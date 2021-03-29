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протест (2377) Мендель (230) Офіс Президента (1998)

Пошкоджені двері ОП на будь-які виставки не передаватимуть, це не об'єкт мистецтва, а доказ вандалізму, - Мендель

Пошкоджені двері ОП на будь-які виставки не передаватимуть, це не об'єкт мистецтва, а доказ вандалізму, - Мендель

Офіс Президента не передаватиме пошкоджені двері на виставку, оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель.

"Пошкоджені двері Офісу Президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс Президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", - йдеться в повідомленні.

За словами прессекретарки Зеленського, "за цей вандалізм точно має бути відповідальність".

"Право на протест – це законне право, і для влади принципово, щоб люди могли вільно протестувати. На Банковій части збираються протестувальники. Втім, жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня", - зазначила Мендель.

Раніше Київська галерея "Речовий доказ" запропонувала Офісу Президента України продати їй двері, пошкоджені під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

На ефір ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

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Топ коментарі
+24
Рівнень ОП - тиждень носяться з дверима, як дурень з ступою.
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29.03.2021 15:21
+22
Я би Мендель возила по виставках - як об"єкт вандалізму над країною.
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29.03.2021 15:27
+18
Племянница Бени в своём репертуаре.

А, как же ты их, двери, на телепомойку своего дяди Бени Г+Г возила?

И кто то мне ещё будет рассказывать про уникальные еврейские мозги.
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29.03.2021 15:22
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Двери "слуг народа" для народа должны быть открыты .
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29.03.2021 15:20 Відповісти
Музей Соломона Гуггенхайма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Solomon R. Guggenheim Museum) - одне з провідних зібрань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE ********* мистецтва у світі, хоче вирізати всю мальовану стінку.
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29.03.2021 15:26 Відповісти
Соломон не дурак, заценил, знает толк в цене на предметы искусства
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29.03.2021 15:40 Відповісти
а че ж они доказательства используют в шоу
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29.03.2021 15:21 Відповісти
Я би Мендель возила по виставках - як об"єкт вандалізму над країною.
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29.03.2021 15:27 Відповісти
два года шоу .
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29.03.2021 15:28 Відповісти
Голая Мендель в шторах.
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29.03.2021 15:34 Відповісти
нее евреи в Украине на Банковой создадут музеяку типа Холокосту № 3 в Украине лю@ЛЯТЪ обрезанные придумывать сказки и фантастику то про Исход то про какой то Каклакосх...
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29.03.2021 15:54 Відповісти
Рівнень ОП - тиждень носяться з дверима, як дурень з ступою.
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29.03.2021 15:21 Відповісти
Совершенно распустились! Кто хочет, объявляет войну кто не хочет, не объявляет! А самое печальное, уже никто точно не знает когда Рождество а когда Пасха.
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29.03.2021 15:21 Відповісти
Я знаю. наша пасха в мае, у католиков на эти выходных)
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29.03.2021 16:46 Відповісти
На себя гляньте, созидатели хр#новы...созидатели схем.
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29.03.2021 15:22 Відповісти
мндельвошку на медичні дослідження передавати не будуть, бо вона є наслідком правління недолугих пішаків бородатої бабусі. Зразу у кунсткамеру!
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29.03.2021 15:22 Відповісти
Племянница Бени в своём репертуаре.

А, как же ты их, двери, на телепомойку своего дяди Бени Г+Г возила?

