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Єгипет (391) корабель (1596)

Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад

Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад

Контейнеровоз Ever Given, який 29 березня вдалося зняти з мілини, через сильний вітер частково розвернувся назад і знову перегородив судновий хід Суецького каналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела і свідків.

Зазначається, що судно не сіло на мілину. Трохи пізніше його знову поставили в судновий хід, контейнеровоз почав рух за допомогою буксирів.

Нагадаємо, контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину на півдні Суецького каналу 23 березня, перекривши рух.

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Повідомлялося, що на борту судна міститься понад 20 тис. великовагових контейнерів, які переправляли з Китаю в нідерландський порт Роттердам. Це одне з найбільших суден у своєму класі: його довжина сягає 400 м, ширина - 59 м.

Зауважимо, що контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, називається Ever Given ("Евер Гівен"). Назва судноплавної компанії, якій він належить - Evergreen Marine (або скорочено Evergreen), що і зазначено великими літерами на борту судна. Напис "Евер Гівен" на контейнеровозі теж є, але дрібніше. У компанії є й інші судна зі схожими назвами: "Евер Грит", "Евер Грейд", "Евер Гудз", "Евер Голден", "Евер Глорі" і так далі. На всіх цих контейнеровозах є великий білий напис "Evergreen".

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Топ коментарі
+36
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 4191
...
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29.03.2021 17:01
+32
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 7455
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29.03.2021 17:01
+23
Через Суэцкий канал проходит 10-12% мировых морских грузоперевозок.
-------------------------------
Китаец с летучей мышью на плече:
- Я за несколько месяцев могу поломать мировую экономику!
Капитан контейнеровоза Ever Given:
- Парень, подержи мое пиво
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29.03.2021 17:08
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вечно зеленый совпадение? не думаю
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29.03.2021 16:50 Відповісти
В каком из двух слов названия вы слово "зеленый" нашли?

-Виктор Федорович, говорят вы знаете английский язык?
- Да!
-Скажите что нибудь?
-Гутен таг!
-Так это же на немецком!
-О! Так я еще и немецкий знаю?!
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29.03.2021 16:55 Відповісти
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 7600
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29.03.2021 16:58 Відповісти
Тогда согласен, но как гласит залоловок цензора:
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно
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29.03.2021 17:00 Відповісти
тупін))) далі заголовка ну ніяк?
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29.03.2021 17:11 Відповісти
Не тупи,бикодур!
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29.03.2021 17:22 Відповісти
тупін, я ж тебе назвав так, як ти сам підписався))) що не так?
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29.03.2021 17:28 Відповісти
Я я що ,помилився? Ну тоді вибачення!
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29.03.2021 17:30 Відповісти
вова, нюхни у себе під хвостом))) буде сприйнято як сатисфакцію
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29.03.2021 17:36 Відповісти
Ось бачиш,вже і ген кацапський з тебе почав лізти!
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29.03.2021 17:43 Відповісти
а ти у нас ще й спєц з генеалогії? ну то краще віднайди свої витоки, здається вони десь у вигрібній ямі, судячи з твоєї схильності спілкуватися свинособачою
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29.03.2021 17:54 Відповісти
вже майже тиждень триває епопея з цим судном...купа повідомлень з ілюстраціями, а як наслідок, величезна кількість фотожаб й жартів на цю тему... але тупін вова чомусь лише сьогодні ніби вперше прочитав новину й тепер повчає сторонніх людей... ну дійсно ж - тупін вова)))
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29.03.2021 17:32 Відповісти
Ви вважаете,що всі мають тільки тим і займатися,що тиждень відслідковувати про нього новини? Тоді задайте теж питання тому,хто дав такий заголовок на цензорі.
Тупін Вова,то похідне від Путін Вова,вашого ідейного керманича.
І якщо б ви дійсно не були Тупіним Геною,то б побачили мій допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото. Єле вам мабудь краще какнути, чим читати.
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29.03.2021 17:38 Відповісти
новина на слуху, там навіть стежити нема чого...
як ніжно й по-панібратськи ти звеш *****)))
заголовок коректний, адже судно так і зветься - ЕверГівен...
жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза... чи тобі на очі не траплялися його численні фото?
за твоєю ж незбагненною логікою, де тупін то - путін, ти називаєш мене путіним?
вова, у мене є ім'я і прізвище, яким я пишаюся й підписуюся... а що там у тебе?
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29.03.2021 17:50 Відповісти
дружок, а що таке "єле"...
і ще, тупеньке, я побачив твій "допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото" і де ти виправдовуєшся заголовком цензора... саме під ним я тобі й написав
оченята промий
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29.03.2021 18:07 Відповісти
Воспользуюсь в общении с тобой советом дедушки Марка Твена:
Не спорь с дураком,он затянет тебя на свой уровень,и там задавит опытом.
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29.03.2021 20:24 Відповісти
о! воно повернулося у вигляді тупіна
що таке "єле", тупін?
вошка, а ти ж мені траплялося й раніше... нічого нового
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29.03.2021 20:30 Відповісти
,!,,
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29.03.2021 20:36 Відповісти
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29.03.2021 20:45 Відповісти
А дальше заголовка - тоже Ever Given и ни разу - Evergreen.
И да, Erevgreen - название компании, контейнеровоз - Ever Given.
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29.03.2021 18:18 Відповісти
???
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29.03.2021 18:19 Відповісти
Что не ясно?
В статье упоминается только название "Ever Given" - что в заголовке, что в тексте. Никаких "Evergreen" там нет, а потому замечение по поводу "далі заголовка ну ніяк?" - глупое.
И да, название судна таки "Ever Given".
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29.03.2021 18:32 Відповісти
ДАЛІ ЗАГОЛОВКА новину ілюстровано СВІТЛИНОЮ того самого судна!!!
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29.03.2021 18:39 Відповісти
По-перше - Цензор часто вставляє світлини, що не зовсім відповідають статті - тому треба не дивитися картинки, а читати текст.
По-друге - судно називається "Ever Given", "Evergreen" - то назва компанії-власника судна.
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29.03.2021 19:21 Відповісти
фу-ху-ху-х...
"вже майже тиждень триває епопея з цим судном... купа повідомлень з ілюстраціями, а як наслідок, величезна кількість фотожаб й жартів на цю тему...жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза..."
перелогінься ще кілька разів, і я тобі повторю те саме, допоки не дійде

