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За фактом вирубки 17 вікових дубів у Голосіївському парку відкрито кримінальне провадження, - прокуратура Києва. ФОТО

За фактом вирубки вікових дубів у Голосіївському парку Києва розпочато кримінальне провадження

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За фактом вирубки 17 вікових дубів у Голосіївському парку відкрито кримінальне провадження, - прокуратура Києва 01

"Встановлено, що на території Голосіївського парку поблизу ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України групою осіб здійснено незаконну порубку 17 віковічних дубів", - говориться в повідомленні.

Враховуючи суспільний резонанс, Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва у порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях природно-заповідного фонду).

За фактом вирубки 17 вікових дубів у Голосіївському парку відкрито кримінальне провадження, - прокуратура Києва 02

Проведення досудового розслідування доручено Голосіївському УП ГУ Нацполіції в м. Києві.

За фактом вирубки 17 вікових дубів у Голосіївському парку відкрито кримінальне провадження, - прокуратура Києва 03

Нагадуємо, раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що в Голосіївському парку Києва невідомі спиляли 17 вікових дубів. Люди, які назвали себе працівниками комунального підприємства "Київзеленбуд", надали дозвіл на знищення дерев. Нібито розпорядження дано на підставі того, що дерева були сухостоєм, при цьому жодне зі спиляних дерев, як стверджується в публікації, не є таким.
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Топ коментарі
+15
ничего святого у этих тварей нету. пожизненно посадить уродов и всех делов...
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29.03.2021 17:15
+12
Це прямо варварство якесь. У кого могла рука піднятися на таке дерево. Просто монстри.
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29.03.2021 17:19
+8
Под видом санитарной рубки уже почти лесов не осталось.
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29.03.2021 17:09
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то скорее всего тебе Обама на голову насрал...
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29.03.2021 17:00 Відповісти
Дуб годится на паркет, - так ведь нет:
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы.
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29.03.2021 16:58 Відповісти
Сегодня видел как загружают грузовик строительным мусором возле новостроя . Мусор - стеклопакеты - мусор - стеклопакеты - ... . О сортировке нет и речи . Всё отвезут на свалку .
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29.03.2021 16:59 Відповісти
Кацап, вышиванки не трогай, чучело лишнехромосомное! Тебе до вышиванок как до луны раком
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29.03.2021 18:02 Відповісти
По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7820
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29.03.2021 17:06 Відповісти
Хорошо у Кличко получается камнем прикидываться.
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29.03.2021 18:52 Відповісти
Под видом санитарной рубки уже почти лесов не осталось.
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29.03.2021 17:09 Відповісти
Ага, Кличко винний.
Понавибирають ідіотів, а потім самі на них жаліються. До розуміння причинно-наслідкових зв`язків ще далеко
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29.03.2021 17:10 Відповісти
Пока тварям руки не начнут рубать ,,, хорошо что каждая подобная мразь здохнет рано или поздно ,, демократия на таких сук не должна распространяться
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29.03.2021 17:13 Відповісти
ничего святого у этих тварей нету. пожизненно посадить уродов и всех делов...
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29.03.2021 17:15 Відповісти
Це прямо варварство якесь. У кого могла рука піднятися на таке дерево. Просто монстри.
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29.03.2021 17:19 Відповісти
Гитлеровцы и советы не вырезАли дубы в Киеве. Отож...
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29.03.2021 17:21 Відповісти
Ну да, советы только весь Хрещатик и Лавру взорвали, а деревья жалели, конечно
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29.03.2021 18:03 Відповісти
При совке Киев утопал в зелени.
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29.03.2021 20:33 Відповісти
там банда
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29.03.2021 17:31 Відповісти
