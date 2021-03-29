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Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський

Необхідно розробити систему

Поставка вакцин від COVID-19 і можливість введення "паспортів вакцинації" обговорили на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Президент.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 360 тис. українців записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ

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Топ коментарі
+13
1. просрать договоры с производителями вакцин в 2020 закатывая бабло в пиар на "крадивництве"
2. свистеть в уши своим зеленожопым овцам про "украинскую вакцину" которая вот вот...
3. обманывать население целой страны про поставки вакцины постоянно откладывая их пытаясь договориться об откатах
4. купить куртку "доктору-жизнь" попутно продолжая рассказывать фейки про "доктора-смерть"
5. неожиданно начать прокачивать тему вакцинации за свой счет в частных клиниках

"дайте ему 100 дней"
уроды
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29.03.2021 14:14
+11
наш "рейган"
Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 679
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29.03.2021 14:00
+11
сколько там просрали на дороги которые сошли вместе со снегом?

Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2428
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29.03.2021 14:17
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наш "рейган"
Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 679
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29.03.2021 14:00 Відповісти
Тут вопрос возник. Оксфордский университет смог разработать вакцину. У нас только в Киеве несколько медуниверситетов. У нас куча академиков и член-корров мелицинских наук. Мы не только не можем свою вакцину разработать, мы не можем скопировать чужую, как это сделали индийцы. Как это возможно? Прививать нужно десятки миллионов и делать это многократно. Какие планы?
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29.03.2021 14:25 Відповісти
это возможно если деньги скомуниздили через свои фирмы закатав их в асфальт
чтобы купить лицензию - нужны деньги
чтобы разработать копию - нужны деньги
денег нет - зато был тур по стране.
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29.03.2021 14:30 Відповісти
причем заметьте - асфальт потихоньку начал сходить вместе со снегом. Свежий.
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29.03.2021 14:54 Відповісти
уже сошел. на дорогах которые еще осенью с помпой открывали как бомбежка прошла. при условии что они дороже в два раза в валюте чем до прихода зеленых к власти
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29.03.2021 14:56 Відповісти
что не сошло, к осени окончательно испарится, зато бабосики в оффшор перетекли
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29.03.2021 15:04 Відповісти
Наложением асфальта лечить.
Передовые медицинские технологии от 43летнего Нелоха.
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29.03.2021 14:50 Відповісти
не, а что - вариант: кто сам не выздоровел закатать в асфальт
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29.03.2021 14:55 Відповісти
Академики, в большинстве, такого же пошиба, как и недавно к ним примкнувший кива. А тащил их всегда наверх условный шкарлет...
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29.03.2021 15:28 Відповісти
"Прививать нужно десятки миллионов и делать это многократно"

А Ви мислите, як справжній бізнесмен-фармацевт!
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29.03.2021 16:35 Відповісти
Нет, как человек, которій читает прессу. Прививать нужно каждые полгода.
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30.03.2021 10:21 Відповісти
)))ты вакцинацию провалило ,чмо...какие паспорта?
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29.03.2021 14:00 Відповісти
та коллективный жеж иммунитет ждет )))) бесплатный ))))
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29.03.2021 14:36 Відповісти
Имитация бурной деятельности - типа делаем все как в Европе...
Некоторой части населения (самому Зе и его сторонникам) нужно не паспорта - им нужно на лбу тату ставить: Буквы "Зе" подойдут, только зеленой краской и чтоб ночью еще светилась!
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29.03.2021 16:37 Відповісти
Может сначала организовать бесплатные тесты , как в ЕС сделали , раз в неделю , на стадионах , подъезд на авто ,?????

