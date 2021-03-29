Пошкоджені двері ОП на будь-які виставки не передаватимуть, це не об'єкт мистецтва, а доказ вандалізму, - Мендель

Офіс Президента не передаватиме пошкоджені двері на виставку, оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель.

"Пошкоджені двері Офісу Президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс Президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", - йдеться в повідомленні.



За словами прессекретарки Зеленського, "за цей вандалізм точно має бути відповідальність".

"Право на протест – це законне право, і для влади принципово, щоб люди могли вільно протестувати. На Банковій части збираються протестувальники. Втім, жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня", - зазначила Мендель.

Раніше Київська галерея "Речовий доказ" запропонувала Офісу Президента України продати їй двері, пошкоджені під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

На ефір ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.