"Цензор часто вставляє світлини, що не зовсім відповідають статті" - в даному конкретному випадку ілюстрація відповідає змісту статті?
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29.03.2021 19:44 Відповісти
Да всё правильно, судно называется Ever Given,а Evergreen - это компания, котторой оно принадлежит.
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29.03.2021 17:12 Відповісти
Не будьте строги ,редакторы тоже люди со своими слабостями. Они иногда ошибаются и есть темы за которые отправляют в бан, по личным убеждениям сотрудников.
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29.03.2021 17:12 Відповісти
Так збоку Евергрін а в корабля назва Евергівен. На носі видно.
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29.03.2021 18:18 Відповісти
Одно корыто парализовало пол мира .
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29.03.2021 16:50 Відповісти
Пусть скажут спасибо, что то был не скотовоз Ашот, а то пол флотилии бы потопил
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29.03.2021 16:56 Відповісти
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 2367
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29.03.2021 17:02 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1376521322285694977 2 ч

Соупадение!
Нефть падает - взрывается в Саудовской Аравии,
нефть дешевеет - танкер перегородил Суэцкий канал.
Освободили канал - взорвался завод в Индонезии.
Всё совпадения
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29.03.2021 19:02 Відповісти
бейрутский сварщик-мастер зрелищь.
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29.03.2021 19:59 Відповісти
Не удивлюсь если лоцман там кацапских кровей))
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29.03.2021 16:59 Відповісти
И штурман с рулевым: перед заходом в канал фаллические фигуры чертили.
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29.03.2021 22:22 Відповісти
Контейнеровоз Ever Given вновь частично перегородил Суэцкий канал - Цензор.НЕТ 488
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29.03.2021 16:50 Відповісти
Большому контейнеровозу - большие проблемы....
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29.03.2021 16:52 Відповісти
Ничего не поделаешь, нужно новый канал копать.
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29.03.2021 17:01 Відповісти
а десь дуже зачекались вмісту цих контейнерів
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29.03.2021 17:02 Відповісти
там не продукты питания а значит подождут.
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29.03.2021 19:14 Відповісти
И ещё 450 судов
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29.03.2021 22:24 Відповісти
450 судов, 450 тудов...
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30.03.2021 04:56 Відповісти
Нужно просто перестать садиться на мель☝️
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29.03.2021 16:56 Відповісти
Контейнеры не бывают тяжеловесными, контейнеры крупнотоннажные.
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29.03.2021 16:57 Відповісти
а кацапня чего сидит?давно б уже бурлаков с волги пригнали бы
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29.03.2021 17:01 Відповісти
Украина и Египет (у Вас опечатка)
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29.03.2021 17:01 Відповісти
Это не опечатка. Он только залесье с мокшандией с большой буквы пишет.
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29.03.2021 17:16 Відповісти
Имеется чудный советский мультфильм на эту тему: "В порту". Краткий пересказ: пионеры пошли в порт узнать что завезли нового, и в частности услышать шутки грузчиков в порту...Без комментариев
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29.03.2021 16:59 Відповісти
там песни классные)))
Олег Анофриев хорошо мультики озвучивал (пел)
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29.03.2021 17:03 Відповісти
Песни офигенные . Особенно о дельфинах. Но песня о грузчиках в порту - это уже перебор. это ж чего ж детишки наслушались от них, как глубоко и широко открылся у них словарный запас и кругозор в целом после такой экскурссии то? И куда смотрели товарищи из минульта в СССР в далеком 1975ом?
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29.03.2021 17:15 Відповісти
А для цієї новини потрібен https://youtu.be/CQeezCdF4mk ось такий саундтрек
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29.03.2021 17:27 Відповісти
"эта территория зовется акватория" тупая песенка, в порту есть и территория, и акватория, это две разные вещи.
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29.03.2021 19:11 Відповісти
