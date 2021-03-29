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Новини Агресія Росії проти України
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Слова Байдена про "Путіна-вбивцю" дуже важливі для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, - Хомчак

Слова Байдена про

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак сказав, що згоден з висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент РФ Володимир Путін - убивця.

Про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

Інтерв'юер запитала: Хомчак теж ствердно відповів би на запитання, чи є Путін убивцею?

"Звісно. (Як може відповісти) головнокомандувач Збройних сил України, який пройшов цю війну з першого дня і безпосередньо воював із підрозділами і частинами збройних сил Російської Федерації? Невже в когось може бути сумнів і запитання? Звісно, мені дуже імпонує, що президент Америки сьогодні може сказати і говорить те, що він говорить. Як правило, президенти дипломатичніше виступають. А тут президент Америки чітко, зрозуміло, своїми словами дав оцінку", – сказав Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, було дуже важливо почути таке висловлювання президента США.

За його словами, мета Путіна в Україні – щоб вона залишилася у сфері його впливу.

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"Щойно Україна скаже, що вона не хоче жити за європейськими стандартами, що Україна не хоче бути членом НАТО, що вона хоче жити так, як вона жила 30 років тому і 24 роки до війни, яка в нас зараз триває, – я думаю, відразу все змінюватиметься. Але я впевнений, що народ України вже не хоче так жити. Людина завжди хоче жити краще. Щойно він спробував, що можна жити інакше, то вже повернути його до попереднього стану складно" , – сказав Хомчак.

17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на запитання, чи вважає він, що Путін - "убивця". Під час інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.

Наступного дня під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.

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Топ коментарі
+19
А насколько они важны б были услышать от нашего президента, ато похоже что Байден больше думает о нашей стране, чем наше руководство.
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29.03.2021 13:57
+19
блин!.. дурачок какой-то этот Хомчак!..
погибающим бойцам ВСУ глубоко безразличны слова Байдена о Путине, или слова Махатмы Ганди о том что "ненасилие это одна из форм героизма"..
от Командующего ВСУ ждут приказа об уничтожении огневых точек противника, и о водружении флага Украины над Донецком и Луганском..
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29.03.2021 14:00
+11
Таки да, за Бвайдена. Но ведь когда наши сыновья и дочери, отцы и матери гибнут на фронте, лично ты, козёл четырёхквартирный, жируешь со своей молодухой за счёт тех, кто там гибнет.
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29.03.2021 14:05
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А насколько они важны б были услышать от нашего президента, ато похоже что Байден больше думает о нашей стране, чем наше руководство.
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29.03.2021 13:57 Відповісти
А по мне, так пусть бы молчало, чем цинично мычало...
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29.03.2021 13:58 Відповісти
Идиот! Тем, кто умирает, уже не помогут никакие слова. Твоя задача сделать так, чтоб умирал враг!
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29.03.2021 14:11 Відповісти
Если лично вы, замените Хомчака, то наши воины перестанут гибнуть? Нет!

Давайте говорить откровенно. Сначала Украину предал Янукович, сдав наш обогащенный уран в США (из него можно было быстро собрать несколько ядерных боеголовок), расформировав на полуострове армейский корпус, который был создан при Ющенко в противовес кацапской группировки, которая размещалась в Крыму официально, с разрешения Украины и продал украинский завод по производству вакцин, кацапам.

Потом Украину продавал Порошенко, с Яценюком, Гройсманом, Муженко и Назаровым. И экономику обрушили и территории сдавали.

А сейчас ничем не лучше, потому что продолжается разграбление Украины, вместо рывка в экономике, а значит и обороноспособности.

Но есть и внешние предатели - Германия и Франция, которые помогли Кремлю выстоять при СЛАБЫХ санкциях, строительстве СП и поставок электростанций Сименс на полуострове.
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30.03.2021 13:05 Відповісти
Если лично я-то гарантирую, что читать посты научатся многие, но лучче ни нада!
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30.03.2021 13:32 Відповісти
с этими словами легче умирать
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29.03.2021 13:59 Відповісти
скоро сцикун зілєнській з портновим запрєтят вживати слова про путіна -убійцу в Україні.
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29.03.2021 14:00 Відповісти
блин!.. дурачок какой-то этот Хомчак!..
погибающим бойцам ВСУ глубоко безразличны слова Байдена о Путине, или слова Махатмы Ганди о том что "ненасилие это одна из форм героизма"..
от Командующего ВСУ ждут приказа об уничтожении огневых точек противника, и о водружении флага Украины над Донецком и Луганском..
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29.03.2021 14:00 Відповісти
А чому попередній командувач не віддавав такого наказу?
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29.03.2021 14:08 Відповісти
при Муженко, Армия как раз двигалась вперед, но к власти пришли те, кто в тылу устал от войны..
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29.03.2021 14:25 Відповісти
Ложь!!!! Муженко - предатель. Во время Минска он УМЫШЛЕННО ЗАПРЕТИЛ нашим войскам отходить с Дебальцевского выступа, а кацапы готовились сделать им окружение. Муженко ЛИЧНО приказал отвести с линии фронта ВСЮ нашу противотанковую артиллерию и дал возможность кацапам захлопнуть котел практически без потерь. Генерал-полковник Воробьёв приказал войскам выйти из готовящегося котла, и запретил сообщать об этом приказе Муженко.
Так что Путин, выйдя утром на переговоры, заявил о двух тысячах украинских воинов, попавших в окружение. Но Муженко был не в курсе, что их там уже нет, как не в курсе был и Порошенко. Интересно, какие территории Порошенко хотел сдать в Минске, в обмен на эти две тысячи военнопленных?

