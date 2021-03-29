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Затриманого в окупованому Криму українського журналіста Єсипенка 48 годин катували електричним струмом, - ЗМІ

Затриманого в окупованому Криму українського журналіста Єсипенка 48 годин катували електричним струмом, - ЗМІ

Дружина арештованого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка просить президента Володимира Зеленського допомогти в його звільненні. Вона закликала внести медійника до списку громадян, яких можуть повернути в Україну в процесі взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Пане президенте, прошу негайно втрутитися в цю кричущу ситуацію, де порушені права українського журналіста, вашого земляка, уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Вважаю його справу політично мотивованою і незаконною... Не дайте чоловікові, батькові, братові згинути в катівнях Кремля!" - закликала Катерина Єсипенко.

Видання зазначає, що позаштатного кореспондента проєкту "Крим.Реалії" видання "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка ФСБ Росії затримала в окупованому Криму 10 березня, звинувативши у виготовленні вибухівки та співробітництві з українськими спецслужбами. З моменту затримання до нього так і не допустили адвокатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму блокують доступ незалежних захисників до заарештованого журналіста Єсипенка, - адвокат

Визнання провини з журналіста в Сімферопольському СІЗО вибивали за допомогою тортур. 48 годин його катували електричним струмом. В результаті, через два тижні перебування в Сімферопольському СІЗО в інтерв'ю пропагандистському телеканалу Владислав Єсипенко визнав свою провину.

"Він сказав, що його катували струмом, намагаючись отримати свідчення, співробітники ФСБ. Надягали йому на голову якийсь предмет, підключали до нього дроти й давали струм, поступово збільшуючи напругу, коли він більш-менш звикав до болю. Після цього його вже не катували. Тобто перші два дні чинили фізичний тиск, потім від нього відстали, але продовжують чинити психологічний тиск", - розповів головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк.

Підставою того, що до Владислава Єсипенка не пускали незалежних адвокатів, стала нібито відмова самого журналіста. Але адвокат Олексій Ладін впевнений, що цьому насправді протидіяла Федеральна служба безпеки Росії. При цьому окупаційний суд стверджує, що Єсипенко відмовився від правозахисника Еміля Курбедінова.

"Суддя озвучив одну заяву, відповідно до якої Владислав Єсипенко відмовився від Еміля Курбедінова. Однак прізвища захисників, які були присутні під час судового засідання (яке відбувалося 23 березня. - Ред.) у цій заяві не фігурували. Відразу хочу сказати: є підстави вважати, що і від Еміля Курбедінова, і від інших захисників, якщо такі є, Владислав, думаю, відмовився під тиском - фізичним і психологічним", - зазначає Олексій Ладін.

Також читайте: "Репортери без кордонів" закликали звільнити заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

