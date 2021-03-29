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Колишній контрактник вкрав у частині прилад нічного бачення вартістю 300 тис. грн, - військова прокуратура

Колишній контрактник вкрав у частині прилад нічного бачення вартістю 300 тис. грн, - військова прокуратура

Колишній військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ підозрюється в крадіжці приладу нічного бачення на полігоні в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Встановлено, що колишній військовослужбовець-контрактник, звільнившись від проходження військової служби, з метою привласнення військового майна і його подальшої реалізації таємно викрав і вивіз за територію військової частини, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на військовому полігоні "Широкий Лан", прилад нічного бачення водія, вартість якого становить понад 300 тис. гривень.

Зараз військове майно вилучено, призначено необхідні експертизи, винну особу затримано.

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Зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 410 КК України.
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Топ коментарі
+7
підор...
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29.03.2021 16:41
+3
Недавний контрактник украл на полигоне Широкий Лан прибор ночного видения? Это он просто не успел добраться до оборудования электростанции, насосной, котельной, спортзала и сантехники в новеньком городке на Ширлане.
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29.03.2021 17:20
+2
виновное лицо - идиот .
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29.03.2021 16:42
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підор...
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29.03.2021 16:41 Відповісти
виновное лицо - идиот .
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29.03.2021 16:42 Відповісти
Теперь лет пять будет смотреть в дверной глазок камеры, и днем и ночью!
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29.03.2021 16:47 Відповісти
Случайно не знаменитый тепловизор Матиоса?
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29.03.2021 16:59 Відповісти
Похож на ТВН-5,ценен тем,что пассивен,может работать без ик подстветки на дальности до 180м
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29.03.2021 17:42 Відповісти
та не, судя по резиновому амортизатору это похоже https://besplatka.ua/obyavlenie/pribor-tvne-4b-558ae8 ТВНЕ-4Б
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30.03.2021 06:38 Відповісти
а украденные тараном миллионы в упор не видят
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29.03.2021 17:01 Відповісти
Может он ночью плохо видит, а вы сразу осуждаете.
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29.03.2021 17:05 Відповісти
Недавний контрактник украл на полигоне Широкий Лан прибор ночного видения? Это он просто не успел добраться до оборудования электростанции, насосной, котельной, спортзала и сантехники в новеньком городке на Ширлане.
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29.03.2021 17:20 Відповісти
Зайдите ОЛХ посмотрите что там продают
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29.03.2021 19:21 Відповісти
Зайдите ОЛХ посмотрите что там продают
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29.03.2021 19:21 Відповісти
отбить шаловливые руки резиновой палкой
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29.03.2021 21:16 Відповісти
 
 