Люди хоть себя могут проверять и быть спокойны
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29.03.2021 14:01 Відповісти
В странах ЕС люди выбирают политиков для того что бы они создавали им все условия для нормального существования, в то числе и бесплатные тесты... А у нас политики идут во власть что бы "стричь" электорат. Вы еще предложите Пфайзер без схем закупить и бесплатно людям колоть!
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29.03.2021 14:04 Відповісти
что вы - они даже на гуманитарных тестах зарабатывают, какое там бесплатно?
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29.03.2021 14:57 Відповісти
Сейчас наш обезанный гетьман подгонит какое-то неприятное ограничение для непривитых. Хочешь-не хочешь, побредёшь колоться.
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29.03.2021 14:04 Відповісти
Чем колоться? Вакцины-то нет. Рецепт от клоунов - нужно больше болеть.
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29.03.2021 14:18 Відповісти
Сурово, но правда. Это единственная рекомендация. Довольно глупая, кстати. Уже есть люди, которые переболели трижды. Даже Швеция отказалась от этой идеи.
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29.03.2021 14:28 Відповісти
...біле простирадло і тихенько повзти в бік погосту.
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29.03.2021 15:01 Відповісти
чем увеличивать коллективный иммунитет будешь?белым порошком?
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29.03.2021 14:04 Відповісти
Стопе, стопе! Порош.....чего? о5 Порошенко?!
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29.03.2021 14:12 Відповісти
да ты я смотрю от порошенка сильнее возбуждаешься,чем зелень от белого порошка .
даже слово порошок-уже вставляет
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29.03.2021 14:14 Відповісти
Белым порошком зеля иммунитет увеличивает. Каждый день.
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29.03.2021 14:43 Відповісти
Саме під це діло і введуть комерційну вакцинацію, як Мендельша обіцяє...
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29.03.2021 14:05 Відповісти
самое прикольное - ни одна страна пока не разрешила закупать вакцину кому-то еще кроме государства...но...заява - скоро будет в каждой аптеке вакцина (от тех, кто как-то сможет обойти запрет на коммерческие закупки от негосударственных структур??? )))) это как?)))
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29.03.2021 14:41 Відповісти
Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1744
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29.03.2021 14:56 Відповісти
Влетіли на бабоси
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29.03.2021 15:02 Відповісти
так...неспинне шоу тривалістю вже майже 2 роки...є найдорожчим і найбруднішим ...
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29.03.2021 15:03 Відповісти
А так: Степанов ведет переговоры от имени государства, но говорит мы мол покупаем, но через вот эти прокладки уважаемые фирмы, просто мол у нас такие правила внутреннего законодательства....
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29.03.2021 16:41 Відповісти
А нам потом лапшу вешает, что мол это было условие производителя. А кто проверит, если они ни с кем кроме Степанова, переговоры не ведут?!
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29.03.2021 16:43 Відповісти
воооот !
степашка не зря на куртяху заработал )))
т.е. госдеятель от имени государста закупает на бюджетные деньги вакцину, которая должна быть бесплатной и....и через "герег" от медицины часть (или не часть))) перепродает (ибо навряд ли он что-то будет делать бескорысно) на... опять таки перепродажу (вау..накруточки!!!) и эта вакцина будет уж точно не шмурдяк ибо ее будут (или не будут ваще) плоховато покупать...
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29.03.2021 16:54 Відповісти
Нет, не за бюджетные, государство выступает только как переговорщик. А учитываю какую они тогда заломили цену за китайский шмурдяк, то чтобы заработать на куртяк, там вполне можно обойтись и без бюджетных денег, поскольку цену они выставили $17,85, в то время как у Пфайзер 15 евро (примерно $18). Учитывая что средняя цена синовака $7 им хватит не только на курточку...А вы говорите "бюджетные деньги"...нафига им палиться когда лох и так разводится
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29.03.2021 17:04 Відповісти
увеличивать/ повышать, углублять, делать ширше , рапортовать о досрочном завершении.
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29.03.2021 14:07 Відповісти
Для справки:
Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 400'000 человек в день.
(60% населения за два месяца)
При меньшем количестве, достичь коллективного иммунитета НЕВОЗМОЖНО.
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29.03.2021 14:14 Відповісти
1. просрать договоры с производителями вакцин в 2020 закатывая бабло в пиар на "крадивництве"
2. свистеть в уши своим зеленожопым овцам про "украинскую вакцину" которая вот вот...
3. обманывать население целой страны про поставки вакцины постоянно откладывая их пытаясь договориться об откатах
4. купить куртку "доктору-жизнь" попутно продолжая рассказывать фейки про "доктора-смерть"
5. неожиданно начать прокачивать тему вакцинации за свой счет в частных клиниках

