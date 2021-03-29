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Новини Тіньова економіка
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соцдопомога (135) Лазебна Марина (167)

У третини українських сімей, які отримують соцдопомогу, є працездатні непрацюючі люди: це не може не обурювати, - Лазебна

У третини українських сімей, які отримують соцдопомогу, є працездатні непрацюючі люди: це не може не обурювати, - Лазебна

Українці, що працюють у "тіньовому" секторі економіки, отримують допомогу за рахунок інших платників податків, і це "не може не обурювати", заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Частина працездатних українців отримують від держави допомогу як малозабезпечені. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила агентству "РБК-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Постійно аналізуючи програму допомоги малозабезпеченим, я бачу там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють у "тіньовому" секторі і при цьому отримують допомогу за рахунок інших платників податків. Це порушує принцип адресності і не може не обурювати суспільство", - сказала вона.

Міністерка вважає, що "треба давати вудку, а не рибу, стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення".

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"Коли я дивлюся дані щодо зареєстрованого безробіття, то бачу, що нам потрібно відновлювати активні програми зайнятості і сприяти працевлаштуванню людей, особливо малоконкурентних, на ринку праці", - зазначила Лазебна.

За її даними, в 2020 році в країні було працевлаштовано 3,9 млн українців, а трудові відносини припинили 4,06 млн.

"Працевлаштовано на 101,5 тисячі менше, ніж звільнено - це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа. Але треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості", - пояснила Лазебна.

