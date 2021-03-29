Катастрофа літака МАУ під Тегераном: Через дії Ірану постраждалі країни хочуть змінити міжнародні конвенції про розслідування авіакатастроф

Україна спільно з країнами, які постраждали внаслідок аварії літака МАУ під Тегераном, запропонує внести зміни в міжнародні конвенції, що регулюють технічні розслідування авіакатастроф.

Як заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю УНН, таке рішення було прийнято після опублікованого Іраном звіту про катастрофу, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом кількох найближчих днів очікується conference-call міністрів закордонних справ усіх країн, які постраждали в результаті зазначеної авіакатастрофи, в ході якого ми будемо обговорювати подальші спільні кроки. Безумовно, одним з напрямків такого діалогу буде оцінка можливостей внесення змін до положення міжнародних конвенцій, що регулюють відповідність технічного розслідування, оскільки ми бачимо, наскільки складно змусити державу-член Конвенції сумлінно виконувати свої зобов'язання, якщо держава ухиляється від співпраці", - розповів Єнін.

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Також, за словами дипломата, Україна працює відразу за трьома напрямками в цій справі.

"Перший - це технічне розслідування згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції. Його завданням є встановлення всіх обставин трагедії, без визначення винних персоналій. Кримінально-правовий трек ... Тут ми повинні встановити конкретних осіб, які своїми діями або бездіяльністю сприяли настанню трагічної події. Третій трек - це притягнення Ірану до міжнародно-правової відповідальності", - зазначив представник МЗС.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.