УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10509 відвідувачів онлайн
Новини
4 843 30
Зеленський (22429) звільнення (2624) автомайдан (120) петиція (312) Татаров Олег (424)

"Автомайдан" закликав підтримати петицію про звільнення Татарова: Допоможемо Зеленському навести порядок, якщо він сам не хоче це зробити

"Автомайдан" закликав громадян України підписувати петицію до Президента України Володимира Зеленського про негайне звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.

Відповідна заява розміщена на сторінці "Автомайдану" в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Підписуйте петицію про звільнення заступника голови Офісу Президента - Олега Татарова! Думаємо, аргументів не потрібно, щоб долучитися і допомогти очистити владу від таких людей! Посилання тут. Допоможемо президенту Зеленському навести порядок, якщо він сам не може або не хоче цього зробити!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автомайдан закликав підтримати петицію про звільнення Татарова: Допоможемо Зеленському навести порядок, якщо він сам не хоче це зробити 01

Автомайдан закликав підтримати петицію про звільнення Татарова: Допоможемо Зеленському навести порядок, якщо він сам не хоче це зробити 02

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 8573
показати весь коментар
29.03.2021 15:38
+12
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 1528
показати весь коментар
29.03.2021 15:43
+9
А почему только татарова, а как же портнов, демченко и ермак?
показати весь коментар
29.03.2021 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так, коли вже карну справу злили, можна й звільняти
показати весь коментар
29.03.2021 15:36 Відповісти
все равно есть еще куча мест где назначить можно
показати весь коментар
29.03.2021 15:41 Відповісти
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 8573
показати весь коментар
29.03.2021 15:38 Відповісти
Какая отвратительная рожа.
показати весь коментар
29.03.2021 15:41 Відповісти
Терпите ещё три года .
показати весь коментар
29.03.2021 15:42 Відповісти
а толку з цього заклику?
показати весь коментар
29.03.2021 15:42 Відповісти
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 3488
показати весь коментар
29.03.2021 15:43 Відповісти
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 1528
показати весь коментар
29.03.2021 15:43 Відповісти
Щас !
Выйдем на улицы за царя !!!!
поп Гапон есть ?
показати весь коментар
29.03.2021 15:43 Відповісти
А почему только татарова, а как же портнов, демченко и ермак?
показати весь коментар
29.03.2021 15:48 Відповісти
какой еще партноф ? какой еще дерьмак? Вы шо совсем уже...поверили? ))))
показати весь коментар
29.03.2021 16:00 Відповісти
А ты петицию составил, или просто перднуть решил?
показати весь коментар
29.03.2021 17:16 Відповісти
"Проблема в том, что этой реальности, требующей от Украины необходимости осознать всю глубину, сложность и неразрешимость конфликта с Россией, не хочет осознавать не только Зеленский, но и миллионы его соотечественников. Зеленский скорее отражение украинского желания жить в мире, которого нет, в мире, в котором с Путиным можно договориться, но не сдаться. И пока Зеленский верит, что сможет что-то объяснить Путину, а его сограждане поддерживают его в этой иллюзии, Украина остается в серьёзной опасности." Віталій Портніков.

А хіба приклади з Татаровим , Єрмаком й іншими зрадниками за списком , - це всього лиш НЕОБІЗНАННІСТЬ Зеленського?
показати весь коментар
29.03.2021 15:50 Відповісти
Автомайдана уже мало. Нужен ТАНКОМАЙДАН!
показати весь коментар
29.03.2021 15:51 Відповісти
Мосейчук уже готовит разгромный репортаж как автомайдан помогал террористам из ОРДЛО
показати весь коментар
29.03.2021 15:51 Відповісти
с какой интересно дверью прийдет в этот раз на зомби-шоу? )))
показати весь коментар
29.03.2021 16:01 Відповісти
от холодильника
показати весь коментар
29.03.2021 16:06 Відповісти
Поддержать невозможно, если ты не являешься клиентом приватбанка, так нет электронной подписи!
показати весь коментар
29.03.2021 15:51 Відповісти
Зеленский и порядок? Вы прикалываетесь ? Этот тот человек, который уже будучи президентом, просто "забыл задекларировать 5 млн. гривен или почти 200 тыс зеленых
показати весь коментар
29.03.2021 15:52 Відповісти
Может не с Татарова а с Венедиктовой надо начинать?
показати весь коментар
29.03.2021 15:53 Відповісти
"Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать" - Так это не "поможем", помочь можно только тому кто желает. А это - принудим.
показати весь коментар
29.03.2021 15:59 Відповісти
Если ***** не схоче, кабель не скоче, это к слову о зеленом,который типа не может.
показати весь коментар
29.03.2021 16:02 Відповісти
натуральная Вошь.
показати весь коментар
29.03.2021 16:08 Відповісти
зeлyпа змінив порядок підписання петицій, всіх, хто був авторизований до цього - не зможуть війти під старими аккаунтами, треба завоно все роботи, при цьому на "стару" пошту вже аккакунт не зареєструєш
показати весь коментар
29.03.2021 16:15 Відповісти
Такое чувство что татаров кловану муж. Ну такой ценный кадр что прямо жесть.
показати весь коментар
29.03.2021 16:38 Відповісти
Блин. А я все ждал - ну как к этой новости Порошенко можно приплести.
показати весь коментар
29.03.2021 18:02 Відповісти
Андрей Гмырин - новый "решала" Офиса президента по спирту, сигаретам, конвертам и налоговой
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные "старые смотрящие".

13 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия. Почему?
Ресурс власти в украинской политике - это прежде всего именно фискальные ведомства. От них зависит ситуация на теневых рынках, генерирующих кэш - рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Там, где есть живые деньги, которые не прослеживаются и легко отмываются, где нет никакой ответственности и никаких следов, там, где для "заработка" руководителям достаточно ничего не делать, а всего лишь на время прикрыть глаза.
Можно констатировать, что в Офисе президента под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику, под видом "беспощадной борьбы".
Для координации силовиков в ОП работает Олег Татаров, на пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А "смотрящим" по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин.
читати далі... https://censor.net/ru/resonance/3256176/andreyi_gmyrin_novyyi_reshala_ofisa_prezidenta_po_spirtu_sigaretam_konvertam_i_nalogovoyi
показати весь коментар
29.03.2021 17:03 Відповісти
Это ж надо было додуматься,щоб завести в ОП Татарова дол.оба времен Янукодла.А теперь суспiльство вимушено нагадувати,що воно дов.***,а той хто взяв дов.оба,такий же дов.б***
показати весь коментар
29.03.2021 18:54 Відповісти
 
 