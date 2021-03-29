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ВР (14824) Донбас (22348) Кравчук Євгенія (374)

У вівторок Рада може провести три позачергові засідання, перше буде присвячено Донбасу, - нардепка "Слуги народу" Кравчук

У вівторок Рада може провести три позачергові засідання, перше буде присвячено Донбасу, - нардепка

Верховна Рада у вівторок може провести три позачергові засідання і на першому з них розгляне заяву парламенту, яка засуджує загострення на Донбасі.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щойно комітет з питань закордонних справ проголосував за відповідну постанову і заяву Верховної Ради, в якій вона засуджує загострення на фронті на Донбасі, і провокації з боку Російської Федерації, і закликає міжнародних партнерів посилити  санкційний тиск на Росію у зв'язку з грубим порушенням режиму тиші", - розповіла Кравчук.

За її словами, як тільки проєкт постанови буде зареєстрований, "Слуга народу" почне збір підписів, щоб у вівторок парламент розглянув ці документи на третьому позачерговому засіданні, "щоб Рада почала свій робочий день з голосування за цю постанову і заяву".

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"Тому дуже ймовірно, що ми завтра свою роботу почнемо не о 13.00, а о 12.30, і в цілому дійсно буде три позачергові засідання", - розповіла Кравчук.

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Во вторник Рада может провести три внеочередных заседания, первое будет посвящено Донбассу, - нардеп "Слуги народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8925
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29.03.2021 15:04 Відповісти
ВІЧНОЗЕЛЕНІ-ВІЧНОДУРНІ ? Дивлячись на те , хто зеленнюм прикривається - хто знищує країну політично , хто економічно - й яка ціль, кому це потрібно.
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29.03.2021 15:34 Відповісти
Инсайд - "В ближнесрочные планы Зеленского входит отставка премьер-министра Шмыгаля и 5-6 ключевых министров в течении 2-3 месяцев. Главная кандидатура на должность премьер-министра - Арсений Яценюк. Первым вице-премьером (без должности министра МВ) - Арсен Аваков, министр финансов (или вице-премьер экономического блока) - Наталья Яресько. Остальные кандидатуры обсуждаются. Собственно это не инициатива Зеленского. Это пожелание переданное через Шмыгаля." (с)
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29.03.2021 15:07 Відповісти
да ну. Не може бути гне проголосують слуги за двох арсенів плюс Яресько.
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29.03.2021 20:10 Відповісти
Тобто загибель воїнів таки вказала Слугам Нелоха на пріорітети для зібрання ВР.
Вони пустили в дію спецоперацію " включити Мендель" для продовження роздування теми, вірніше для ЗАДУВАННЯ важливих для України тем.
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29.03.2021 15:31 Відповісти
эти черти нашли кормушку. внеочередные заседания говорят об интенсивности работы, что влияет на доплаты..
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29.03.2021 15:45 Відповісти
при ссср депутатами были простые работяги которые на съезд брали командировку и ехали голосовать. голосовали за улучшение жизни как своей так и народа. потому что по другому нельзя было. проголосовав ехали опять на рабочие места кто дояркой, кто станочником...а сейчас эти твари то на каникулах то хрен знает где...
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29.03.2021 15:48 Відповісти
Каким боком Рада к событиям на донбассе. Эта зеленая сопля пытается переложить ответственность на Верховную Раду. То что происходит там - его полная ответственность, и отвечать прийдется ему и только ему. Рада -законодательный орган. Постановление, что Закон? Эти твари не понимают чем и как должны заниматься в ВР. Причем здесь комитет по иностранным делам? Буде очередная попытка впихнуть невпихуемое?
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29.03.2021 16:34 Відповісти
так це ермак знову включив отвлекалово. і щоб никто не догадался, що їх уже посилають обох. Тому двоє включають дурачка, вже і комітет притягнули. Все було спонтанно, песков ляпнув, що все буде без зелі. Бо обіцяв, обіцяв продати україну в омані, а віз і нині там. і шо то за хрень така, байден не дзвонить, будь ігнорує, а фрау мосьє в упор не бачать. Видно вже всіх дістала солодка парочка.
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29.03.2021 20:27 Відповісти
 
 