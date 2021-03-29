"Автомайдан" закликав підтримати петицію про звільнення Татарова: Допоможемо Зеленському навести порядок, якщо він сам не хоче це зробити
"Автомайдан" закликав громадян України підписувати петицію до Президента України Володимира Зеленського про негайне звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.
Відповідна заява розміщена на сторінці "Автомайдану" в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Підписуйте петицію про звільнення заступника голови Офісу Президента - Олега Татарова! Думаємо, аргументів не потрібно, щоб долучитися і допомогти очистити владу від таких людей! Посилання тут. Допоможемо президенту Зеленському навести порядок, якщо він сам не може або не хоче цього зробити!" - йдеться в повідомленні.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Выйдем на улицы за царя !!!!
поп Гапон есть ?
А хіба приклади з Татаровим , Єрмаком й іншими зрадниками за списком , - це всього лиш НЕОБІЗНАННІСТЬ Зеленського?
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные "старые смотрящие".
13 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия. Почему?
Ресурс власти в украинской политике - это прежде всего именно фискальные ведомства. От них зависит ситуация на теневых рынках, генерирующих кэш - рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Там, где есть живые деньги, которые не прослеживаются и легко отмываются, где нет никакой ответственности и никаких следов, там, где для "заработка" руководителям достаточно ничего не делать, а всего лишь на время прикрыть глаза.
Можно констатировать, что в Офисе президента под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику, под видом "беспощадной борьбы".
Для координации силовиков в ОП работает Олег Татаров, на пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А "смотрящим" по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин.
читати далі... https://censor.net/ru/resonance/3256176/andreyi_gmyrin_novyyi_reshala_ofisa_prezidenta_po_spirtu_sigaretam_konvertam_i_nalogovoyi