За добу з COVID-19 госпіталізували понад три тисячі пацієнтів, - заступниця голови МОЗ Микичак

За добу з COVID-19 або з підозрою на нього госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів, з лікарень виписали 1,6 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Загалом за добу було госпіталізовано 3129 громадян, які мають підтверджений діагноз COVID-19, виписано 1647 осіб. Тобто виписуються менше пацієнтів, ніж надходять", - сказала Микичак.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 березня лабораторно підтверджено 1 652 409 випадків COVID-19, з них за добу - 8346.

Станом на 28 березня, за даними Міністерства охорони здоров'я, в лікарнях України зайнято 37,5 тис., або 59% ковід-ліжок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу, - епідеміологиня