Азербайджан провел успешную 44-х дневную войну, начав с отстранения Начальника своего Генштаба и связанных с ним генералов.
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30.03.2021 13:13 Відповісти
ви забули, що втомлені від війни зебіли проміняли перемогу на сумнівний мир ?
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29.03.2021 14:39 Відповісти
А Порошенко не приказывал не стрелять, перед Иловайской трагедией?
А Порошенко не пошел на мирные переговоры после Иловайска, после Дебальцево?

А навязанные Украине Путиным, Минские договоренности, выписаны так, что выгодны Кремлю, но не Украине.

Проснитесь, Ксения. Справедливо ругая Зеленского, надо тут же, точно так же ругать Порошенко, потому что они стоят друг друга.
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30.03.2021 13:28 Відповісти
100 відсотків. Респект за такі слова.
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29.03.2021 23:38 Відповісти
Таки да, за Бвайдена. Но ведь когда наши сыновья и дочери, отцы и матери гибнут на фронте, лично ты, козёл четырёхквартирный, жируешь со своей молодухой за счёт тех, кто там гибнет.
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29.03.2021 14:05 Відповісти
Для Хомчака это откровение? Судя по его действиям на своем посту, то да...
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29.03.2021 14:05 Відповісти
Важны не слова, а дела. Надо не казаться, а быть. Грустно конечно, когда серая моль занимает высокие, а тем более военные посты
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29.03.2021 14:12 Відповісти
Сейчас они умирают за то чтоб в верховной раде Аксеновы-сепары- сидели выходит так
Власти нет в стране , кончилась - продалась Омане
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29.03.2021 14:18 Відповісти
Ее с мая 19-го нет...
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29.03.2021 14:22 Відповісти
А сын Мальдивского, в Раде сидел заслуженно, или чтобы на фронте не воевать?
Власть была продана еще в 2010-м, когда путем фальсификации Президентом стал Янукович. С тех пор не изменилось НИЧЕГО!
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30.03.2021 13:30 Відповісти
Хомчак, "твою маму восемь раз"(с) а когда такие слова твой шеф (назвать это главнокомандующим язык не поворачивается) скажет?
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29.03.2021 14:21 Відповісти
Слова - это сотрясение воздуха. Тем, кто умирает они не помогут.
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29.03.2021 14:25 Відповісти
Зато помогают тем, кто сражается в окопах, а не как мы с вами, на диване.
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30.03.2021 13:31 Відповісти
Бравый вояка Хомчак так и не осмелился назвать путина кровавым шизоидным карликом.... Сцикотно....А вдруг?..... Не победим?.... Он только отважно заявил, что ему нравится то, что говорит Байден.... А там уже пусть каждый домысливает, что пожелает...
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29.03.2021 14:26 Відповісти
дуже важливо , щоб вбивці гінули масово і думали про порятунок власної дупи , а не про обстріли нашої території !
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29.03.2021 14:33 Відповісти
ты стрелять в ответ разрешил????????
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29.03.2021 14:35 Відповісти
Не переживайте - стреляют. Но не каждый раз, а лишь когда кацапы используют запрещенный калибр.
А снайперы? Если бы так просто было их переиграть, то давно бы это сделали. Контрстрайкерские группы редко дают результат, в основном лишь когда от разведки ТОЧНО известно, на какой участок выйдут снайпера противника, а так обычно снайперов уничтожают артиллерией, что запрещено делать с времен Минского договора.
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30.03.2021 13:34 Відповісти
пофиг, что он там говорит, важнее действия.

