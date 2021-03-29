УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10374 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 784 5
карантин (18171) Словенія (178) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Словенія запроваджує жорсткий карантин з 1 квітня й обмежує виїзд з країни

Словенія запроваджує жорсткий карантин з 1 квітня й обмежує виїзд з країни

Уряд Словенії ухвалив рішення запровадити в країні локдаун з 1 по 12 квітня. Держслужбовці практично повністю перейшли на віддалену роботу, влада просить це зробити і бізнес.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба уряду Словенії.

У країні закривають дитячі садочки, школи та виші, в цей період можуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, банки, АЗС, відділення пошти та автосервіси.

Чинна в республіці комендантська година також зберігається - з 22:00 до 05:00 громадянам заборонено залишати будинки.

Крім того, в країні обмежено пересування, за межі регіону проживання можна виїхати лише за вагомої причини. Також ввели тимчасове обмеження права на виїзд з країни.

Жителям заборонили поїздки в держави з "червоного" списку через складну ситуацію з коронавірусом. Крім того, словенська поліція перестане вважати негативні ПЛР-тести, виконані за межами країн Євросоюзу та Шенгенської угоди, підставою для звільнення від 10-денного карантину після прибуття в країну.

Маски для обличчя знову є обов'язковими у громадських місцях просто неба - за винятком занять спортом у зелених зонах. Також маски не потрібні членам однієї родини у транспорті.

Громадський транспорт буде курсувати за графіком неділі чи святкових днів. Гірськолижні курорти будуть закриті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словенія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС

Зазначимо, у Словенії від початку пандемії підтвердили 212 679 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, у Греції продовжили загальний карантин до 5 квітня.

Раніше повідомлялось, що у Польщі можуть запровадити комендантську годину через COVID-19.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Чехии - уже два месяца такое...
еще и запрет выезда за пределы своего района...
показати весь коментар
29.03.2021 14:31 Відповісти
Экспериментальный полигон "нового мирового порядка".
Концлагерь - мечта банкиров.
показати весь коментар
29.03.2021 14:55 Відповісти
"в Польше могут ввести комендантский час из-за COVID-19" - вирус буйствует по ночам !
---
В Европе идёт попытка установления фашистского режима.
Источник: https://censor.net/ru/n3256212
показати весь коментар
29.03.2021 14:57 Відповісти
Чую що в цьому році теж пролітаю з Хорватією ,з морем... ( Шайсссе..
показати весь коментар
29.03.2021 15:59 Відповісти
А ми прагнемо відкрити всі КПВВ з окупованої території. Нормальок.
показати весь коментар
29.03.2021 16:16 Відповісти
 
 