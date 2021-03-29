Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад
Контейнеровоз Ever Given, який 29 березня вдалося зняти з мілини, через сильний вітер частково розвернувся назад і знову перегородив судновий хід Суецького каналу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела і свідків.
Зазначається, що судно не сіло на мілину. Трохи пізніше його знову поставили в судновий хід, контейнеровоз почав рух за допомогою буксирів.
Нагадаємо, контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину на півдні Суецького каналу 23 березня, перекривши рух.
Повідомлялося, що на борту судна міститься понад 20 тис. великовагових контейнерів, які переправляли з Китаю в нідерландський порт Роттердам. Це одне з найбільших суден у своєму класі: його довжина сягає 400 м, ширина - 59 м.
Зауважимо, що контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, називається Ever Given ("Евер Гівен"). Назва судноплавної компанії, якій він належить - Evergreen Marine (або скорочено Evergreen), що і зазначено великими літерами на борту судна. Напис "Евер Гівен" на контейнеровозі теж є, але дрібніше. У компанії є й інші судна зі схожими назвами: "Евер Грит", "Евер Грейд", "Евер Гудз", "Евер Голден", "Евер Глорі" і так далі. На всіх цих контейнеровозах є великий білий напис "Evergreen".
Будь ласка, зачекайте...
-Виктор Федорович, говорят вы знаете английский язык?
- Да!
-Скажите что нибудь?
-Гутен таг!
-Так это же на немецком!
-О! Так я еще и немецкий знаю?!
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно
Тупін Вова,то похідне від Путін Вова,вашого ідейного керманича.
І якщо б ви дійсно не були Тупіним Геною,то б побачили мій допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото. Єле вам мабудь краще какнути, чим читати.
як ніжно й по-панібратськи ти звеш *****)))
заголовок коректний, адже судно так і зветься - ЕверГівен...
жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза... чи тобі на очі не траплялися його численні фото?
за твоєю ж незбагненною логікою, де тупін то - путін, ти називаєш мене путіним?
вова, у мене є ім'я і прізвище, яким я пишаюся й підписуюся... а що там у тебе?
і ще, тупеньке, я побачив твій "допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото" і де ти виправдовуєшся заголовком цензора... саме під ним я тобі й написав
оченята промий
Не спорь с дураком,он затянет тебя на свой уровень,и там задавит опытом.
що таке "єле", тупін?
вошка, а ти ж мені траплялося й раніше... нічого нового
И да, Erevgreen - название компании, контейнеровоз - Ever Given.
В статье упоминается только название "Ever Given" - что в заголовке, что в тексте. Никаких "Evergreen" там нет, а потому замечение по поводу "далі заголовка ну ніяк?" - глупое.
И да, название судна таки "Ever Given".
По-друге - судно називається "Ever Given", "Evergreen" - то назва компанії-власника судна.
"вже майже тиждень триває епопея з цим судном... купа повідомлень з ілюстраціями, а як наслідок, величезна кількість фотожаб й жартів на цю тему...жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза..."
перелогінься ще кілька разів, і я тобі повторю те саме, допоки не дійде
"Цензор часто вставляє світлини, що не зовсім відповідають статті" - в даному конкретному випадку ілюстрація відповідає змісту статті?
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1376521322285694977 2 ч
Соупадение!
Нефть падает - взрывается в Саудовской Аравии,
нефть дешевеет - танкер перегородил Суэцкий канал.
Освободили канал - взорвался завод в Индонезии.
Всё совпадения
Олег Анофриев хорошо мультики озвучивал (пел)
...
так кинути заголовок щоби треба було прочитати всю статтю щоби зрозуміти суть )))
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Китаец с летучей мышью на плече:
- Я за несколько месяцев могу поломать мировую экономику!
Капитан контейнеровоза Ever Given:
- Парень, подержи мое пиво
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 21 ч. ·
Если бы это случилось в Украине)
прикинь...сегодня покупаю у бабки семечки, а она - они, говорит, подорожали,
спрашиваю - схерась?, а она - так это... Канал Суэцкий.... пробка, вот...
капитанаа этого судна, смелого принципиального индуса, за то что в прошлый заход отказался дать им бакшиш.
Но немного переусердствовали.
Ну так вот про Ever Given, а точнее про команду индусов, песчаную бурю, сильный ветер и бла бла. Нет абсолютно никаких факторов, чтобы корабль такого класса сел на мель....только внешне искуственные. Но не это главное!!!! ..а авария в Египте, крушение двух поездов. Почему никто не обратил на нее внимание? А точнее, на срабатывание кем то!!! стоп крана.
Я вам расскажу свою историю о ...стоп кранах в поездах...поучительнейшую.
Видите ли, я имею крайне личную неприязнь с целой командой маленьких зеленых, и особенно одним из них, назовем его Игорьком. Так случилось, что я умышленно рассказал целую пикантную историю их личной жизни. Не жалею, целенаправленно и умышленно!!! Так вот энтот Игорек, который годок бегает(точнее перемещается за мной с пяток лет), всюду, где бы я ни был(упускаю очень много деталей). Так вот однажды путешествуя в киевском поезде в столицу эта тварь раз 20(двадцать раз!!!) хлопала колодками стоп-крана. Я лежал и наблюдал как взмыленные проводники с начальником поезда бегали всю ночь!!!!(поезд ночной) по вагонам, проверяя ручки. Вам просто это Укрзализныця не рассказывает.
Нет ничего сложно хлопнуть стоп краном перед носом удущего сзади поезда в Египте. Это почерк этого зеленого урода, но я уверен. что найдут какого Хасана..и скажут, что это он сорвал ручку. Вот така мутня малята.....любі хлопчики й дівчата.