И кто то мне ещё будет рассказывать про уникальные еврейские мозги.
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29.03.2021 15:22 Відповісти
Племянница Бени-ПЕНДЕЛЬ
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29.03.2021 15:25 Відповісти
Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель - Цензор.НЕТ 4769
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29.03.2021 15:23 Відповісти
А НЕНАДО ЗЛИТЬ НАРОД УКРАИНЫ И НЕ БУДЕТ ТАКОГО - ПРОСТО ПРАВДА
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29.03.2021 15:23 Відповісти
Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель - Цензор.НЕТ 7935
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29.03.2021 15:24 Відповісти
Знову те дурне язиком ляпає...
Ви вже з тими дверима носитесь по Бєнєних твпомийках.
Музею правління найвеличнішого ще не придумали?
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29.03.2021 15:27 Відповісти
А на ток-шоу можно?
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29.03.2021 15:27 Відповісти
Ток-шоу РЕЙДЕРА БЄНІ ? туда усьо можно - Наталка все обіграє, як треба для Бєні.
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29.03.2021 15:39 Відповісти
без дверей еще лучше - будет "open office", как зе и "обесчало". или он опять наврал?
и да, мендельша права:" двери - доказательство вандализма", засевшего внутри...
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29.03.2021 15:28 Відповісти
Тю, да вы в любой подъезд зайдите, там этих доказательств вандализма самовалами вывозить можно.
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29.03.2021 15:32 Відповісти
а тот, кто вещдок отдал на шоу г+г по закону отвечать будет?
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29.03.2021 15:32 Відповісти
Вандалізм - це те, що в Україні зробилось із судовою гілкою і правоохоронною системою, із призначенням на високі державні посади.
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29.03.2021 15:33 Відповісти
Это не вандализм, а гомосексуализм.
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29.03.2021 15:37 Відповісти
это не доказательство вандализма а доказательство того сюрреализма в который нас погрузили 73% ********* выбрав во время войны 4 дезертира верховным говонокомандующим ..пустое место ничтожество клоуна марионетку из театра папы бени личность ничего из себя не представляющую -бездуховное никак не связанное с этой землей существо..
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29.03.2021 15:33 Відповісти
Надо было ету су.... не, собачку найвэлычнишого посадить на цепь возле этой двери, пусть охраняет. Хоть какая-то польза будет от этой мочалки.
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29.03.2021 15:34 Відповісти
при взгляде на мандель или киву, например, у меня закрадывается мысль, что теория эволюции ошибочна в отношении homo. человечество скорее всего тупиковая ветвь.
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29.03.2021 15:36 Відповісти
доказательство вандализма.-Гневно обвиняет хайло Коломойского. И не первый раз. Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
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29.03.2021 15:36 Відповісти
Посммотрим что Мендель скажет на доказательства госизмены со стороны ОП после публикации bellingcat.
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29.03.2021 15:37 Відповісти
Що робив речовий доказ на Г+Г і чому мосійчук лапала своїми руками речовий доказ в присутності геращенка, який мав зупинити це порушення закону?
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29.03.2021 15:38 Відповісти
вандализм - это когда народ голодный, а твари власть имущие с жиру бесятся...
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29.03.2021 15:44 Відповісти
Акт вандализма, это бубочка у власти.
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29.03.2021 15:45 Відповісти
до сих пор не могу определится кто боОльшее позорище : мендель или ее шеф
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29.03.2021 15:46 Відповісти
знов ніхто не "ябвдул"((( ееех...то піст то пєсах...
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29.03.2021 15:51 Відповісти
Мендель "логика" ....
Написанная на дверях ОП правда - вандализм!
Наёмники РФ, убивающие бойцов ВСУ - та сторона !
Это всё, что надо знать о приоритетах мендель и её шефа.
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29.03.2021 15:54 Відповісти
Немцам сообщи шо Германська стіна вандалізм ,а то вони дурні бо багаті.
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29.03.2021 15:55 Відповісти
Когда в голове менделизм, то кажется что события под ОК (офис клоуна) вандализм.
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29.03.2021 15:59 Відповісти
Товаришка Мендель, треба ці двері передати до музею Зе-усьомогущего і не могущього.
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29.03.2021 16:01 Відповісти
Реставрация дверей... Это же прорыв! На фасад 2 ляма, на двери еще где-то полтора, отмывание полов в офисе от группового обсера еще лямчик. Дядя Беня будет доволен, схемы до сих пор работают.
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29.03.2021 16:01 Відповісти
Двери - это доказательство ненависти активной части украинского народа к современной власти в Украине и дальше эта ненависть будет только расти. Она будет расти не потому, что народ такой "плохой", а потому, что такая плохая. никуда негодная позорная власть.
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29.03.2021 16:04 Відповісти
Я б сказав би що докази у кримінальній справі про розкраданя державних коштів. І іще одне запитаня - хто дозволив таскати докази? Мендель не хоч про це росказати, а?
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29.03.2021 16:08 Відповісти
Шо там с отвандаленой тюремной стеной,когда ее принесут до телевизора?И почему это никого не арестовали,интересно?
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29.03.2021 16:11 Відповісти
Це не доказ вандалізму - це доказ вашого тупого керівництва.
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29.03.2021 16:12 Відповісти
Плюньте ви на ті двері, краще глянте ось: https://www.facebook.com/profile.php?id=100055450823520
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29.03.2021 16:18 Відповісти
Что ты, жидовская мендавошка, понимаешь в вандализме?
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29.03.2021 16:20 Відповісти
В Германии после реконструкции бывшего рейхстага и перед переездом в него высшего законодательного органа страны, законодатели приняли решение сохранить для назидания будущему парламенту 150 граффити, оставленных советскими солдатами в 1945 году. Правда, выбирали более-менее цензурные. Эти надписи открыты для обзора парламентариям, членам правительства, чиновникам органов государственной власти и простым посетителям бундестага. Немцы поняли, что власть должна помнить, чем заканчиваются ошибки в ее деятельности.
А ЗЕ и Мендель постараются спрятать эти двери, как обделанные штаны. Они не понимают, что в следующий раз под ОП могут быть не баллончики с краской, а что-то другое. Когда народ откровенно презирают и игнорируют, он, рано или поздно, становится на-дыбки. Жаль, слабоумные этого не понимают.
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29.03.2021 16:28 Відповісти
Мендель, береги Зеленского. Он - доказательство вандализма по отношению к Украине.
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29.03.2021 16:48 Відповісти
Какого лысого тогда эти "вешьдоки" гуляют по телеканалам ?
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29.03.2021 17:02 Відповісти
а сколько же, мать их, лет тем дверям?
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29.03.2021 17:15 Відповісти
А то не ті "рокові" що закрилися перед януковощем?
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29.03.2021 19:09 Відповісти
Придумали себе приключение на спину. Когда поняли, шо "самопередвигающаася дверь Мендель- стала предметом насмешек и анекдотов в обществе, пытаются втихую сьехать с темы. А уже нельзя....
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29.03.2021 19:18 Відповісти
Сколько ещё шмондель будет носится с этой дверью? Займитесь делом
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29.03.2021 19:24 Відповісти
мендельша дурна! це класна реклама зецирка - шапито!
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29.03.2021 22:00 Відповісти
всё верно сказала.
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29.03.2021 22:48 Відповісти
 
 