Мутації коронавірусу можуть провокувати нові хвилі COVID-19 попри масову вакцинацію, - "слуга народу" Радуцький
Голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький запропонував Міністерству охорони здоров'я, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи підприємств торгівлі, громадського харчування в умовах підвищеної епідемічної небезпеки.
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький переконаний, що нові мутації коронавірусу можуть у майбутньому провокувати нові хвилі епідемії COVID-19, попри масову вакцинацію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Радуцький запропонував Міністерству охорони здоров'я, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи підприємств торгівлі, громадського харчування в умовах підвищеної епідемічної небезпеки.
"Нові мутації, нові штами вірусу можуть у майбутньому провокувати нові хвилі епідемії навіть попри масову вакцинацію. І нам треба вже сьогодні підходити до проблеми стратегічно", - підкреслив він.
За словами парламентаря, будь-які значні скупчення людей – у транспорті, в ТРЦ, у розважальних закладах - це завжди певні ризики.
"Можливо, краще заздалегідь подумати над зміною формату, принципами їхньої роботи, ніж постійно їх зачиняти", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
реклама вакцинации так себе )))))
Я Точно знаю,что если НИХРЕНА не делать - то подохнет АБСОЛЮТНОЕ большинство.
Зеленые дебилы в том числе
Ще ніде вакцинація не зупинила макаронобесиє навіть у Ізраілі. Люди гинуть не від макароновіруса, а від атипової пневмонії та відсутності лікування.
Йде геноцид людства.
Пока есть программист - будут новые программы, будут новые пожары в больницах, будут новые хакерские атаки на центры разработки вакцин и т.д. Нет программиста - нет программ, нет программ - нет вируса.
Слабаки вы, Слуги Народа!
Лохи педальные!
То ли дело "мисс Пигги", премьерша штата Квинсленд, Австралия, Палащук, которая заперла город Брисбен на 3 дня в локдаун, потому что один из мужиков в "коммуналке" (shared accommodation) 6 соседям по жилью вирус передал, и никуда они больше не выходили вообще.
В городах штата Квинсленд, где НИКАКИХ СЛУЧАЕВ КОВИДА НЕ БЫЛО ВООБЩЕ за 2020, 2012, ВСЕМ ВЕЛЕНО НАДЕТЬ НАМОРДНИКИ, и что самое примечательное - они их носят!
И Настю Палащук они только пару месяцев назад переизбрали, то есть она их еще 4 года сношать во все дыры будет!
И кто-то еще сомневается, а переизберут ли "бубочку".
Да не только переизберут, а с громадным отрывом, ибо чем больше лохов их сношают - тем больше лохи крепчают.
Очень мне любопытно, а осмелится ли "мисс Пигги' дальше локдауны устраивать, убивая бизнесы штата Квинсленд в хлам (особенно туристическую индустрию), поскольку выплаты федералов по ковиду заканчиваются (идут последние дни выплат)?
Я так считаю - что будет, коммуняки - они упоротые.
А вы, Слуги народа, лохи, что ли, какие?
И не впускают.
Не знал?
Теперь знаешь.
ТАК ЧТО ПУСТЬ ЭТИ СУКИ, КАК ПАЛАЩУК, ТЕПЕРЬ НА ТОТ СВЕТ ПЕРЕЕЗЖАЮТ.
Теперь понял, зайка?
Кнесет....
Якщо так переконаний, то з цього випливає, що він агітує проти вакцинації. Тобто, навіщо вакцинуватись, якщо будуть нові мутації і нові хвилі?
А це вже ближче до їхньої мети щодо дрібного бізнесу, бо великі магазини не закривали, не зважаючи на скупчення.
И это по твоему массовая вакцинация???
Так ваші чарівні ковідні вакцинки стійкі до мутацій чи ні ?
"Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року". Мендель чи шмендель не так важливо !
"Комерційного ринку COVID-вакцин немає в жодній країні, але Україна зацікавлена в його появі" Степанов ,
а чому ?
А для того щоби зелена шобла кРадуцьких , знову заробила на горі украінців !
Тому і затримка із вакциною в нашій краіні !
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке неизвестно