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 7455
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29.03.2021 17:01 Відповісти
Зеля что и в Египте уже побывал?
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29.03.2021 17:04 Відповісти
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 4191
...
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29.03.2021 17:01 Відповісти
жаль, что это корыто не перевернулось, и не перекрыло ту канаву
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29.03.2021 17:02 Відповісти
пачіму тібє жаль?
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29.03.2021 17:07 Відповісти
из вредности )))
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29.03.2021 17:11 Відповісти
рузкаму чілавєку движ по каналу нєстєрпимъ..
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29.03.2021 17:46 Відповісти
Ради интереса обоснуй свои пожелания
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29.03.2021 17:16 Відповісти
мечта кацапов - перекрыть международную торговлю?
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29.03.2021 18:05 Відповісти
Жаль? Ты ипанутый или кацап?
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29.03.2021 18:16 Відповісти
Ну почему же корыто- вполне себе современный новый контейнеровоз.
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29.03.2021 19:13 Відповісти
цікава подача новин... що у цензора, що у рейтерів, яких тут цитують: в заголовку стверджувати, а в тексті спростовувати самих себе...
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29.03.2021 17:07 Відповісти
це ж головне! )))
так кинути заголовок щоби треба було прочитати всю статтю щоби зрозуміти суть )))
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29.03.2021 17:13 Відповісти
Я когда-то на тренажере за бугром попытался провести супертанкер по каналу и посадил на мель. Точно утверждать не могу , но вроде в том же месте. Это совсем не просто оказалось
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29.03.2021 17:07 Відповісти
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29.03.2021 17:07 Відповісти
Через Суэцкий канал проходит 10-12% мировых морских грузоперевозок.
-------------------------------
Китаец с летучей мышью на плече:
- Я за несколько месяцев могу поломать мировую экономику!
Капитан контейнеровоза Ever Given:
- Парень, подержи мое пиво
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29.03.2021 17:08 Відповісти
А раньше там ветров не было, что ли? Китаезы пакости строят?
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29.03.2021 17:18 Відповісти
выгодно не китаезам, а россии-нефтяные танкеры с персидского залива не идут в Европу
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29.03.2021 17:26 Відповісти
Китаезы и рашка два близнеца мерзопакостника мирового масштаба.
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29.03.2021 17:45 Відповісти
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 9424
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29.03.2021 17:30 Відповісти
Цензор мастер по заголовкам.
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29.03.2021 17:42 Відповісти
Вы сначала определитесь с названием Ever Given или Evergreen как на нем написано.
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29.03.2021 17:46 Відповісти
Evergreen - судоходная линия-компания, Ever Given - название судна.
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29.03.2021 17:55 Відповісти
Название судна мелким шрифтом написено на носу и на табличке над ходовым мостиком!!!И это EverGiven
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29.03.2021 19:17 Відповісти
солярочка была подешевше? ветер проклятый дунул не в ту сторону паруса
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29.03.2021 17:53 Відповісти
а раніше,що вітрів не було? Тут щось не так,не просто це все!
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29.03.2021 17:53 Відповісти
Редакция - вы совсем не владеете ситуацией - судно идет и ничего не перекрывало. Vessel Finder вам в помощь. И вообще "Сообщалось, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров..." у вас хоть кто-то компетентный есть, что-бы эту чушь не писать?Источник: https://censor.net/ru/n3256262
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29.03.2021 17:53 Відповісти
А фотки спутниковые фейк?
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29.03.2021 19:20 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUwD-irnOS_K1xxcNV950oayY2KKjfkms690d88nL1S0AGZsoNz9FiT6MOGZWDuaiYqIKm1pCunkJoiEcTxgSm3w9xhLMUag_WRdjLDS6xFycZn3Ep9EzF9Q0vw29XFB5I&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 21 ч. ·

