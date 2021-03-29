У третини українських сімей, які отримують соцдопомогу, є працездатні непрацюючі люди: це не може не обурювати, - Лазебна
Українці, що працюють у "тіньовому" секторі економіки, отримують допомогу за рахунок інших платників податків, і це "не може не обурювати", заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.
Частина працездатних українців отримують від держави допомогу як малозабезпечені. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила агентству "РБК-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
"Постійно аналізуючи програму допомоги малозабезпеченим, я бачу там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють у "тіньовому" секторі і при цьому отримують допомогу за рахунок інших платників податків. Це порушує принцип адресності і не може не обурювати суспільство", - сказала вона.
Міністерка вважає, що "треба давати вудку, а не рибу, стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення".
"Коли я дивлюся дані щодо зареєстрованого безробіття, то бачу, що нам потрібно відновлювати активні програми зайнятості і сприяти працевлаштуванню людей, особливо малоконкурентних, на ринку праці", - зазначила Лазебна.
За її даними, в 2020 році в країні було працевлаштовано 3,9 млн українців, а трудові відносини припинили 4,06 млн.
"Працевлаштовано на 101,5 тисячі менше, ніж звільнено - це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа. Але треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості", - пояснила Лазебна.
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