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Ситуація в Чернівецькій області не поліпшується. Показники свідчать про "четверту хвилю" COVID-19, - заступниця голови ОДА Гусак

Ситуація в Чернівецькій області не поліпшується. Показники свідчать про

Коронавірусна статистика в Чернівецькій області свідчить про початок четвертої хвилі епідемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Ситуація абсолютно не йде на покращення. Мені здається, що це четверта хвиля, бо багато хто говорить про третю хвилю коронавірусу. Ми за показниками бачимо, що в області це фактично четверта хвиля. Вона є найсерйознішою. І мені, здається, що вірус настільки мутує... І якщо зараз суспільство достатньо серйозно не зверне увагу на імунізацію, то всі науковці кажуть, що вірус має таку можливість набувати нових ознак і ставати дедалі агресивнішим", - заявила посадовиця під час прямого ефіру у Facebook.

Гусак також вказала, що наразі вірус поводиться зовсім по-іншому - про це кажуть як лікарі, так і ті, хто перехворів. У деяких лікарнях на Буковині - складана ситуація із заповненістю, тож в області продовжують розгортати місця для хворих на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота

МОЗ оновило епідемічне зонування: до "червоної" зони карантину потрапила ще одна область – Чернігівська.

Станом на сьогодні в Україні загалом 11 регіонів із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

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Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о "четвертой волне" COVID-19, - замглавы ОГА Гусак

Не тратьте куме сили, сiдайте на дно.
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29.03.2021 14:54 Відповісти
Цунамі? 😲 Бігом у Буковель по колективний імунітет!.
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29.03.2021 14:54 Відповісти
А вилупки знов вибирають зеленомордого васька і бідненького шевченка зі своїм буковелєм? Кончені, сдохнуть а розуму не наберуться, природній відбір
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29.03.2021 15:38 Відповісти
От чьорт пабєрі... А я тікі другий раз перехворів.. Ще за третьою хвилею не встиг, а тут тобі на.. Четверта пре!!!
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29.03.2021 14:54 Відповісти
ну що можна сказати - Ви, або надзвичайний "щасливець", або пості0йно іздите у переповненому трамваї, або лікар
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29.03.2021 15:03 Відповісти
Я б і не дізнався, що другий раз підхопив, якби не було потреби закрити лікарняний
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29.03.2021 15:41 Відповісти
Ситуація в Чернівецькій області не поліпшується. Показники свідчать про "четверту хвилю" COVID-19, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 6251
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29.03.2021 15:26 Відповісти
Затем будет 4,потом5,заней6,и так далее ....будут новые и разные вакцины,таблетки,спреи,клизьмы,от мутации
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29.03.2021 17:04 Відповісти
Будет 9й вал разбудите
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29.03.2021 18:35 Відповісти
 
 