Если бы это случилось в Украине)

Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 1845
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 66
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 961
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29.03.2021 18:08 Відповісти
Любопытно, что это первая новость на Цензоре по данной теме
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29.03.2021 18:37 Відповісти
А цензор нынче полностю превратился в зеленый румпор, все про бубачку до про бубачку. Вот изредка проскакивает что-то помимо бубачки.
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29.03.2021 19:18 Відповісти
***
прикинь...сегодня покупаю у бабки семечки, а она - они, говорит, подорожали,
спрашиваю - схерась?, а она - так это... Канал Суэцкий.... пробка, вот...
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29.03.2021 19:05 Відповісти
Так говорите, ветерок помешал? Только что прочитала на "антиколорадос" ЛО про этот "ветерок". Оказывается ентот караблик совсем новый с новейшим навигационным оборудованием и вдруг ему мешает ветерок... хаха.
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29.03.2021 19:16 Відповісти
Есть инсайд, что лоцмана суэцкого канала, вредные жадные арабы, хотели проучить
капитанаа этого судна, смелого принципиального индуса, за то что в прошлый заход отказался дать им бакшиш.
Но немного переусердствовали.
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29.03.2021 19:25 Відповісти
не все зависит от нашего желания. Там уже провели расследование-кто в теме те уже делают выводы.
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29.03.2021 20:02 Відповісти
Хмм, ну давайте и я включусь. Все равно я диван эксперд, и нет с меня спроса за мой концерт. Вы не сможете доказать, что я говорю правду, и никто в мире не сможет доказать, что я говорю неправду.
Ну так вот про Ever Given, а точнее про команду индусов, песчаную бурю, сильный ветер и бла бла. Нет абсолютно никаких факторов, чтобы корабль такого класса сел на мель....только внешне искуственные. Но не это главное!!!! ..а авария в Египте, крушение двух поездов. Почему никто не обратил на нее внимание? А точнее, на срабатывание кем то!!! стоп крана.
Я вам расскажу свою историю о ...стоп кранах в поездах...поучительнейшую.
Видите ли, я имею крайне личную неприязнь с целой командой маленьких зеленых, и особенно одним из них, назовем его Игорьком. Так случилось, что я умышленно рассказал целую пикантную историю их личной жизни. Не жалею, целенаправленно и умышленно!!! Так вот энтот Игорек, который годок бегает(точнее перемещается за мной с пяток лет), всюду, где бы я ни был(упускаю очень много деталей). Так вот однажды путешествуя в киевском поезде в столицу эта тварь раз 20(двадцать раз!!!) хлопала колодками стоп-крана. Я лежал и наблюдал как взмыленные проводники с начальником поезда бегали всю ночь!!!!(поезд ночной) по вагонам, проверяя ручки. Вам просто это Укрзализныця не рассказывает.
Нет ничего сложно хлопнуть стоп краном перед носом удущего сзади поезда в Египте. Это почерк этого зеленого урода, но я уверен. что найдут какого Хасана..и скажут, что это он сорвал ручку. Вот така мутня малята.....любі хлопчики й дівчата.
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29.03.2021 20:00 Відповісти
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 109
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29.03.2021 20:02 Відповісти
А мне интересно, что по этой теме скажет профессионал: Андрей Шевченко. Все ж старший офицер.
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29.03.2021 22:26 Відповісти
400 м длины--сдуреть! Конечно парусность невероятная. Я не застал канал двусторонним. Японцы прокопали своими Камацу рядом другой, стал в обе стороны канал работать. Но расхождение и формирование караваном как бы в озере по средине. Там пустыня вокруг, ветру не за что цеплятся. Его и разворачивает. Контейнеры уложены в высоту до капитанского мостика.
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29.03.2021 22:33 Відповісти
То ли плакать,то ли ржать?)))
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30.03.2021 02:35 Відповісти
ЭТО ЧТОБ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ НАПИСАЛИ ЕВЕРГИВЕН, А НЕ ЕВЕРГРИН ))))))))
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30.03.2021 06:44 Відповісти
 
 