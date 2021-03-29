УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10965 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 002 26
Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) Костін (266)

Україна не буде вести роботу в політичній підгрупі ТКГ, поки там перебуває терористка Пирогова, - "слуга народу" Костін

Україна не буде вести роботу в політичній підгрупі ТКГ, поки там перебуває терористка Пирогова, -

Представники української делегації в політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі не будуть братимуть участі в переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Майї Пирогової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив нардеп "Слуги народу", представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін.

"Коли у переговорах бере участь людина, засуджена в Україні за терористичну діяльність, це дискредитує їх і робить неможливою нашу участь у такому форматі. Ми попросили оголосити перерву, поки її не буде усунено ... Наша позиція чітка: ми не будемо вести роботу, поки в консультаціях братиме участь терористка", - зазначив парламентарій.

"Я сподіваюся, що ми більше не побачимо громадянку Пирогову на наших консультаціях", - додав він.

Читайте також: Засідання ТКГ на рівні глав делегацій відбудеться 31 березня

За словами Костіна, він не знає, ким вона запрошена і чи запрошена саме російською стороною.

"У ТКГ вже є деякі особи, запрошені Росією від ОРДЛО, які вже багато років присутні і беруть участь у консультаціях. Згідно з регламентом, щоразу, коли сторони роблять будь-які зміни в складі учасників, МЗС України і Росії направляють відповідну ноту через дипломатичні канали в ОБСЄ. Оскільки ОРДЛО не є державою, то не має і дипломатичного шляху, щоб повідомити про склад своєї делегації", - додав нардеп.

"Ми отримали інформацію від модератора ОБСЄ про те, що в переговорах візьмуть участь деякі експерти з ОРДЛО, там були їхні ПІБ. Такий підхід змінює сформовану практику. Потрібен був час, щоб з'ясувати, чому застосовано такий підхід. Леонід Кравчук написав офіційний лист ОБСЄ. У процесі ми отримали інформацію про те, що громадянка України Пирогова засуджена за терористичною статтею. Якщо ми не відреагуємо, то завтра туди (в ТКГ. - Ред.) можна буде привести взагалі кого завгодно. З іншого боку, віднімається час, який можна було б витратити на обговорення якихось суттєвих питань. Природно, є можливість нас звинуватити в тому, що ми затягуємо процес. Росія це розуміє і грає в таку гру", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Денис Казанський повідомив, що донецьку шахрайку Майю Пирогову, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначено "представницею громадськості ДНР" у Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Что это на фото за очкатая свинья на фоне флага Параши?
показати весь коментар
29.03.2021 16:06
+11
клоуны устроили цирк в ТКГ, напихали туда всяких уродов, а теперь обиделись когда тоже самое сделали донецкие придурки))) характерная черта зеленокриворогих- тупость, и неспособность мыслить на шаг.
показати весь коментар
29.03.2021 16:04
+7
Це руссіше швайне донбасского помета )
показати весь коментар
29.03.2021 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клоуны устроили цирк в ТКГ, напихали туда всяких уродов, а теперь обиделись когда тоже самое сделали донецкие придурки))) характерная черта зеленокриворогих- тупость, и неспособность мыслить на шаг.
показати весь коментар
29.03.2021 16:04 Відповісти
З ким воює Україна?
показати весь коментар
29.03.2021 16:19 Відповісти
Саша. Україна захищається і відстоює свою територію та назалежність. може в тебе громадянська війна? може в тебе брат на брата? тоді ти ватний сепар...
показати весь коментар
29.03.2021 19:21 Відповісти
А там других нет.
показати весь коментар
29.03.2021 16:05 Відповісти
Что это на фото за очкатая свинья на фоне флага Параши?
показати весь коментар
29.03.2021 16:06 Відповісти
Це руссіше швайне донбасского помета )
показати весь коментар
29.03.2021 16:11 Відповісти
Красивая дама!
показати весь коментар
29.03.2021 16:07 Відповісти
Женитесь.

Мир вам да любовь.
показати весь коментар
29.03.2021 16:12 Відповісти
Познакомите? Организуете встречу?
показати весь коментар
29.03.2021 16:15 Відповісти
Обратитесь к Арестовичу, он вам в сваты и сводни подойдёт. По интелектуальному уровню.
А я, с такими скотами знаком, только по мясному ряду на Бессарабке.

Украина не будет вести работу в политической подгруппе ТКГ, пока там находится террористка Пирогова, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1000
показати весь коментар
29.03.2021 16:21 Відповісти
С вашими доходами вы туда заходите понюхать как настоящие продукты пахнут?
показати весь коментар
29.03.2021 16:29 Відповісти
ета "дама" больше похожа на свинью !
у вас извращенный вкус
показати весь коментар
29.03.2021 16:38 Відповісти
Дело не в моем вкусе,а в вашем отсутствии иронии:

Иро́ния (от др.-греч. εἰρωνεία «притворство») - сатирический приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) явному смыслу; вид тропа: выражающее насмешку лукавое иносказание, когда в контексте речи слова употребляются в смысле, противоположном их буквальному значению. При этом обозначаемый с помощью иронии объект высмеивается, ставится под сомнение, сатирически разоблачается и отрицается под маской похвалы и одобрения:
показати весь коментар
29.03.2021 16:42 Відповісти
если дело обстоит так-тогда вибачаюсь
показати весь коментар
29.03.2021 19:53 Відповісти
то есть все остальные террористы вас устраивают?
показати весь коментар
29.03.2021 16:08 Відповісти
Homo donbassikus все грають в якусь справжню тіпа краіну яку навіть коханий Козлостан не визнав
показати весь коментар
29.03.2021 16:10 Відповісти
Это московия играет в «не сторона конфликта» и делает в этом успехи.
показати весь коментар
29.03.2021 16:44 Відповісти
террористка из Дырляндии достойный ответ Зеленскому с его выжившим из ума комуняцкой клячи Фокиным . Это при Пете было ТКГ а при Зеле стал "Цирк уродов"
показати весь коментар
29.03.2021 16:10 Відповісти
та да, мертвячук это достойный представитель ТКГ, не поспоришь.
показати весь коментар
29.03.2021 16:23 Відповісти
Опять за рыбу гроши? Петя искал варианты для обмена пленными и освобождения наших политзаключенных. Ошибся. Вот только никогда не отпускал убийц в обмен на наших пленных моряков, которых бы путлер и так сам отпустил. Пиратство - статья серьезная
показати весь коментар
29.03.2021 16:37 Відповісти
Зелю надо в москву или в донецк отправлять договариваться, а если говорить не о чем, то и пироговой достаточно.
показати весь коментар
29.03.2021 16:12 Відповісти
Вони там всі терористи і окупанти.
показати весь коментар
29.03.2021 16:15 Відповісти
Какая отвратительная рожа.
показати весь коментар
29.03.2021 16:48 Відповісти
после того,как фрицы жабоеды и оккупанты собираются обсуждать обострение на фронте без Украины минско- нормандский формат и разные там комисии можно спокойно послать куда подальше
показати весь коментар
29.03.2021 17:32 Відповісти
 
 