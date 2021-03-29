За фактом вирубки 17 вікових дубів у Голосіївському парку відкрито кримінальне провадження, - прокуратура Києва. ФОТО

За фактом вирубки вікових дубів у Голосіївському парку Києва розпочато кримінальне провадження

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що на території Голосіївського парку поблизу ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України групою осіб здійснено незаконну порубку 17 віковічних дубів", - говориться в повідомленні.

Враховуючи суспільний резонанс, Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва у порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях природно-заповідного фонду).

Проведення досудового розслідування доручено Голосіївському УП ГУ Нацполіції в м. Києві.

Нагадуємо, раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що в Голосіївському парку Києва невідомі спиляли 17 вікових дубів. Люди, які назвали себе працівниками комунального підприємства "Київзеленбуд", надали дозвіл на знищення дерев. Нібито розпорядження дано на підставі того, що дерева були сухостоєм, при цьому жодне зі спиляних дерев, як стверджується в публікації, не є таким.