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Топ коментарі
+31
В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5600
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29.03.2021 13:57
+19
Сахар с гречкой подорожали в два раза. Но мудрый нарид стал абсолютно равнодушен к ценам.
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29.03.2021 14:01
+19
А курточка министра здравоохренения за 650 000 вас не возмущает ? 🙈🤮Хуже не будет ? Жрите 🐑🐏 73%, любители погорелого шапито 🤢🎪🤡 95 !
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29.03.2021 14:12
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"Стимулировать программы занятости" надо прежде всего достойным уровнем зароботной платы. Дураков нет мантулить на оплату коммуналки, набивая тем самым жирные, ненасытные пуза олигархов, и за жалкую жратву. Не рабы!
Рабов и то бесплатно лечили, кормили хорошо, чтобы они были здоровы, даже секс в Риме, напримр, у них был регулярным, так как необходим для здоровья.
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29.03.2021 14:08 Відповісти
Так может причиной таких высказываний Лазебной как раз и есть не регулярный секс???
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29.03.2021 14:12 Відповісти
в моєму місті максималка- 10-12000 і то це посади дєлєкторов і їхня воровата обслуга-бугалтьори, РАБИтнічки- 5000 - 6000, а на руки віднімайте податок і виходить більшості- *** на комір,з них 25-30% на комуналку,решта затарити хімози в локал АТБ хліві і прожерти і УСЬО!
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29.03.2021 14:38 Відповісти
А где работать, тварь?
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29.03.2021 14:10 Відповісти
она сама нигде никогда не работала
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29.03.2021 14:12 Відповісти
работа есть,открой сайты по работе,прозвони пару предложений и точно найдешь,и с нормальными зарплатами, это по руццкой методичке в Украине нет работы и зарплаты маленькие,а по официальной статистике на январь 2021 года в Украине средняя зарплата 12000 гривен,а у кацапов 30000 рублей,а это на 8000 рублей если перевести больше чем у них,так что поднимай жопу с дивана и работай,а не ной и оскорбляй других
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29.03.2021 14:19 Відповісти
не городи чепухи, відкриваєш Ворк.уа і подібні, вакансії одні й ті ж причому дублюються і 90% вакансій висять по 3-5 міс.!!!! як так,бєшене безробіття і одні й ті ж вакансії зависають по 5 міс.,що це говорить а те,що народ кидають через х... а саме через фуфло-випробні терміни в якому платять 75% ставки від мін.і виходить цілий ...а потім просять с вєщічками на вихід і вакансія поновлюється.От такий от схематоз. А ти реально дічь шкрябаєш!
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29.03.2021 14:46 Відповісти
Ты с марса или с жупитера? Какая работа? Попробуй через ЦЗ устроиться... Бред несёшь и распространяешь... А про 12000 средней аж умиляет
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29.03.2021 14:47 Відповісти
В городах работа есть, я не спорю, а вот в селе, на 700 жителей от силы 50 вакансий, а остальным куда идти?
Я то пенсионер, я своё отработал, мне за людей обидно, я же вижу, что творится кругом.
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29.03.2021 14:53 Відповісти
Ну-ну... Давайте, устройте моего мужа на работу-художник-дизайнер. В совершенстве знает все необходимые программы. Большой опыт работы. Один недостаток - 59 лет. Слабо устроиться на работу? И Ж..,по -вашему, поднимает, и резюме шлет, и на собеседования ходит...- ответ один- вы нам по возрасту не подходите.
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29.03.2021 16:11 Відповісти
А сколько материальной помощи получают депутаты, судьи, прокуроры, топ менеджеры, директора всякие, и прочая бесполезная шушера? На них миллионы, десятки, сотни миллионов, не жалко? Легко находите???? Лицемеры!
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29.03.2021 14:11 Відповісти
судьи и прочие мусора хотят жрать, быдло марш работать ...
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29.03.2021 14:11 Відповісти
проблема комплексная, у нас не только власти говно,но и народец не очень
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29.03.2021 14:16 Відповісти
Кацапи вони такі... лайно (гавно) лайном, завжди були.
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29.03.2021 14:21 Відповісти
при чем тут кацапы? кацапы то говно,само собой,но у нас дерьма не меньше,были бы нормальные люди давно жили бы хорошо и в достатке,все предпосылки к этому есть
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29.03.2021 14:23 Відповісти
Меньше на багато ніж на набутилкіно-скалєнвставанії але, нажаль, є .
Кацапов відсотків 95-98 лайна "людей" , у нас 25-30 (складаєте голоси за опзж, шарія) й визначаєте %%% лайна в Україні.
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29.03.2021 23:19 Відповісти
Да, только такой народец может выбрать зебанутого шута в президенты.
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29.03.2021 14:34 Відповісти
у нас менталитет такой уже сложился,не нае..шь - не проживешь,все хотят жить припеваючи за чужой счет и ничего не делать,но в то же время хотят чтобы уровень жизни был как в Европе,никто не хочет платить налоги,с другой стороны у власти сумасшедшая коррупция,вот страна и погрузилась в пучину нищеты и произвола
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29.03.2021 14:15 Відповісти
в Європі купа роботи,просто море всіх оформлюють,всі платять податок,дуже жорсткі штрафи і посадки,контроль конкретний,кидалова-0 якщо і є то десь "наші"виродки вже на схемах але і їїх чистять з посадками,там всю політику вирішують мега-корпорації які аби був порядок суворо дьоргають тамошніх політиків тому там все чітко! Це називається як баб юля Зовнішнє Правління,тобто порядок і процвітання а не колгосп типу України і подібних свинарників.
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29.03.2021 14:51 Відповісти
Что ни министр, то дебил... Один Аваков д'Артаньян...
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29.03.2021 14:17 Відповісти
А то что Таран декларирует 2 млн грн доходов и получает соцпомощь тебя не возмущает?
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29.03.2021 14:18 Відповісти
Только хотел сказать. + мендель до кучи
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29.03.2021 14:24 Відповісти
Она просто **** и тварь. Сколько у нее зарплата на «вредном производстве»??? А?
Мы не получаем субсидии. Я -пенсионерка (39 лет стажа. 2100,00 грн пенсия + з плата 6000). Муж -59 лет нигде не может получить работу, даже через центр занятости (причина - старый) Итого на 2-х 8100. На одного -4050 в месяц. ****!
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29.03.2021 14:20 Відповісти
А як би знала воеа як обурює те що депутати міліонери отримують дотації на житло, стрес, відпочинок з грошей алатників податків, при тому що з/п не маленька й у конвертах теж є!
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29.03.2021 14:20 Відповісти
Брешет ,как сивый мерин.Любому неработающему начисляют,автоматом,минимум ,6500гр.зарпллаты,дескать,а то и вообще отказывают в соцпомощи.А если ребёнок -инвалид требует Ухода.?.А в сельской местности рабочие места есть?.Наглая,и беспринципная. цербер.
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29.03.2021 14:28 Відповісти
Это та самая Лазебная, которая жаловалась, что у нее дети бракованные?
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29.03.2021 14:32 Відповісти
Неее, то Третьякова.
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29.03.2021 14:58 Відповісти
І тут же новина про зарплати в https://censor.net/ru/news/3256213/dvukratnym_rostom_zarplat_chlenov_nkreku_zayimetsya_schetnaya_palata_kucherenko - 300 000 за перекладання папірців.
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29.03.2021 14:43 Відповісти
Саакашвілі показав, скільки розкрадається чиновниками державних коштів. Чомусь обурені міністри не хочуть розібратись із цими проблемами, а все шукають дурнів, які будуть і далі на них працювати, аби вони могли собі ні в чому не відмовляти. Розумні люди не хочуть за свої гроші утримувати величезну армію дармоїдів і корупціонерів.
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29.03.2021 15:06 Відповісти
Возмущает то ,что ты ДУРА ...
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29.03.2021 15:14 Відповісти
Треба будь-яку соціальну допомогу скасувати, щоб там не верещала лівацька худоба.
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29.03.2021 15:14 Відповісти
,Не може не обурювати що колись одна з найрозвинутіших країн Европи не може забезпечувати своїх громадян роботою.
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29.03.2021 15:29 Відповісти
уроды. вы дайте работу на местах ( по месту жительства), а потом говорите о не работающих.
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29.03.2021 15:52 Відповісти
А че это их е*ет это? Пусть завалит мурло и не вякает. Ишь ты. Как в старых временах совка. " А почему это вы гражданин не работаете? идемте узнавать почему вы бездельничаете"
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29.03.2021 16:13 Відповісти
самые трудоспособные и не работающие люди это чиновье и депутаты, всех на минималку и разбегутся как крысы
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29.03.2021 16:39 Відповісти
У третини українських сімей, які отримують соцдопомогу, є працездатні непрацюючі люди: це не може не обурювати, - Лазебна - Цензор.НЕТ 7751
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29.03.2021 16:42 Відповісти
Суки продажные.
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29.03.2021 16:54 Відповісти
А работа где? Ты то пристроилась неплохо.
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29.03.2021 16:53 Відповісти
Телескоп тебе в горло Лабезник.Это я про удочку.Теперь подумай,кем выгодно быть в Украине,щоб получать максималку?Ментом или бизнесменом?Бо твою удочку,переделали в телескопическую дубину так же как перевернули понятия о тех,кто кому служит и за чей счёт живёт.
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29.03.2021 18:21 Відповісти
Зачем работать, если эпоха бидности закончилась? Пусть идут работать те, кому на кусок хлеба с маслом не хватает.
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29.03.2021 18:57 Відповісти
потому, что при таких получках дешевле не работать.
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29.03.2021 23:08 Відповісти
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