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Топ коментарі
+30
А у нас рашистів у ВР вибирають.
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29.03.2021 16:03
+28
Зато у нас всех любителей рюзкого мира арестовывают по принципу "понять и простить".
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29.03.2021 16:01
+21
Грёбаные рашисты! Смерть рашистам! Бей, убивай людоедов!
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29.03.2021 16:01
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Грёбаные рашисты! Смерть рашистам! Бей, убивай людоедов!
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29.03.2021 16:01 Відповісти
Так то так. Але навіщо люди лізуть у пастку до фашисскіх рашисстов? На що сподівається....
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30.03.2021 02:06 Відповісти
Зато у нас всех любителей рюзкого мира арестовывают по принципу "понять и простить".
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29.03.2021 16:01 Відповісти
А у нас рашистів у ВР вибирають.
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29.03.2021 16:03 Відповісти
Пропаганда з часів совка в дії на сьогодні...
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29.03.2021 19:16 Відповісти
😥
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30.03.2021 02:07 Відповісти
А давайте начнет пытать журн-юх из "112" Петь гимн Украины, рисовать карту Украину с нашим Крымом и ходить с плакатом "Путин -*****" под посольством Параши в Киеве
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29.03.2021 16:04 Відповісти
надо за чела бороться -
ну-ка ООН... озаботься !
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29.03.2021 16:07 Відповісти
После такого и выстрелы в далласе можно на себя взять.
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29.03.2021 16:08 Відповісти
И чего он туда поперся?
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29.03.2021 16:11 Відповісти
кореспондента проєкту "Крим.Реалії" видання "Радіо Свобода" Джерело: https://censor.net/ua/n3256240
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29.03.2021 16:29 Відповісти
У його робота така , робота журналіста .
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29.03.2021 19:18 Відповісти
поперся куди? він - кримчанин, і доносив правду про ситуацію на півострові, щоб дезавулювати вашу ватяну брехню!
цікавий перелік "лайкарів"... зафіксуємо гнид
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29.03.2021 20:08 Відповісти
вообще-то он из Кривого Рога
Но Мордор независиміх журналистов не жалует
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30.03.2021 08:12 Відповісти
народився у Кривому, жив у Криму...
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30.03.2021 11:17 Відповісти
А шо він там робив?Побачити Ай Петрі і сісти у буцегарню?
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29.03.2021 16:11 Відповісти
такая работа у журналиста: освещать деятельность оккупантов на Украинском Крыму
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29.03.2021 16:41 Відповісти
Так чому він тоді жаліється?Така робота,така і оплата за роботу.
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29.03.2021 16:42 Відповісти
Так наприклад , Цимбалюк , представник УНІАН в московії , також - не вірно робить кроки ?
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29.03.2021 19:20 Відповісти
Цимбалюк шеф-кореспондент акредитований журналіст УНІАН в москві(по московії не має права їздити)-все офіційно.
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29.03.2021 21:21 Відповісти
він - мешканець Криму, м*дило ти кончене
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29.03.2021 20:09 Відповісти
Віддавати за нього Україні вже нікого.
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29.03.2021 16:18 Відповісти
Петра Алексеевича или Юлию Владимировну можно предложить.
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29.03.2021 16:21 Відповісти
Юльку не візьмуть. Вона їм тут потрібна.
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29.03.2021 16:30 Відповісти
А вы нам ***** своего, по-моему нормально
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29.03.2021 16:46 Відповісти
У вас итак его портрет в каждой квартире, ночами молитесь чтоб пришел быстрей пришел.
Разве не права?
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29.03.2021 16:51 Відповісти
Убогое, сдёрни отсюда, и китайский учи, скоро пригодится
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29.03.2021 17:01 Відповісти
Вижу что путина обожаешь, скот.
И портрет не отдашь никому.
Ждём падла своего часа, ну -ну.
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29.03.2021 20:26 Відповісти
Да ты падаль лахта вафленая, женским ником прикрываешься, думаешь мразь не пошлют? Петух мордовский
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29.03.2021 20:34 Відповісти
значит угадала я про портрет?
Вычислить тебя и на кол посадить, гнида кремлевская.
Трешься тут с украинцами, кацапская рожа.
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29.03.2021 20:37 Відповісти
Угадала? Так ты на зоне погоняло маша заслужило? Мразь не слезай с бутылки, падаль, а вычислить меня очень легко, авдеевская промка, знаешь такую, петушня зауральская, в крым собралось говоришь
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29.03.2021 20:50 Відповісти
На бутылку шагом марш. И сиди на ней, жди.
Как вас москалей только земля носит.
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29.03.2021 20:38 Відповісти
тварь, напиши ПУТИН - *****
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29.03.2021 21:12 Відповісти
Они не только на него молятся, еще и сТрочат.
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29.03.2021 17:04 Відповісти
******** евро7 на путина каждый день дрочит
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29.03.2021 20:44 Відповісти
Проняло петуха)))
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29.03.2021 20:51 Відповісти
так я не понял он где прописан в Украине или в крыму? если в Украине то шо он делал в крыму? я помню одного пацана у которого писька зачесалась и он поехал в белорашку на встречу с любимой, а потом почти 3 года на зоне сидел. тут не такой же случай?
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29.03.2021 16:36 Відповісти
мои знакомые в 2015 поехали отдыхать в Крым, семьями на 4 машинах,
так пришлось тикать, прихватив детей под мышки и одну машину пришлось бросить (поломалась)
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29.03.2021 16:44 Відповісти
возвращайтесь!))))
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29.03.2021 18:08 Відповісти
Ідіоти твої знайомі. Самі то таке але дітей туди везти.... Ідіоти.
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30.03.2021 02:10 Відповісти
А давай я завтра у тебя 1.5 тонны героина найду, и ядрену боеголовку, у вас на раиси можно написать всё что угодно, фашисты, одним словом
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29.03.2021 16:48 Відповісти
Люди интересуются пропиской, а не найденными боеголовками
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29.03.2021 16:50 Відповісти
пшла нах, мр3ь
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29.03.2021 20:11 Відповісти
Петух, на петушатню
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29.03.2021 20:52 Відповісти
в статье написано о том, что предъявили задержанному оккупационные власти Крыма. Похоже у вас проблемы с восприятием информации или ватокацапизм головного мозга, беда...
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29.03.2021 18:02 Відповісти
Супруга арестованного в Крыму украинского журналиста просит президента Владимира Зеленского помочь в его освобождении. "Не дайте мужу, отцу, брату сгинуть в застенках Кремля!" ©
БлаЗЕнь вже готує жорстку заяву. У своєму фірмовому стилі...

Затриманого в окупованому Криму українського журналіста Єсипенка 48 годин катували електричним струмом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7867
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29.03.2021 17:39 Відповісти
Ничего страшного, там же наши люди. Понять и простить. И не забудьте пенсии им выплатить.
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29.03.2021 17:59 Відповісти
А какого хера он туда поперся? Теперь меняй его на какого нибудь убийцу.
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29.03.2021 19:03 Відповісти
3 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия.
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29.03.2021 19:15 Відповісти
По-моему, Зеленский сейчас потерял интерес к политическим узникам Кремля.На них новых "видосиков" не наснимаешь. Да и времени нет. Зеленский все что-то в глазенках Путлера ищет...
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29.03.2021 21:23 Відповісти
срочно в ответку пропытать элекротоком ********* кума с кумой
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29.03.2021 21:27 Відповісти
Поки для "високодуховних європейців" дешевий газ буде важливішим за людські життя, то так все й буде продовжуватись. Головна європейська цінність - це гроші, а все інше - для лохів.
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29.03.2021 21:29 Відповісти
Європейці яким боком до нашого примітивного буття? Ми самі собі обрали президента, депутатів і таким чином самі визначили власний шлях. Головна європейська цінність - це "живи сам і давай жити іншим". Звідси толерантність до проявів вибору "інших". Ми для них є "інші". Вони дійсно не розуміють як можна бути такими ірраціональними, ледачими і корумпованими як ми і нехтувати всіма наданими шансами на нормальне життя.
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30.03.2021 00:39 Відповісти
Что мешает нашей стороне задерживать рос.граждан на выходе из самолёта, и рассказывать сколько при них было в карманах килотонн взрывчатки, с намёком на обмен? У нас типа война, типа зуб-за-зуб тактика должна быть, а мы щёку вторую подставляем, мир в чьих-то глазах высматриваем...
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30.03.2021 01:30 Відповісти
РОССИЯ ВСЯ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ОГНЕМ !!!
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30.03.2021 06:42 Відповісти
 
 