Україна не буде вести роботу в політичній підгрупі ТКГ, поки там перебуває терористка Пирогова, - "слуга народу" Костін

Представники української делегації в політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі не будуть братимуть участі в переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Майї Пирогової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив нардеп "Слуги народу", представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін.

"Коли у переговорах бере участь людина, засуджена в Україні за терористичну діяльність, це дискредитує їх і робить неможливою нашу участь у такому форматі. Ми попросили оголосити перерву, поки її не буде усунено ... Наша позиція чітка: ми не будемо вести роботу, поки в консультаціях братиме участь терористка", - зазначив парламентарій.

"Я сподіваюся, що ми більше не побачимо громадянку Пирогову на наших консультаціях", - додав він.

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За словами Костіна, він не знає, ким вона запрошена і чи запрошена саме російською стороною.

"У ТКГ вже є деякі особи, запрошені Росією від ОРДЛО, які вже багато років присутні і беруть участь у консультаціях. Згідно з регламентом, щоразу, коли сторони роблять будь-які зміни в складі учасників, МЗС України і Росії направляють відповідну ноту через дипломатичні канали в ОБСЄ. Оскільки ОРДЛО не є державою, то не має і дипломатичного шляху, щоб повідомити про склад своєї делегації", - додав нардеп.

"Ми отримали інформацію від модератора ОБСЄ про те, що в переговорах візьмуть участь деякі експерти з ОРДЛО, там були їхні ПІБ. Такий підхід змінює сформовану практику. Потрібен був час, щоб з'ясувати, чому застосовано такий підхід. Леонід Кравчук написав офіційний лист ОБСЄ. У процесі ми отримали інформацію про те, що громадянка України Пирогова засуджена за терористичною статтею. Якщо ми не відреагуємо, то завтра туди (в ТКГ. - Ред.) можна буде привести взагалі кого завгодно. З іншого боку, віднімається час, який можна було б витратити на обговорення якихось суттєвих питань. Природно, є можливість нас звинуватити в тому, що ми затягуємо процес. Росія це розуміє і грає в таку гру", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Денис Казанський повідомив, що донецьку шахрайку Майю Пирогову, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначено "представницею громадськості ДНР" у Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.