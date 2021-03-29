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колонія (251) росія (63589) Навальний (612)

Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію

Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в колонії, заявив, що йому постійно виносять догани, і він може потрапити в штрафний ізолятор.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Олексія Навального в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мабуть, пісня "Bad Guy" - саундтрек мого тюремного терміну. ​​Принаймні її явно слухав кремлівський чиновник, складаючи для мене план покарань. Слухав і примовляв: you're the baaaaad guy. У російських в'язницях є два основні стягнення: догана і запроторення в ШІЗО. Отримуєш дві догани і можеш поїхати в ШІЗО, а штука це неприємна, умови там близькі до катівних", - розповів він.

"У моєму портфоліо поганого хлопця вже є:

- Визнаний схильним до втечі в "Кремлівському централі"

- 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугино"

- 6 доган за 2 тижні в ІК-2 "Покров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Є на розгляді штук 20 рапортів, зокрема такі, як:

- Встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом"

- Відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо"

- Відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською

- На зустрічі з адвокатами був у футболці (не жартую)

Чекаю догани з формулюванням "широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", - деталізував російський опозиціонер.

"Догани мені виносить дисциплінарна комісія з 7 осіб. І коли вони вичитують мене, сидячи під портретом Путіна, я згадую, як в школі мене вичитували на педраді. Дуже схоже.

- Не сперечайся, Навальний, з учителем історії, він краще все знає. Ті, хто багато сперечається, йдуть по похилій і рано чи пізно опиняються у в'язниці.

Що характерно, вони мали рацію!"- резюмував Навальний.

Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію 01
Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію 02
Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію 03

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Топ коментарі
+22
передайте товарищу Навальному, что Крым не бутерброд!
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29.03.2021 16:01
+15
Режим нужно соблюдать! Это тебе, Алеша, не санаторий и не пионерский лагерь
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29.03.2021 15:59
+12
Да, Алеша это тебе не бутерброд !
Вкушай по полной олень...
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29.03.2021 16:02
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Режим нужно соблюдать! Это тебе, Алеша, не санаторий и не пионерский лагерь
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29.03.2021 15:59 Відповісти
Да, Алеша это тебе не бутерброд !
Вкушай по полной олень...
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29.03.2021 16:02 Відповісти
и вообще. режим содержания для зк не бутерброд.
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29.03.2021 17:28 Відповісти
нуу интернета не лишили )
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29.03.2021 16:00 Відповісти
нет у него интернета - все что выкладывается это через адвокатов
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29.03.2021 16:04 Відповісти
передайте товарищу Навальному, что Крым не бутерброд!
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29.03.2021 16:01 Відповісти
Да, к слову, - а бутерброд товарисчу Навальному не передавать! Обойдёться и водочкой.
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29.03.2021 16:16 Відповісти
Водки тоже не передавать - обойдется бояркой
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29.03.2021 16:47 Відповісти
отрицала.
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29.03.2021 16:01 Відповісти
мы все очень переживаем.
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29.03.2021 16:01 Відповісти
Ничего,зато карта украденого Крыма ваша,даже сейчас не убрали, либеральная или классическая вата,"какаяразница"
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29.03.2021 16:02 Відповісти
Сразу видно истинный катцап. Его посадили а у него на фото улыбка умиления и счастья
Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию - Цензор.НЕТ 272
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29.03.2021 16:02 Відповісти
- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"

