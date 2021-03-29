Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський
Поставка вакцин від COVID-19 і можливість введення "паспортів вакцинації" обговорили на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Президент.
Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.
Будь ласка, зачекайте...
чтобы купить лицензию - нужны деньги
чтобы разработать копию - нужны деньги
денег нет - зато был тур по стране.
Передовые медицинские технологии от 43летнего Нелоха.
А Ви мислите, як справжній бізнесмен-фармацевт!
Некоторой части населения (самому Зе и его сторонникам) нужно не паспорта - им нужно на лбу тату ставить: Буквы "Зе" подойдут, только зеленой краской и чтоб ночью еще светилась!
Люди хоть себя могут проверять и быть спокойны
даже слово порошок-уже вставляет
прокладкиуважаемые фирмы, просто мол у нас такие правила внутреннего законодательства....
степашка не зря на куртяху заработал )))
т.е. госдеятель от имени государста закупает на бюджетные деньги вакцину, которая должна быть бесплатной и....и через "герег" от медицины часть (или не часть))) перепродает (ибо навряд ли он что-то будет делать бескорысно) на... опять таки перепродажу (вау..накруточки!!!) и эта вакцина будет уж точно не шмурдяк ибо ее будут (или не будут ваще) плоховато покупать...
Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 400'000 человек в день.
(60% населения за два месяца)
При меньшем количестве, достичь коллективного иммунитета НЕВОЗМОЖНО.
2. свистеть в уши своим зеленожопым овцам про "украинскую вакцину" которая вот вот...
3. обманывать население целой страны про поставки вакцины постоянно откладывая их пытаясь договориться об откатах
4. купить куртку "доктору-жизнь" попутно продолжая рассказывать фейки про "доктора-смерть"
5. неожиданно начать прокачивать тему вакцинации за свой счет в частных клиниках
"дайте ему 100 дней"
уроды
Чи до комерційних клінік влітку йти?
Згоден тільки на Пфайзер та Модерну
Покажіть боцуну- чемпіону.
Цікаво, хто буде видавати той паспорт і відгрібати бабло?
Киевские каштаны уже устали ждать.
Сейчас каждый чиновник должен понять: с сегодняшнего дня, после заявления Бубочки, он является соучастником попытки введения в Украине нацистского режима.
Надеюсь, большинство этот иммунитет когда-нибудь приобретет, ценой многих смертей, увы.
"Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий"
https://censor.net/ru/news/3256223/mutatsii_koronavirusa_mogut_provotsirovat_novye_volny_covid19_nesmotrya_na_massovuyu_vaktsinatsiyu_sluga