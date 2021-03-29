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Ситуація з коронавірусом в Україні буде загострюватися мінімум до 15 квітня, - Степанов

Ситуація з коронавірусом в Україні буде загострюватися мінімум до 15 квітня, - Степанов

Загострення ситуації з коронавірусом в Україні буде щонайменше до 15 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, якщо 50-70% країни перебуватиме в "червоній" зоні карантину, то уряд буде розглядати питання загальнонаціонального жорсткого карантину.

"Дійсно, у нас напружена ситуація. Ми прогнозуємо зростання кількості хворих ще протягом двох тижнів, як мінімум. До 15 квітня ми точно розуміємо, що у нас буде загострення ситуації", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що якщо умови адаптивного карантину виконуються, то це дозволяє стабілізувати ситуацію в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мутації коронавірусу можуть провокувати нові хвилі COVID-19 попри масову вакцинацію, - "слуга народу" Радуцький

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Топ коментарі
+8
Це вже не надія, це вже впевненність! Так ЗЕбіли?

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4812
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29.03.2021 16:13
+4
Вопрос не в цене куртки а почему это тело ее купило. И на этот вопрос Вам ответит любой психолог, потому что это тело без этой куртки не чувствует себя человеком и равноправным членом этого общество. Подобным страдают и негры в бедных африканских странах, когда одевают яркую одежду и кучу погремушек как обезьяны... Был Степанов министром в Зимбабве, то ходил бы в ярко желтом пиджаке и с кучей золотых украшений. Вся проблема в том что 73% так и не понимают каких моральных уродов они привели к власти!
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29.03.2021 16:20
+2
просто пацаны засмеют за курточку из прошлого сезона
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29.03.2021 16:17
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Це вже не надія, це вже впевненність! Так ЗЕбіли?

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4812
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29.03.2021 16:13 Відповісти
Протупил степан максимов с курточкой за 620 000. Уже она не по погоде, жарко в ней будет, а на следующий сезон это уже моветон такое носить с точки зрения моды
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29.03.2021 16:16 Відповісти
просто пацаны засмеют за курточку из прошлого сезона
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29.03.2021 16:17 Відповісти
Біографія Степанова. Цікаво, як Лоху могло прийти в голову призначити його міністром охорони здоров'я?

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 2134
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29.03.2021 16:20 Відповісти
думаеш нелох там что-то решает и у него есть хоть капля власти? Он кукла и человек, который просто подписывает бумажки, не читая, за что когда-то ответит, а реальная власть сейчас находится в руках вице-перезедента Андрея Елдака...
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29.03.2021 16:26 Відповісти
Вопрос не в цене куртки а почему это тело ее купило. И на этот вопрос Вам ответит любой психолог, потому что это тело без этой куртки не чувствует себя человеком и равноправным членом этого общество. Подобным страдают и негры в бедных африканских странах, когда одевают яркую одежду и кучу погремушек как обезьяны... Был Степанов министром в Зимбабве, то ходил бы в ярко желтом пиджаке и с кучей золотых украшений. Вся проблема в том что 73% так и не понимают каких моральных уродов они привели к власти!
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29.03.2021 16:20 Відповісти
та жлоб он обычный. вот и все)
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29.03.2021 16:24 Відповісти
мастера спорта
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29.03.2021 16:19 Відповісти
до 15 апреля какого года, дурик?!
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29.03.2021 16:20 Відповісти
Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 5708
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29.03.2021 16:21 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/druzhyna-novoho-ochilnyka-moz-u-den-ioho-pryznachennia-zareiestruvala-medychnu-firmu-dokument-211867.html ДРУЖИНА НОВОГО ОЧІЛЬНИКА МОЗ У ДЕНЬ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАРЕЄСТРУВАЛА МЕДИЧНУ ФІРМУ - ДОКУМЕНТ

Дружина міністра охорони здоров'я Максима Степанова Наталія 30 березня 2020 року зареєструвала нове підприємство, яке здійснюватиме діяльність у медичній галузі. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань Міністерства юстиції України.

Саме 30 березня Верховна Рада України проголосувала за призначення Максима Степанова на посаду очільника МОЗу.

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 8912
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29.03.2021 16:24 Відповісти
А чё не до 17 го.кстати на Пасху и майские будет локдаун
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29.03.2021 16:26 Відповісти
Питання в тому, що ви, вазеленська пліснява, зробили для того, щоб цьому запобігти?
НІЧОГО, від слова ЗОВСІМ.
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29.03.2021 16:36 Відповісти
конюх
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29.03.2021 20:16 Відповісти
Степанов уже давно потерял контроль над ситуацией и пиз.....дит абы шо *****......нуть
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29.03.2021 21:15 Відповісти
 
 