Одна цветы носила, этот добровольно на бутылку сел и кохфэ пьёт. Надо строить высокую стену, что бы эти животных, когда там всё начнётся, не пускать сюда!
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29.03.2021 16:03 Відповісти
мы выражаем обеспокоенность...или нет? ))))
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29.03.2021 16:03 Відповісти
Нема чого робить?
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29.03.2021 16:15 Відповісти
таки - нет
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29.03.2021 16:39 Відповісти
Щось то Льоха схуд.
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29.03.2021 16:06 Відповісти
мне одному кажется вежливое и толерантное отношение к Навальному очень похожим с тем как относились к Надюше Савченко??? Чем надюша оказалась мы все знаем...
если кремль хочет сломать, он поступает совершенно не так, а например как в Асеевым в "изоляции" - электрошок на гениталии, пытки, избиения.
Если хочет отравить или убить - у них это получается. Немцов, Новодворская, Литвиненко, Амина Окуева подтвердят.
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29.03.2021 16:10 Відповісти
бутерброд подшконарный
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29.03.2021 16:10 Відповісти
А не побоялся бы признать что Крым Украина,то хоть понимал бы за что страдаешь.
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29.03.2021 16:12 Відповісти
Однако, какой бунтарь!
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29.03.2021 16:14 Відповісти
переживаю, дают ли ему бутерброды с колбасой
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29.03.2021 16:17 Відповісти
Переходящий!
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29.03.2021 16:21 Відповісти
На нього, якось *****!
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29.03.2021 16:18 Відповісти
А как вам выговор покруче!?
- Нет блеска в глазах!
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29.03.2021 16:20 Відповісти
Давно пора перестать писать и перепечатывать новости о навальном. Чем ему хуже, тем нам лучше. Эта такая же тварь как и его убийцы. Жалеть его нельзя, он должен страдать и за Крым и за Донбасс. Патриот хренов.
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29.03.2021 16:28 Відповісти
Так он же, вроде, против путина выступает. Если щимят тех, кто против путина, "нам лучше"?
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29.03.2021 16:54 Відповісти
Кто сказал, что он против *****?
Давно пора думать головой а не сердцем.
навальный такой же как и *****, не стоит его переоценивать.
И да если "Если щимят тех, кто против путина", то мы должны это использовать в своих целях, а не заглядывать в глаза.
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29.03.2021 18:03 Відповісти
Весь цивилизованный мир говорит, что Навальный против путина. Почитай международную прессу. Нагуглишь без проблем. Вся его деятельность и его расследования говорят именно об этом.
А то, что "навальный такой же как и *****" обосновать можешь? А то я как-то пропустил, что Навальный дал команду Крым аннексировать и Донбасс оккупировать.
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30.03.2021 15:36 Відповісти
Вот возьми и нагугли, про бутерброд. навальный такая мразь, что клейма ставить негде. Еще раз, для особо упоротых - истории с Крымом не было б, если бы не население Курятника, в том числе и ********* навальному. Он не наша тема, нам надо грамотно использовать его против Курятника, и все. В тюрьме народов толку не будет до тех пор пока каждый из них не поймет - каждый виновен в агрессии Курятника.
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30.03.2021 17:43 Відповісти
Извини, ошибся. Думал ты взрослый, здравомыслящий человек, понимающий, что о человеке судят не по словам, а по поступкам. А "не так сказал", "не так посмотрел" - это не ко мне. Это к школьникам в пубертатном периоде.
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31.03.2021 09:48 Відповісти
Взрослый и здравомыслящий человек должен понимать навальный борется за власть, а получив ее станет еще хуже *****. Навальный - ДРЯНЬ, каких свет не видел. Оценивать его поступки, а позвольте спросить, какие такие поступки? Видосики не про что? или демарш в суде - это не поступки. Все что оно совершало имеет одну цель - получение власти. Если бы навальный хотел бороться с ******, то ему надо было бы прибегнуть к совсем другой тактике. Власть держится не на *****, а в регионах, и для того что бы свалить действующую власть слвсем не обязательно идти на москву. Власть можно получить на местах, но для навального это не допустимо, потому как приведет к фрагментации территории и в конечном счете развалу Курятника. А, вы (к стати мы с Вами на боудершафт не пили и в одной кравати не лежали) говорите про какие-то поступки, которых он отродясь не делал.
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31.03.2021 16:36 Відповісти
Рассуждения на уровне детского сада.
1. Да, борется за власть. Может подскажешь, как реформировать страну не имея власти?
2. Его поступки - это "не видосики". Это серьезные аналитические расследования, которые цитируют мировые издания и политики. За каждое такое расследование, запросто, отправляют на тот свет. Организация протестных митингов, это то же "видосики"?
3. Тебе с дивана конечно виднее, как бороться с ******
4. Какие, нах, регионы? Все решается в столицах! В Украине в том числе.
P.S.
На "вы" обращаюсь к тому, кому считаю нужным. Не нравиться?, - на форум благородных девиц.
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01.04.2021 11:23 Відповісти
1.Реформировать - єто точно не про навального он слишком прметивен.
2.В его видосиках нет никакой аналитки, только пустая болтовня? Отправили бы на тот свет если бы он был Немцовым, а так плывет по течению. Хабаровск, и где это он был в момент протестов? Выводить людей под лозунгом "Свободу навальному" - это не серьезно.
3.Точно так же как ТЕБЕ виднее какое оно "классное".
4.Да для компактных, мононационалльных стран это правда, для Тюьмы нродв это не так, защитить и купировать протесты при наелении 130 000 000 на такой громной територии не так. пример Ичкерия
ЗЫ
Вам, для начала, надо научиться уважать самого себя, чего не наблюдается. Проня Прокопьевна и в пансионе Проня.
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01.04.2021 12:25 Відповісти
Твои съезды с темы и переводы стрелок, со мной не прокатят, но при этом очень ярко демонстрируют твой уровень.
1. Я не говорил, что Навальный - реформатор. Это твои слова, а не мои. И вопрос был не про Навального. Вопрос был: Как реформировать страну не имея власти?
2. Его "видосики" оценил весь мир и все кто с мозгами. Твое мнение о его работе - это пыль.
3. Причем тут "мое" мнение? Это же твои слова " ... то ему надо было бы прибегнуть к совсем другой тактике". Т.е. это ты тут у нас "эксперт" по борьбе с путиным. Диванный, правда, но то такое...
4. Какие, нах, "компактные, мононациональные страны". При чем тут "Ичкерия". Ляпнул глупость - имей мужество признать, а не переводи стрелки.

