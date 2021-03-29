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вакцина (4418) COVID-19 (19763) Pfizer (202) AstraZeneca (140)

Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом, - нарада в Зеленського

Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом, - нарада в Зеленського

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від сьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що на цей час в Україні 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником місто Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.

"У "червоній" зоні сьогодні перебувають 10 областей і місто Київ. Херсонська область – єдина в "жовтій" зоні. Решта областей – у "помаранчевій". П’ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій", – зазначив очільник уряду. За його словами, наразі завантажено 44 369 ліжок із 75 158.

Прем’єр-міністр зауважив, що зростає також кількість проведених тестувань. Так, за тиждень було зроблено 326 тис. ПЛР-тестів (за попередній тиждень – 303 тис.), 251 тис. експрес-тестів (за попередній тиждень – 226 тис.) і 125 тис. ІФА-тестів (за попередній тиждень – 117 тис.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer і BioNTech почали тестування вакцини на дітях віком до 12 років

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Топ коментарі
+12
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7580
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29.03.2021 14:37
+12
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8646
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29.03.2021 14:50
+6
Масштабы поражают галактической грандиозностью!
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29.03.2021 14:49
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Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 304
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29.03.2021 14:42 Відповісти
Мля... А эти зеленые петухи количество населения Украины знают?
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29.03.2021 14:36 Відповісти
Знают. Для подсчета барыша нужно знать со скольких стричь.
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29.03.2021 14:41 Відповісти
Зелень головного мозку
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29.03.2021 15:43 Відповісти
...в ближайшее время) прокладку не утвердили?)
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29.03.2021 14:36 Відповісти
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7580
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29.03.2021 14:37 Відповісти
вірю Зеленському!
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29.03.2021 14:41 Відповісти
"Жді мєня - і я вєрнусь,
Только очєнь жді,
Жді, когда наводять грусть
Жєлтиє дожді..." -
то К. Сімонов про "Астру Зенеку" писав? Як він знав? 😲
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29.03.2021 14:41 Відповісти
жОлтые точно дожди?
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29.03.2021 14:42 Відповісти
Ага! Ті, що в очі. Божа роса! 😊
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29.03.2021 14:49 Відповісти
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6936
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29.03.2021 14:41 Відповісти
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8646
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29.03.2021 14:50 Відповісти
Короче , хватит только тем, кто может заплатить? Как Тернопольские бизнесмены. А пфайзер это вообще- золотое дно.
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29.03.2021 14:42 Відповісти
давайте вгадаю кого вчергове призначать винним коли вакцини * не дійдуть*
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29.03.2021 14:43 Відповісти
підкажіть хто-небудь нєлоху-хлопчику 43 рочків, що сенс вакцинації полягає у тому, щоб за певний невеликий період вакцинувати хоча б 2/3 населення країни, бо вакицна теж має термін дії. Розтягувати період вакцинації на роки - це теж саме, що пити водку по одній краплі за годину - ефекту нуль.
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29.03.2021 14:43 Відповісти
Это мало! в стране 38 миллионов, а вакцины действуют 6 месяцев где-то и надо по новой вакцинироваться. Вакцинация должна быть таких масштабов, что всех успеют вакцинировать за пару месяцев. Как в США за короткое время сотни миллионов вакцинируют. А иначе это все не эффективно!
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29.03.2021 14:44 Відповісти
Не занимайтесь самолечением!!!
Доктор сказал в морг - значит в морг!
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29.03.2021 14:53 Відповісти
капля в морі. це також говорить про повну відсутність якоїсь мінімальної програми боротьби з ковідом.
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29.03.2021 14:48 Відповісти
европейкие страны давно закупили вакцину с ЗАПАСОМ, излишки отдают бедным странам, а эти скоты только обещают с февраля.
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29.03.2021 14:49 Відповісти
Масштабы поражают галактической грандиозностью!
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29.03.2021 14:49 Відповісти
будущее время... опять "ожидаем"...
а чо так много? остатками торговать будем?
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29.03.2021 14:52 Відповісти
ожидается больше, это все, что можно показать - я думаю что там тыщ 300 того и другого должно быть - а остальное родственничкам, друзьям, сватам , братам.... и прочим особо приближенным
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29.03.2021 14:57 Відповісти
вчера ради интереса решил узнать - реально ли без очереди вакцину получить. отвечаю - реально (если есть связи). плати и будет тебе вакцина. даже не областной центр. вот так вот
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29.03.2021 15:00 Відповісти
Місяців через два може і буде
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29.03.2021 14:59 Відповісти
темпи вакцінації в Україні можна спідставити лише з бідними країнами Африки такими як Сенегал чи Кенія. в Нігерії наприклад темпи вакцінації населення в 5 раз вищі ніж в Україні. а в чому ж причина? влада в Україні однодневна, які вахтовим методом грабують країну не думаючи про якісь стратегії розвитку. населенню деградувало до такого рівня, що їм абсолютно єдино що з ними завтра буде і як вони живуть сьогодні, як результат Україна стане пустошью ще за нашого життя.
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29.03.2021 15:06 Відповісти
СКАЖУ ІСТИНУ - ІМУНІТЕТ ЦЕ ЗДОРОВА ВІДПОВІДЬ ОРГАНІЗМУ НА АТАКУ ВІРУСІВ,
ВАКЦИНАЦІЯ САМА ПО СОБІ ЗДОРОВЛЯ НЕ ПРИБАВЛЯЄ, ТОМУ РОБИТИ ВАКЦИНАЦІЮ
ЦІЛКОМ НЕ ОБОВ ЯЗКОВО І ЦЕ ВСЕ ЛИШЕ ВИБІР ЛЮДИНИ, РОБИТИ ЧИ НЕ РОБИТИ,
А НЕ ОБОВ ЯЗОК
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29.03.2021 15:08 Відповісти
300 000 + 117 000 =0
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29.03.2021 16:10 Відповісти
1200 пунктов прививают по 2 человека что ли? пист...деж))
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29.03.2021 18:25 Відповісти
Мало, потому что это не коммерческая закупка, а распределение по квотам в рамках программы Covax. Грузины по ней получили всего 30 тыс, молдаване - 25 тыс и так далее. Gо этой программе распределяется всего 1,2 млн Pfizer, и это на 180 и около того стран.
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30.03.2021 14:13 Відповісти
 
 