбувається з різних територій, в тому числі і з Європи та африканського континенту. Зафіксована циркуляція британського штаму, в тому числі й видозміненого. За словами Виноград, він уражає молодші вікові групи, зокрема дітей та підлітків.

Також епідеміологиня повідомила, що внаслідок мутацій змінився патогенез вірусу та, відповідно, прогноз для пацієнтів. Крім того, частина ліків, які раніше вважалися перспективними для лікування COVID-19, виявляються недієвими, через що доводиться корегувати протоколи лікування інфекції.

Епідеміологиня додала, що вакцини, які використовуються нині, є ефективними проти мутованих штамів коронавірусу.

"Всі виробники вакцин розглядають можливість заміни і випуску нових вакцин із спрямованістю щодо "мутантів", але на сьогодні ті вакцини, які використовують, є ефективними", - сказала Виноград.

За її словами, питання ефективності розроблених вакцин проти нових штамів коронавірусу з'явилося відразу після повідомлень про їхнє виявлення. За результатами проведених досліджень виявилося, що вакцини компаній AstraZeneca, Pfizer та Moderna захищають від британського штаму, хоча й з нижчою ефективністю. Нігерійський штам має інші мутації й ефективність вакцини AstraZeneca проти нього серйозно знизилася.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 28 березня від COVID-19 вакциновано 198 464 особи, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

23 лютого в Україну прибула партія із 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoviShield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Крім того, 25 березня до України доставили першу партію - 215 тис. доз - вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстрована вакцина американської компанії Pfizer.

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Топ коментарі
+5
Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 5832
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29.03.2021 13:36
+2
А сколько штаммов гриппа гуляет по Украине? Да, и ликвидация института участковых врачей это жирный минус здравоохранению Украины.
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29.03.2021 13:39
+1
хорошие новости хочу - ну типа - клоун в отставку подал или типа перевыборы в Раду ,ну на худой конец - лебединое озера по всем цапоканалам - во
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29.03.2021 13:36
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Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 5832
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29.03.2021 13:36 Відповісти
и скажите мне - не подлец ли он?
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29.03.2021 13:37 Відповісти
Как же, натуральный подлец. Скажу вам больше, он не просто подлец, он циничный ублюдочный подлец.
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29.03.2021 14:10 Відповісти
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29.03.2021 14:25 Відповісти
хорошие новости хочу - ну типа - клоун в отставку подал или типа перевыборы в Раду ,ну на худой конец - лебединое озера по всем цапоканалам - во
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29.03.2021 13:36 Відповісти
а врач прямой контакт- только за деньги
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29.03.2021 13:37 Відповісти
Ми таки чемпіони?
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29.03.2021 13:37 Відповісти
Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 8593
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29.03.2021 13:39 Відповісти
ДА хоть 40, какая разница
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29.03.2021 13:38 Відповісти
А сколько штаммов гриппа гуляет по Украине? Да, и ликвидация института участковых врачей это жирный минус здравоохранению Украины.
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29.03.2021 13:39 Відповісти
И не говорите! А сколько долбо....в по улицам гуляет!
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29.03.2021 13:42 Відповісти
і поки що ніхто офіційно не признав це кацяпською бактеріологічною зброєю проти людства
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29.03.2021 13:47 Відповісти
А интересно, нас то пытаются "вакцинировать" от какого штамма? ))))))))
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29.03.2021 13:48 Відповісти
Коронавирусыhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-atlas2003-2 [2] (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Coronaviridae) - семейство https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B вирусов , включающее на май 2020 года 43 вида https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 РНК -содержащих вирусов, объединённых в два подсемействаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-3 [3] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-ICTV_0-4 [4] , которые поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B шиповидные отростки которого напоминают https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 солнечную корону https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-atlas2003-2 [2] . Известно 7 коронавирусов, поражающих человека...
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29.03.2021 14:30 Відповісти
Вы пишите о видах коронавирусов, а в заметке идет речь о штаммах одного из коронавирусов, вызывающего COVID-19.
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29.03.2021 19:33 Відповісти
А откуда нам знать, шо они у нас ищут и находят, когда их известных только видов больше 40, а 19-й так и не был выделен?
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29.03.2021 21:57 Відповісти
О чем Вы пишите? Известных видов более 40, а один из видов, выделенный в 2019 году, на сегодня циркулирует в более 30 штаммах.
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29.03.2021 23:11 Відповісти
Кем выделенный?
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29.03.2021 23:15 Відповісти
Внимательней!
..." Известно 7 коронавирусов, поражающих человека"...
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30.03.2021 07:42 Відповісти
И что?
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30.03.2021 12:49 Відповісти
Ничего... Вакцинировать-неперевакцинировать...
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30.03.2021 13:59 Відповісти
Короче, мы теперь должны сопли-кашли знать по именам.
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29.03.2021 14:37 Відповісти
 
 