Nigroll @nigroll·21h
Байден назвал Путина убийцей
Байден пригласил Путина на саммит по экологии.
П-Последовательность ......
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29.03.2021 14:35 Відповісти
Плешивый по видеоконференциисаммита скажет :Байден ты чмо..
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29.03.2021 14:42 Відповісти
Виртуальное общение? Путлера даже на бутылку не посадят? Херня это а не саммит.
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29.03.2021 14:45 Відповісти
Тому дивно, що наш президент не визнає фуйло вбивцею.
Ба більше, воно навіть не спромоглось назвати країну агресорку.
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29.03.2021 14:38 Відповісти
Для Мира важен Льоха Насральный типа ручной жопазицинер Путлера...всех разогнал всем нагадил и спрятался типа в тюрягу...
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29.03.2021 14:40 Відповісти
А хомчак-трусливый любитель квартир. Его еще Байден так не назвал?
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29.03.2021 14:44 Відповісти
...и тут же пригласил на саммит по экологии.
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29.03.2021 14:46 Відповісти
Слова Байдена про "Путіна-вбивцю" дуже важливі для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6593
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29.03.2021 14:46 Відповісти
Видеоконференция Саммита по экологии не состоится..МАСКИ закончились
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29.03.2021 14:50 Відповісти
Дебіл.
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29.03.2021 15:36 Відповісти
Особенно в ситуации, когда руководство страны и армии, засунуло языки в жопу и делают вид что войны нет.
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29.03.2021 19:37 Відповісти
Всё верно сказал.
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29.03.2021 23:03 Відповісти
Блин, как это Хомчак осмелился повторить слова Байдена про Путина!!! Героя Украины генералу, срочно! И шпагу с брюлликами за храбрость...
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30.03.2021 08:36 Відповісти
хомчак - директор генштаба, целый генерал-полковник... ну если такие как он полные долбдятлы, то и подбирает он таких же ыдыйотов... не называл Байден путина убийцей... на вопрос журналиста считает ли Байден путина убийцей тот сказал - "угу"... но не сказал - "путин - убийца"... к сожалению... да, служба сказалась - как одену портупею, так тупею и тупею...
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30.03.2021 10:12 Відповісти
Да солдатам плевать, считает ли кто-то там пуйла убийцей или нет, для них важнее, чтобы при вражеском артобстреле максимально быстро и оперативно включалась в ответ наша арта для подавления огневых точек кацапов, а еще лучше чтобы мы работали на опережение. А всего это вы крысы штабные вместе с зельцманом и дерьмаком лишили нашу армию, ради "перемирия" которого нет.
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30.03.2021 13:25 Відповісти
За такую ситуацию благодарите Порошенко и Муженко, с их Минскими договорняками.
Хомчак этого сделать уже не может, иначе с кремлевских снимут и те, слабенькие санкции, что есть сегодня.
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30.03.2021 13:37 Відповісти
В смысле, до прихода к власти клоуна с хомчаком наша арта работала в ответ и на упреждение, а после выборов минские договорняки резко мешать стали??? Я не фанат шоколадки, но ты несешь пургу. Ну и про санкции так это вообще смешно, ради запрета на въезд в ЕС нескольких десятков кацапских террористов мы должны изменять нашу Конституцию и превращать страну в конфедерацию, и кстати выполнение минской капитуляции приведет к снятию "санкций" с орды. Ну и "санкции" не привязаны к нашей реакции на вражеские обстрелы.
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30.03.2021 14:06 Відповісти
Вы просто не читали даже то, что попадало в открытую прессу.
Запрещать стрелять в ответ, Порошекно и Муженко начали за несколько лет до Зеленского и Хомчака.

А санкции касаются в первую очередь передовых технологий. Мир развивается и движется вперед, а Кацапия стоит на месте, то есть теряет конкуренцию. И это при том, что Кацапия и так лузеры. Достаточно взглянуть на ту ожесточенную, подковерную борьбу, что ведут сегодня китайцы, не сумевшие перекупить Мотор Сич (аналога у РФ так и нет, даже в приближении, максимум средний ремонт авиадвигателей, даже капитальный не тянут) и завод Ролс Ройс в Швеции (так же авиадвигатели, сделка на 2 млрд. долларов сорвана правительством Швеции).
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30.03.2021 14:24 Відповісти
Запреты были, во время "перемирий" в начале войны, но и то по факту они практически не выполнялись, во всяком случае так как сейчас, когда наши позиции 4 часа обстреливают из минометов, а в ответ тишина и жалобы в обсе.
Что касается "санкций", то все эти запреты очень легко обходятся и все кто хочет работать с кацапами те все работают (это показывает и строительство керченского моста, и поставки турбин сименс в Крым, и строительство северного потока2, и сотрудничество с западными корпорация в вопросе добычи нефти, и строительство новых автозаводов на орде западными корпорациями (мерседес, рено) и т.д.). На самом деле все эти "санкции" эта такая взаимовыгодная игра - со одной стороны еврошлюхи и запад в целом делают вид что они "жестко" наказывают агрессора и они типа не продажные шалавы, а стражи демократии и мирового порядка, а кацапы со своей стороны делают вид, что они просто изнывают от тяжести этих "санкций", и что дальше их давить нельзя вообще и так все плохо. Ну и при этом поддержание этих "санкций" отличный повод для того чтобы заставить жертву агрессии принять все условия агрессора и тем самым путем капитуляции жертвы прекратить войну, что в общем то и нужно еврошлюхам, на интересы Украины им точно плевать.
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30.03.2021 14:48 Відповісти
Наконец-то, президент назвал убийцу украинцев - убийцей.
Правда, не украинский президент. А так всё правильно....только странно, как то, да ?
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30.03.2021 14:28 Відповісти
 
 