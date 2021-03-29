Британський суд арештував рахунки компанії Metabay, що може бути причетна до махінацій на Борщагівському хімфармзаводі

Високий суд справедливості у Лондоні 19 березня за заявою фармацевтичної компанії "Дарниця" арештував рахунки британської компанії Metabay Import/Export Limited, що виступає посередником у процедурі закупівлі ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ) фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

Суть спору полягає в тому, що щонайменше з 2014 року БХФЗ закуповував фармсировину у німецької компанії Farmaplant за ціною, яка, за оцінкою "Дарниці", є істотно вищою, ніж ринкова. Суму збитку "Дарниця" оцінює в 4,7 млн доларів.

Позивач вважає, що суму переплачених грошових коштів, Farmaplant переказувала на рахунок компанії Metabay під виглядом комісії за те, що остання нібито сприяла в укладенні відповідних договорів поставки фармсировини. Як стверджує позивач, контролером і бенефіціарним власником компанії Metabay є директорка з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька, яка також є донькою голови наглядової ради БХФЗ Миколи Безпалька та Людмили Безпалько, яка очолювала підприємство як Генеральна директорка до 2018 року. Таким чином, вимоги "Дарниці" обґрунтовані тим, що менеджмент БХФЗ вже багато років не просто штучно завищує витрати підприємства, чим завдає збитків як самому підприємству, так і його акціонерам, але й очевидно привласнює переплачені кошти через вказану схему.

За словами адвоката "Дарниці", радника юридичної фірми Aequo Євгена Левіцького, компанія звернулася до лондонського суду для того, щоб кошти Metabay не були далі виведені на офшорні рахунки.

"Дарниця", як акціонер з найбільшим пакетом акцій, подала від імені БХФЗ позов до українського суду проти недобросовісних керівників цього підприємства з вимогами компенсувати багатомільйонний збиток, якого зазнав БХФЗ. Саме для того, щоб компенсація дійсно стала реальною, а виведені в офшор кошти нікуди не зникли, англійський суд і ухвалив рішення про їхній арешт", - розповів Левіцький.

26 березня аналогічне рішення про арешт коштів на рахунках Metabay також ухвалив і швейцарський суд, погодившись із доводами "Дарниці". 16 квітня у Лондоні суд продовжить розгляд справи щодо арешту коштів.

Нагадаємо, 29 жовтня 2020 року Верховний Суд підтвердив право власності фармацевтичної компанії "Дарниця" на 30% акцій ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ, обидва - Київ), придбані в 2015 році. Верховний Суд також залишив чинним рішення Господарського суду Києва від 4 листопада 2019 року, який встановив, що продаж акцій "Дарниці" проходив з дотриманням закону.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - родина Загорій.

ПАТ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" входить до 20-ти найбільших фармацевтичних виробників України, є членом асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ). Згідно з даними в системі розкриття інформації НКЦПФР, 31,5525% акцій БХФЗ належать ПрАТ "Фармфірма "Дарниця", компаніям з Британських Віргінських Островів "Белдор Груп С.А." і "Ленік Груп С.А." - відповідно 21,2636% і 20,3169%. Ще 8,4630% акцій належить кіпріотській компанії "Алетбер Лімітед". Відомості про кінцевих бенефіціарних власників вказаних офшорних компаній у публічному домені відсутні. Решта акцій знаходяться у міноритарних акціонерів.