Понимаю, что неприятно, когда попадается умный собеседник и от твоего словесного поноса, камня на камне не оставляет. Хочется поднять свою самооценку хотя бы обращением на "вы". Не ко мне. Я, видишь ли, обращаю внимание не на форму, а на содержание. Поэтому мне глубоко плевать как ты ко мне обращаешься: на "вы" или на "ты". А вежливость проявляется в отсутствии личных оскорблений. Зри в корень (с)
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01.04.2021 14:26 Відповісти
пошла на йух
шлюха кацапская
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29.03.2021 16:51 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?hc_ref=ARTDnBkmOQjYzyH7tP1xt4Gv8k8g7SRBDhLs1_p1DOVVEgO99m9LuXNGs8vB-s5xsxk&fref=nf Borislav Bereza https://www.facebook.com/borislav.bereza?hc_ref=ARTDnBkmOQjYzyH7tP1xt4Gv8k8g7SRBDhLs1_p1DOVVEgO99m9LuXNGs8vB-s5xsxk&fref=nf
Имперец всегда остаётся имперцем. И не важно одел он маску либерала или образ путиниста. На сайте «Свободу Навальному» оккупированный Крым обозначен, как часть России. Многие украинцы, и в том числе и Председатель Меджлиса крымскотатарского народа https://www.facebook.com/dogrujol?fref=mentions Рефат Чубаров , обратились к организаторам этого движения, чтоб Крым убрали с карты, ведь весь цивилизованный мир признает эту территорию Украиной. Но в ответ руководитель сети региональных штабов заключенного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному». Ну, что ж, после такого, пусть хоть сгниёт этот Навальный на их зоне. Как я и говорил ранее, замена старого фюрера на молодого никаких улучшений для Украины не несет. Рейх остаётся Рейхом. Скорей бы уже они развалились.
А я напомню цитату из "Хищных вещей века" братьев Стругацких «Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу - дерьмо». Она очень хорошо подходит к истории с Навальным.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5923912180968172
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29.03.2021 17:10 Відповісти
Хитёр бобёр, после выговора его и выгнать нафик из тюрьмы могут. Там все строго, не забалуешь.
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29.03.2021 17:23 Відповісти
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29.03.2021 18:54 Відповісти
ВСЕМ, КТО СЕЙЧАС СТЕБЕТСЯ НАД НАВАЛЬНЫМ ОЧЕНЬ ЖЕЛАЮ ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО МЕСТЕ. КОЗЛЫ ВЫ ВОНЮЧИЕ!
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29.03.2021 17:27 Відповісти
Дурепа ти, Галю. Щоб українці не опинились на місці навального, на донбасі вже загинуло 4 тисячі наших воїнів.
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29.03.2021 18:00 Відповісти
он сам добровольно прилетел и сел, кто ему виноват? У него был выбор, он захотел быть мучеником
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29.03.2021 18:06 Відповісти
а понять причину стеба? не?..
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29.03.2021 18:22 Відповісти
Куме,а я б дивувався,як щоб его хвалили.
-Чому?
-Тому,що як,щоб его облизывал кум тюрьмы,то кум сiв наступного дня поряд з ним.
-Система?А бутерброд?
-За бутерброд он вже нам ответи.Нехай спочатку живым вийде
Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію - Цензор.НЕТ 4182
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29.03.2021 19:03 Відповісти
Навальный явно стремиться преобразиться из плохого гея в хорошего рабочего гея.
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29.03.2021 21:01 Відповісти
Навальный - герой, плюёт путину в лицо. А все, кто тут пишут против него да про "бутерброд", или лахта, или полезные кремлю идийоты.
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29.03.2021 22:39 Відповісти
НАВАЛЬНИЙ РОЗРАХОВУЄ, ЩО ШКІЛЬНИЙ ДОСВІД ПРАЦЮВАТИМЕ НА ЙОГО КОРИСТЬ. АЛЕ З КОЛОНІЙ НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ. ТАМ ВИМИКАЮТЬ СВІТЛО.
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30.03.2021 15:51 Відповісти
 
 