"дайте ему 100 дней"
уроды
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29.03.2021 14:14 Відповісти
Дать ему по 100 дней за каждый пункт, уже набежит полтора года. А если дать по 100 дней за каждый факап - он будет сидеть до конца жизни.
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29.03.2021 14:17 Відповісти
как по мне, так уже давно пора....сидеть в смысле
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29.03.2021 15:00 Відповісти
ну коли у країни керівник - вялікій політік **********, то таку країну ніхто не бере за серйозне і відштурхуют у кінець черги, бо можна, бо на захист ніхто не стане.
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29.03.2021 14:23 Відповісти
Лайфхак: чтоб не отталкивали в конец очереди, нужно просто платить за вакцину. Кто прошлым летом заплатил - тот сегодня с вакциной. Но зеля прошлым летом пилил коронавирусный займ. Деньги у него были - единственный займ, который дали клоунам, дали на борьбу с ковидом - но зеля предпочел их украсть.
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29.03.2021 14:50 Відповісти
не тільки у оплаті справа а і у "цінності" клієнта - деяких можна і подвинуть, і гаркнуть.
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29.03.2021 14:54 Відповісти
Ты чего на царя клевещешь! Не "вялікій політік **********", а "найвяличніший лідер **********" - его фаворитка сказала, значит чистая правда!
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29.03.2021 16:47 Відповісти
ти з кацапії забіг?
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29.03.2021 18:15 Відповісти
Спросило существо сидящее на немецком прокси
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29.03.2021 19:46 Відповісти
русскохромосмик, тьі уверен, что на прокси?
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29.03.2021 20:21 Відповісти
Нужно больше болеть. Других способов увеличивать коллективный иммунитет клоуны не предлагают.
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29.03.2021 14:15 Відповісти
сколько там просрали на дороги которые сошли вместе со снегом?

Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2428
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29.03.2021 14:17 Відповісти
А людям 20-50 років до 2023 року черги чекати?
Чи до комерційних клінік влітку йти?
Згоден тільки на Пфайзер та Модерну
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29.03.2021 14:20 Відповісти
зраз у електронній черзі 360 000 стало, це для європейської країни три дні роботи. а в Україні у неділю взагалі не колять подекуди.
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29.03.2021 14:57 Відповісти
та ладно - я попробовала в дие на очередь стать - там вообще 2034 год предложили
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29.03.2021 15:01 Відповісти
Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и заработать на них денег - Зеленский
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29.03.2021 14:20 Відповісти
Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1499
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29.03.2021 14:21 Відповісти
Осиновым колом на могиле его наградят.
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29.03.2021 15:02 Відповісти
Ослиновым..
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29.03.2021 16:50 Відповісти
тут явно потрібна програма "велика вакцінація", інакше діла не буде.
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29.03.2021 14:22 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3256113/kollektivnyyi_immunitet_k_covid19_sformiruetsya_v_ukraine_k_letu_no_tsenoyi_mnogih_smerteyi_vrach_amosova https://censor.net/ru/video_news/3256113/kollektivnyyi_immunitet_k_covid19_sformiruetsya_v_ukraine_k_letu_no_tsenoyi_mnogih_smerteyi_vrach_amosova
Покажіть боцуну- чемпіону.
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29.03.2021 14:27 Відповісти
еффект найкращої від європи медицини.
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29.03.2021 14:58 Відповісти
а новости про вакцинацию уже пропали, видимо нечем похвастаться
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29.03.2021 14:34 Відповісти
то вже пройдений етап
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29.03.2021 14:48 Відповісти
Спочатку купіть вакцину. У вас ( влада ) думки і мрії на 20 років випереджають реалії.
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29.03.2021 14:37 Відповісти
Шо там насчёт цифровой вакцинации через"Дію" и через неё же коллективный иммунитет?Это же намного быстрее,за один день двумя твитами все смартфоны.Почему Мишка скрывает от всех эти возможности?..И эта:ЕС,США,Швейцария,Израиль вводят дауны-локдауны,комендантские время,вакцинацию,карантин,паспорта,новые койки,полицейские обязательно бьют всех дубинками,носят маски,делают тесты,не ездят на общ.транспорте,не выходят дальше дворика,прячутся по ночам и т.д и при этом являются мировыми лидерами по заболеванию ,но мы почему то решили брать пример с них.Может надо позаимствовать опыт стран которые уверенно побеждают коронавирус таких как Китай и Беларусь.
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29.03.2021 14:43 Відповісти
пакуй чумайдан та в "Китай и Беларусь."
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29.03.2021 14:46 Відповісти
Я тебе туди відправлю.
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29.03.2021 15:12 Відповісти
Уже побіг займати чергу за Ковідним паспортом.
Цікаво, хто буде видавати той паспорт і відгрібати бабло?
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29.03.2021 14:44 Відповісти
Все придумано до нас . Реестр создать не возможно но как индульгенция,что ты не верблюд сколко угодно + комерческая вакцинация в цену входит. Ну а там новый штамп появится и жизнь удалась.
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29.03.2021 15:13 Відповісти
Кто бы сомневался что этот режим - холуи "евроинтеграторов".
Киевские каштаны уже устали ждать.
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29.03.2021 14:58 Відповісти
"охватить 70% взрослого населения прививками от COVID-19" - а 30% будут объявлены недочеловеками, с уничтожением всех гражданских прав.

Сейчас каждый чиновник должен понять: с сегодняшнего дня, после заявления Бубочки, он является соучастником попытки введения в Украине нацистского режима.
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29.03.2021 15:01 Відповісти
Так добре відомо - БЛАГИМИ НАМІРАМИ ВИСТЕЛЕНО ДОРОГУ ДО ПЕКЛА.
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29.03.2021 15:05 Відповісти
тепер про те , що вам вкололи гімно у вас буде запис у спеціальному "паспорті"
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29.03.2021 15:08 Відповісти
Дивуюся ,чому ще якийсь маленький метеорит не прилетів до цього маленького зеленого ЛОХА!
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29.03.2021 15:09 Відповісти
Может, просто перестать считать... Не деньги, жертвы и больных...
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29.03.2021 15:29 Відповісти
Доки на Україну не завезуть справжню вакцину, доти не розпочнеться справжня вакцинація...
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29.03.2021 15:32 Відповісти
Коллективный иммунитет нужен от дамбаско-криворожских "политиков". И защитная зона от дамбаса - до Днепра.
Надеюсь, большинство этот иммунитет когда-нибудь приобретет, ценой многих смертей, увы.
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29.03.2021 15:33 Відповісти
Колективний імунітет від вакин - міф. Навіть 100% охоплення нічого не гарантує.

"Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий"

https://censor.net/ru/news/3256223/mutatsii_koronavirusa_mogut_provotsirovat_novye_volny_covid19_nesmotrya_na_massovuyu_vaktsinatsiyu_sluga
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29.03.2021 16:37 Відповісти
Ну тоесть якась типография,непогано заробе.Это понятно.Ще якись плюси э у обладателя ветиринарного паспорта?
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29.03.2021 18:31 Відповісти
Лошара
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29.03.2021 20:14 Відповісти
Всё верно Зе сказал.
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29.03.2021 23:02 Відповісти
 
 