У вівторок Рада може провести три позачергові засідання, перше буде присвячено Донбасу, - нардепка "Слуги народу" Кравчук

Верховна Рада у вівторок може провести три позачергові засідання і на першому з них розгляне заяву парламенту, яка засуджує загострення на Донбасі.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щойно комітет з питань закордонних справ проголосував за відповідну постанову і заяву Верховної Ради, в якій вона засуджує загострення на фронті на Донбасі, і провокації з боку Російської Федерації, і закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію у зв'язку з грубим порушенням режиму тиші", - розповіла Кравчук.

За її словами, як тільки проєкт постанови буде зареєстрований, "Слуга народу" почне збір підписів, щоб у вівторок парламент розглянув ці документи на третьому позачерговому засіданні, "щоб Рада почала свій робочий день з голосування за цю постанову і заяву".

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"Тому дуже ймовірно, що ми завтра свою роботу почнемо не о 13.00, а о 12.30, і в цілому дійсно буде три позачергові засідання", - розповіла Кравчук.