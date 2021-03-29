Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в колонії, заявив, що йому постійно виносять догани, і він може потрапити в штрафний ізолятор.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Олексія Навального в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мабуть, пісня "Bad Guy" - саундтрек мого тюремного терміну. ​​Принаймні її явно слухав кремлівський чиновник, складаючи для мене план покарань. Слухав і примовляв: you're the baaaaad guy. У російських в'язницях є два основні стягнення: догана і запроторення в ШІЗО. Отримуєш дві догани і можеш поїхати в ШІЗО, а штука це неприємна, умови там близькі до катівних", - розповів він.

"У моєму портфоліо поганого хлопця вже є:

- Визнаний схильним до втечі в "Кремлівському централі"

- 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугино"

- 6 доган за 2 тижні в ІК-2 "Покров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Є на розгляді штук 20 рапортів, зокрема такі, як:

- Встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом"

- Відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо"

- Відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською

- На зустрічі з адвокатами був у футболці (не жартую)

Чекаю догани з формулюванням "широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", - деталізував російський опозиціонер.

"Догани мені виносить дисциплінарна комісія з 7 осіб. І коли вони вичитують мене, сидячи під портретом Путіна, я згадую, як в школі мене вичитували на педраді. Дуже схоже.

- Не сперечайся, Навальний, з учителем історії, він краще все знає. Ті, хто багато сперечається, йдуть по похилій і рано чи пізно опиняються у в'язниці.

Що характерно, вони мали рацію!"- резюмував Навальний.





