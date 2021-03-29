Колишній контрактник вкрав у частині прилад нічного бачення вартістю 300 тис. грн, - військова прокуратура

Колишній військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ підозрюється в крадіжці приладу нічного бачення на полігоні в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Встановлено, що колишній військовослужбовець-контрактник, звільнившись від проходження військової служби, з метою привласнення військового майна і його подальшої реалізації таємно викрав і вивіз за територію військової частини, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на військовому полігоні "Широкий Лан", прилад нічного бачення водія, вартість якого становить понад 300 тис. гривень.

Зараз військове майно вилучено, призначено необхідні експертизи, винну особу затримано.

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Зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 410 КК України.