Это последствия державного и сторожайшего ноу стоп вырубки на Закарпатьи. Наши брюхатые и сытые родимые крысы свою дислокацию в норах ушленько изменили. Вот как-то про столицу Киев верха да и подзабыли. Или так кому-то так надо было, типа картишка в масть пошла - почему бы и нет по поводу отборной древесины, запродажное панове с баблом немерянным, но без ушей, глаз и совести?..
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29.03.2021 17:44 Відповісти
а ви завітайте в Ірпінь і прозрійте скіки там було подібних дубів ще років так 10 назад і що лишилося зараз! іпанутій нарід, більше немає других слів
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29.03.2021 17:49 Відповісти
очередная сирота надумала строиться? фамилию в студию
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29.03.2021 17:54 Відповісти
Немає слів.
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29.03.2021 18:03 Відповісти
і що найболючіше і найстрашніше,що ніхто не понесе покарання!!! коли Їх пиляли перед носом у всіх,адміністраціЇ університету,мешканців,то ніхто не бачив і не чув! спиляти стільки величезних дерев,то бензопили було чути на 5 кілометрів!
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29.03.2021 18:04 Відповісти
НовоСтолбовой дворянин с чинуш мебель себе заказал. Але реально боляче дивитись, прогрес нащадків від простеньких ідоло-камяних капищ,до "святих" деревяних церков .
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29.03.2021 18:20 Відповісти
В Танзании за убивство Льва, слона, носорога дают 20 лет, начальника парка и всех профессоров Которие перед камерами захищали єтого директора парка под суд су...
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29.03.2021 18:24 Відповісти
В Києві с.ки не бояться різать дерева яким по 500 років, щоб вам руки повідсихали
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29.03.2021 18:27 Відповісти
В Києві с.ки не бояться різать дерева яким по 500 років, щоб вам руки повідсихали
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29.03.2021 18:28 Відповісти
А разве такие вырубки могут делать без разрешения киевской власти? Бардак и беспредел.
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29.03.2021 18:32 Відповісти
Треба шукати тих хто там вирішив або посилитися або щось будувати
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29.03.2021 18:48 Відповісти
Вы б видели что в посадках Херсонской области творится...
Куб доски дуба под 2к зелени стоит
А каждому дюдоеду подавай дубовый паркет и гарнитур. А как сдохнет хочет и в дубовом гробу полированном с золотыми ручками разлагаться
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29.03.2021 18:53 Відповісти
Так или иначе, но такое происходит во всех городах страны. Под видом санитарной рубки или кронирования вырезают совершенно здоровые деревья. И меры ничего против этого не делают так как сами в деле. Полный беспредел.
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29.03.2021 18:56 Відповісти
Вороватие дружки Кличко скоро начнут застройку!...
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29.03.2021 18:58 Відповісти
Они не дружки ему, они ему отдают распоряжения и управляют Виталиком, как куклой.
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29.03.2021 19:44 Відповісти
Глянте обьявления в нете сколько древесины дуба продают!!!
Откуда она? Вырастили дома на участке?
И никто ими ******** не занимается
Проще и выгодней людей без масок трусить и за двери Зеленского переживать...
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29.03.2021 19:04 Відповісти
Часто гуляю там. Дуби розкішні, живі навіть якщо засохли окремі гілки у декількох. Сльози на очах. Це вбивство.
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29.03.2021 19:43 Відповісти
клячко и зеленский решили построиться ...
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29.03.2021 20:04 Відповісти
Пошумлять і продадуть. Максимум штрафик заплатять - %% з продажу.
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29.03.2021 20:31 Відповісти
За вырубку нужно давать пожизненное. Эти деревья пережили большевиков и кгб но не пережили населениеЗЕ
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30.03.2021 08:47 Відповісти
Многие люди успели побывать на месте вырубки. Деревья действительно на 100% сухие. Уже довольно много фотографий опубликовано... Если хотите убедиться лично, пофотографировать, вам проведут экскурсию и всё покажут. Заодно увидите богатую коллекцию арборетума. Телефон 0972114934 Станислав, заведующий лаборатории интродукции и селекции доевесгых растений. Можете также обратится на кафедру дендрологии (на втором этаже Ботсада). Адрес ул. Генерала Родимцева 2.
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30.03.2021 20:56 Відповісти
 
 