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Довибори в Раду на Прикарпатті: чотири дільничні комісії перерахують голоси, - ОПОРА

Довибори в Раду на Прикарпатті: чотири дільничні комісії перерахують голоси, - ОПОРА

Чотири дільничні виборчі комісії в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) повинні здійснити повторний перерахунок голосів виборців.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 87-му окрузі 73 зі 117 виборчих дільниць поки не здали виборчу документацію, протоколи, відповідно дані, які публікуються на сайті ЦВК або в публічній площині, не є точними і кінцевими. Крім того, що 73 ділянки поки не здали документи, 4 відправлені на повторне перерахування голосів, що пов'язано з порушенням процедури або опечатування виборчої документації, або скарг з боку суб'єктів виборчого процесу", - зазначила вона.

Також читайте: Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК

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Топ коментарі
+7
Ганьба!!! На Станіславщині 61% лохтората !!!))))
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29.03.2021 16:38
+7
цікаво скільки б там набрав задохлений Моторола якби дожив і вступив в Слугу Народа)
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29.03.2021 16:41
+5
З чого можливо зробити висновок , стан українського суспільства гірше ніж здається !!!)))
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29.03.2021 16:55
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Ганьба!!! На Станіславщині 61% лохтората !!!))))
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29.03.2021 16:38 Відповісти
Возникает законный вопрос: так кто лохторат? Это же Западная Украина всё-таки!
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29.03.2021 16:48 Відповісти
З чого можливо зробити висновок , стан українського суспільства гірше ніж здається !!!)))
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29.03.2021 16:55 Відповісти
Гiрше для кого?
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29.03.2021 17:08 Відповісти
Для України та українців !!! Реванш кремлівських реваншистів триває та прогресує !!!)))
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29.03.2021 17:19 Відповісти
цікаво скільки б там набрав задохлений Моторола якби дожив і вступив в Слугу Народа)
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29.03.2021 16:41 Відповісти
Кроме того, что 73 участка пока не сдали документы, 4 отправлены на повторный пересчет голосовИсточник: https://censor.net/ru/n3256253
Це вже замутки на користь чи провладного, чи Майбаха.
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29.03.2021 16:44 Відповісти
А між ними є різниця??? Гниди не різняця одна від одної !!!)))
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29.03.2021 16:58 Відповісти
васє срочно нужни ещьо голоса! поднажмітє!!!
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29.03.2021 16:45 Відповісти
Традиційна віра українського народу,що тупі злодіями не бувають,а дурний - обов"язково чесний.І навіть Кличко ще її до кінця не зруйнував.
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29.03.2021 17:22 Відповісти
ты конченный дебил , тебе до Кличка как ... косноязычное чмо
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29.03.2021 17:25 Відповісти
ты конченный дебил , тебе до Кличка как ... косноязычное чмо
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29.03.2021 17:25 Відповісти
Влада хоче протягнути свою кандидатуру(Вірастюка),тому й "хімічить".В ДВК приблизно 10 чоловік,на дільниці 1500-2000 виборців,явка 30%.10 ЧОЛОВІК ДОБУ НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ 500 БЮЛЕТЕНІВ?В списку було 3 чоловіка з прізвищем Шевченко.
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29.03.2021 20:13 Відповісти
 
 