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Ситуація з коронавірусом в Україні буде загострюватися мінімум до 15 квітня, - Степанов
Загострення ситуації з коронавірусом в Україні буде щонайменше до 15 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, якщо 50-70% країни перебуватиме в "червоній" зоні карантину, то уряд буде розглядати питання загальнонаціонального жорсткого карантину.
"Дійсно, у нас напружена ситуація. Ми прогнозуємо зростання кількості хворих ще протягом двох тижнів, як мінімум. До 15 квітня ми точно розуміємо, що у нас буде загострення ситуації", - підкреслив Степанов.
Міністр додав, що якщо умови адаптивного карантину виконуються, то це дозволяє стабілізувати ситуацію в регіоні.
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Дружина міністра охорони здоров'я Максима Степанова Наталія 30 березня 2020 року зареєструвала нове підприємство, яке здійснюватиме діяльність у медичній галузі. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань Міністерства юстиції України.
Саме 30 березня Верховна Рада України проголосувала за призначення Максима Степанова на посаду очільника МОЗу.
НІЧОГО, від слова ЗОВСІМ.