Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК

На одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до Ради лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.

Так, станом на 15:30 опрацьовано 41,02% бюлетенів.

Василя Вірастюка ("Слуга народу") підтримали 34,44% виборців, кандидата від партії ВО "Свобода" Руслана Кошулинського - 28,36%.

Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 26,92% голосів.

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