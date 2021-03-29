Слова Байдена про "Путіна-вбивцю" дуже важливі для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, - Хомчак
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак сказав, що згоден з висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент РФ Володимир Путін - убивця.
Про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.
Інтерв'юер запитала: Хомчак теж ствердно відповів би на запитання, чи є Путін убивцею?
"Звісно. (Як може відповісти) головнокомандувач Збройних сил України, який пройшов цю війну з першого дня і безпосередньо воював із підрозділами і частинами збройних сил Російської Федерації? Невже в когось може бути сумнів і запитання? Звісно, мені дуже імпонує, що президент Америки сьогодні може сказати і говорить те, що він говорить. Як правило, президенти дипломатичніше виступають. А тут президент Америки чітко, зрозуміло, своїми словами дав оцінку", – сказав Хомчак.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, було дуже важливо почути таке висловлювання президента США.
За його словами, мета Путіна в Україні – щоб вона залишилася у сфері його впливу.
"Щойно Україна скаже, що вона не хоче жити за європейськими стандартами, що Україна не хоче бути членом НАТО, що вона хоче жити так, як вона жила 30 років тому і 24 роки до війни, яка в нас зараз триває, – я думаю, відразу все змінюватиметься. Але я впевнений, що народ України вже не хоче так жити. Людина завжди хоче жити краще. Щойно він спробував, що можна жити інакше, то вже повернути його до попереднього стану складно" , – сказав Хомчак.
17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на запитання, чи вважає він, що Путін - "убивця". Під час інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.
Наступного дня під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.
Будь ласка, зачекайте...
Давайте говорить откровенно. Сначала Украину предал Янукович, сдав наш обогащенный уран в США (из него можно было быстро собрать несколько ядерных боеголовок), расформировав на полуострове армейский корпус, который был создан при Ющенко в противовес кацапской группировки, которая размещалась в Крыму официально, с разрешения Украины и продал украинский завод по производству вакцин, кацапам.
Потом Украину продавал Порошенко, с Яценюком, Гройсманом, Муженко и Назаровым. И экономику обрушили и территории сдавали.
А сейчас ничем не лучше, потому что продолжается разграбление Украины, вместо рывка в экономике, а значит и обороноспособности.
Но есть и внешние предатели - Германия и Франция, которые помогли Кремлю выстоять при СЛАБЫХ санкциях, строительстве СП и поставок электростанций Сименс на полуострове.
погибающим бойцам ВСУ глубоко безразличны слова Байдена о Путине, или слова Махатмы Ганди о том что "ненасилие это одна из форм героизма"..
от Командующего ВСУ ждут приказа об уничтожении огневых точек противника, и о водружении флага Украины над Донецком и Луганском..
Так что Путин, выйдя утром на переговоры, заявил о двух тысячах украинских воинов, попавших в окружение. Но Муженко был не в курсе, что их там уже нет, как не в курсе был и Порошенко. Интересно, какие территории Порошенко хотел сдать в Минске, в обмен на эти две тысячи военнопленных?
Азербайджан провел успешную 44-х дневную войну, начав с отстранения Начальника своего Генштаба и связанных с ним генералов.
А Порошенко не пошел на мирные переговоры после Иловайска, после Дебальцево?
А навязанные Украине Путиным, Минские договоренности, выписаны так, что выгодны Кремлю, но не Украине.
Проснитесь, Ксения. Справедливо ругая Зеленского, надо тут же, точно так же ругать Порошенко, потому что они стоят друг друга.
Власти нет в стране , кончилась - продалась Омане
Власть была продана еще в 2010-м, когда путем фальсификации Президентом стал Янукович. С тех пор не изменилось НИЧЕГО!
А снайперы? Если бы так просто было их переиграть, то давно бы это сделали. Контрстрайкерские группы редко дают результат, в основном лишь когда от разведки ТОЧНО известно, на какой участок выйдут снайпера противника, а так обычно снайперов уничтожают артиллерией, что запрещено делать с времен Минского договора.
Nigroll @nigroll·21h
Байден назвал Путина убийцей
Байден пригласил Путина на саммит по экологии.
П-Последовательность ......
Ба більше, воно навіть не спромоглось назвати країну агресорку.
Хомчак этого сделать уже не может, иначе с кремлевских снимут и те, слабенькие санкции, что есть сегодня.
Запрещать стрелять в ответ, Порошекно и Муженко начали за несколько лет до Зеленского и Хомчака.
А санкции касаются в первую очередь передовых технологий. Мир развивается и движется вперед, а Кацапия стоит на месте, то есть теряет конкуренцию. И это при том, что Кацапия и так лузеры. Достаточно взглянуть на ту ожесточенную, подковерную борьбу, что ведут сегодня китайцы, не сумевшие перекупить Мотор Сич (аналога у РФ так и нет, даже в приближении, максимум средний ремонт авиадвигателей, даже капитальный не тянут) и завод Ролс Ройс в Швеции (так же авиадвигатели, сделка на 2 млрд. долларов сорвана правительством Швеции).
Что касается "санкций", то все эти запреты очень легко обходятся и все кто хочет работать с кацапами те все работают (это показывает и строительство керченского моста, и поставки турбин сименс в Крым, и строительство северного потока2, и сотрудничество с западными корпорация в вопросе добычи нефти, и строительство новых автозаводов на орде западными корпорациями (мерседес, рено) и т.д.). На самом деле все эти "санкции" эта такая взаимовыгодная игра - со одной стороны еврошлюхи и запад в целом делают вид что они "жестко" наказывают агрессора и они типа не продажные шалавы, а стражи демократии и мирового порядка, а кацапы со своей стороны делают вид, что они просто изнывают от тяжести этих "санкций", и что дальше их давить нельзя вообще и так все плохо. Ну и при этом поддержание этих "санкций" отличный повод для того чтобы заставить жертву агрессии принять все условия агрессора и тем самым путем капитуляции жертвы прекратить войну, что в общем то и нужно еврошлюхам, на интересы Украины им точно плевать.
Правда, не украинский президент. А так всё правильно....только странно, как то, да ?