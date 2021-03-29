Мутації коронавірусу можуть провокувати нові хвилі COVID-19 попри масову вакцинацію, - "слуга народу" Радуцький

Голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький запропонував Міністерству охорони здоров'я, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи підприємств торгівлі, громадського харчування в умовах підвищеної епідемічної небезпеки.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький переконаний, що нові мутації коронавірусу можуть у майбутньому провокувати нові хвилі епідемії COVID-19, попри масову вакцинацію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Радуцький запропонував Міністерству охорони здоров'я, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи підприємств торгівлі, громадського харчування в умовах підвищеної епідемічної небезпеки.

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"Нові мутації, нові штами вірусу можуть у майбутньому провокувати нові хвилі епідемії навіть попри масову вакцинацію. І нам треба вже сьогодні підходити до проблеми стратегічно", - підкреслив він.

За словами парламентаря, будь-які значні скупчення людей – у транспорті, в ТРЦ, у розважальних закладах - це завжди певні ризики.

"Можливо, краще заздалегідь подумати над зміною формату, принципами їхньої роботи, ніж постійно їх зачиняти", - наголосив він.

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