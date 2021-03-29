Словенія запроваджує жорсткий карантин з 1 квітня й обмежує виїзд з країни
Уряд Словенії ухвалив рішення запровадити в країні локдаун з 1 по 12 квітня. Держслужбовці практично повністю перейшли на віддалену роботу, влада просить це зробити і бізнес.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба уряду Словенії.
У країні закривають дитячі садочки, школи та виші, в цей період можуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, банки, АЗС, відділення пошти та автосервіси.
Чинна в республіці комендантська година також зберігається - з 22:00 до 05:00 громадянам заборонено залишати будинки.
Крім того, в країні обмежено пересування, за межі регіону проживання можна виїхати лише за вагомої причини. Також ввели тимчасове обмеження права на виїзд з країни.
Жителям заборонили поїздки в держави з "червоного" списку через складну ситуацію з коронавірусом. Крім того, словенська поліція перестане вважати негативні ПЛР-тести, виконані за межами країн Євросоюзу та Шенгенської угоди, підставою для звільнення від 10-денного карантину після прибуття в країну.
Маски для обличчя знову є обов'язковими у громадських місцях просто неба - за винятком занять спортом у зелених зонах. Також маски не потрібні членам однієї родини у транспорті.
Громадський транспорт буде курсувати за графіком неділі чи святкових днів. Гірськолижні курорти будуть закриті.
Зазначимо, у Словенії від початку пандемії підтвердили 212 679 випадки коронавірусу.
Нагадаємо, у Греції продовжили загальний карантин до 5 квітня.
Раніше повідомлялось, що у Польщі можуть запровадити комендантську годину через COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
еще и запрет выезда за пределы своего района...
Концлагерь - мечта банкиров.
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В Европе идёт попытка установления фашистского режима.
Источник: https://censor.net/ru/n3256212