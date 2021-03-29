Без Зеленського: у Кремлі заявили про підготовку відеоконференції Путіна, Меркель і Макрона, де вони обговорять загострення на Донбасі
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нині організовується відеоконференція лідерів Росії, Німеччини та Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель та Емманюеля Макрона. Зокрема, вони обговорять загострення на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".
"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки погодження, ми вас поінформуємо", - заявив Пєсков.
При цьому він зазначив, що можливі переговори Путіна, Макрона і Меркель готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в переговорах не буде брати участь президент України Володимир Зеленський.
Пєсков також додав, що на переговорах, серед іншого, обговорять загострення на Донбасі, однак ця тема не буде єдиною.
"Безумовно, зараз у подібному форматі обговорення без того, щоб порушити ситуацію на Донбасі, неможливо. Звичайно, ця тема так чи інакше фігуруватиме на порядку денному. Але це не єдина тема", - уточнив він.
Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу бойовиків в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.
Крім того, президент Володимир Зеленський звернувся по допомогу до "нормандської четвірки" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.
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С нахальным изяществом Песков заявил, что видеоконференция должна была состояться сегодня, но почему-то сорвалась. При этом пресс-секретарь президента России опроверг что переговоры будут происходить в рамках Нормандского формата, но по факту подтвердил, что будет обсуждаться ситуация на Донбассе. То есть - это чистейший Нормандский формат. Но без Украины.
Зеленского ставят в угол и просят не мешать договариваться взрослым. Это прямое унижение украинского лидера, которое обязательно вызовет реакцию внутри Украины, где еще помнят принцип времен Порошенко «Ничего об Украине без Украины».
Очевидно, это унижение - не последнее, и чем ближе выборы в российскую Госдуму (запланированы в сентябре 2021 г.) тем больше наглости будет демонстрировать Кремль. Будут и новые обострения в зоне ООС, и новые публичные унижения украинского лидера - за которыми будут следовать новые протестные акции внутри Украины. Ответить Зеленскому будет нечем - только начинать уступать Москве. Что вызовет еще более мощные протесты. Путин никуда не торопится, конфликт на Донбассе может тлеть еще долго. А вот Зеленскому категорически нужен мир, причем прямо сейчас. Это одно из его предвыборных обещаний. Москва воспользуется этой ситуацией в полной мере. И не упрекнешь - в ловушку Зеленский загнал себя сам. https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
там еще был маааленький такой наполеончик Саркозя который решал судьбу Грузии((
КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК ЯК ЗАВЖДИ ОХРІНІВ, КОРОТШЕ ЦИРК НА ДРОТІ
Меркель та Макрон, як що вони нормальні, мають відмовитися від таких перемовин. Без України про Україну говорити це обговорювати по за очі, що не красить. Сподіваюсь вони не впадуть до рівня ху#ла.
Микрон - такой же понтовик как и путин, разгоняющий толпы народа вирусом и штрафами)
Не на тех мир поставлен. Не на тех.
і французам і німцям глибоко пох... і на Донбас і на Україну. Вони путину в рот заглядають...а той урод їм розкаже.
Якщо українцям пох настільки, що вони під час війни оберають гидкого ******, то чому іншим має бути не пох?