УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10965 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 517 26
дитячий садок (358) карантин (18171) Київ (19120) транспорт (1357) школа (2180) Поворозник (126) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Ситуація критична. Якщо вона не зміниться - доведеться закривати початкову школу, дитсадки і обмежувати роботу транспорту в Києві, - Поворозник

Ситуація критична. Якщо вона не зміниться - доведеться закривати початкову школу, дитсадки і обмежувати роботу транспорту в Києві, - Поворозник

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник заявляє, що в разі, якщо ситуація з COVID-19 в Києві не покращиться, то доведеться закривати початкову школу, дитячі садки і приймати рішення про обмеження роботи громадського транспорту.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", - зазначив Поворозник.

Так, за його словами, за останні два тижні в столиці додали понад 1 тисячу ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом, проте їх заповненість на сьогодні "доволі серйозна".

Також читайте: Карантин у Києві послаблять, якщо протягом 5 днів буде поліпшення ситуації, - КМДА

"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу ... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі сади і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", - заявив Поворозник.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Ще трохи потепліє, почнуться пікніки-шашлики, потім Великдень, травневі - і ми вийдемо на абсолютно нові цифри , досі не бачені.
Вчора зайшов у парк в своєму районі (Київ): мініфутбольне поле зайняте, баскетбольний майданчик -зайнятий, тренажери - зайняті, на лавочках компанії з піцца-пиво-кокакола. По доріжках вештаються молоді сім'ї, бігають діти. Зрозуміло, всі без масок.
А вчора вранці дивився фільм Жанни Бадоєвої про Андорру з циклу "Інше життя", знятий взимку 2020/2021:
місцеві на вулицях в масках, діти в садочку)школі - в масках, лижники на лижній гірці - в масках, відпочиваючі в термальному басейні в масках (реально, в купальниках і масках!)
А тепер питання: яка країна, Україна чи Андорра переможе пандемію швидше ???
показати весь коментар
29.03.2021 17:11
+8
а де майстри по боротьбі з короновірусом? Коли наступна пресуха? Що заявлять?
показати весь коментар
29.03.2021 17:09
+7
мудрий нарід в прошедшие выходные наглядно показал, что ковида не боится - все парки были забиты шашлычниками и просто любителями пиваса.... и НИ ОДНОГО патруля с предупреждениями о дистанции и масках. теперь милости просим в суперсовременные больницы Киева( если есть прописка и повезет с местом с кислородом). вы сделали это сами...
показати весь коментар
29.03.2021 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І парки знову закрийте. Ви ж любите експериментувати над населенням. За рік "пландемії" умови карантину змінилися вже більше 50 разів. Чим не експеримент?
показати весь коментар
29.03.2021 17:06 Відповісти
а де майстри по боротьбі з короновірусом? Коли наступна пресуха? Що заявлять?
показати весь коментар
29.03.2021 17:09 Відповісти
Ще трохи потепліє, почнуться пікніки-шашлики, потім Великдень, травневі - і ми вийдемо на абсолютно нові цифри , досі не бачені.
Вчора зайшов у парк в своєму районі (Київ): мініфутбольне поле зайняте, баскетбольний майданчик -зайнятий, тренажери - зайняті, на лавочках компанії з піцца-пиво-кокакола. По доріжках вештаються молоді сім'ї, бігають діти. Зрозуміло, всі без масок.
А вчора вранці дивився фільм Жанни Бадоєвої про Андорру з циклу "Інше життя", знятий взимку 2020/2021:
місцеві на вулицях в масках, діти в садочку)школі - в масках, лижники на лижній гірці - в масках, відпочиваючі в термальному басейні в масках (реально, в купальниках і масках!)
А тепер питання: яка країна, Україна чи Андорра переможе пандемію швидше ???
показати весь коментар
29.03.2021 17:11 Відповісти
https://rationalground.com/mask-charts/
показати весь коментар
29.03.2021 17:14 Відповісти
мудрий нарід в прошедшие выходные наглядно показал, что ковида не боится - все парки были забиты шашлычниками и просто любителями пиваса.... и НИ ОДНОГО патруля с предупреждениями о дистанции и масках. теперь милости просим в суперсовременные больницы Киева( если есть прописка и повезет с местом с кислородом). вы сделали это сами...
показати весь коментар
29.03.2021 17:12 Відповісти
А поліція вже всіх злочинців зловила?

Щодо лікарень. Менше 0,5% інфікованих потребують шпиталізацію. Не робіть з мухи слона.
показати весь коментар
29.03.2021 17:15 Відповісти
а как там в Польше с ковидом? 35000 в сутки не убеждают тебя в необходимости соблюдать карантин или хотя бы не толпиться с шашлычницей в парке?
показати весь коментар
29.03.2021 17:38 Відповісти
В Польщі все закрито. Саме це породжує сумніви, що проблема в дотриманні чи ігноруванні карантину. Здатний усвідомити чому?
показати весь коментар
29.03.2021 17:42 Відповісти
Зебіли розікрали фонд ковіду і думали, що пронесе.
показати весь коментар
29.03.2021 17:12 Відповісти
Дуже мудре рішення!Молодчага!Зразу видно що людина на своєму місці і знає як подолати коронавірус!
показати весь коментар
29.03.2021 17:13 Відповісти
Хоть в масках, хоть без масок - вы все равно заболеете! А значит, самое главное - это подготовить ИММУНИТЕТ к болезни! Пропейте комплекс витаминов хотя бы как минимум, у кого есть деньги на иммунолога и на иммуностимуляторы, прокачайте иммунитет! И тогда вы ковид даже не заметите! А тот бред про карантины и маски несут реальные вредители, которые ведут человеческую популяцию к полному уничтожению
показати весь коментар
29.03.2021 17:29 Відповісти
пить витамины=присаживать печенку, у нас нет авитаминозов в стране, никто цингой не болеет, у нас гипервитаминозы и отравление витаминами сплошь и рядом.Иммунитету витамины до задницы, вернее не так, прием либо-чего искуственного,химического приведет до стойкого нарушения иммунитета-аллергии
показати весь коментар
29.03.2021 17:54 Відповісти
Еще один бред! Какие гипервитаминозы??? От чего? От этих пластиковых фруктов? Ты даже не представляешь, на сколько истощены организмы украинцев! У меня много знакомых, которые регулярно пропивают витаминные комплексы. Все они перенесли ковид в легкой форме. Даже до легких не дошло. Я раньше болел каждый год, даже по несколько раз. Но как начал пить комплексы 2 раза в год, меня по 3-4 года вообще ничего не берет.
показати весь коментар
29.03.2021 18:24 Відповісти
У меня много знакомых , что ничего не пропивали, ни комплексов, ни отдельно стоящих зданий, ни печени, и витамины не принимали, и Ковидои вООбще не болели, и их больше чем ваших болевших, болеющих и пропивающих все
показати весь коментар
29.03.2021 18:46 Відповісти
Ну-ну, сегодня из ковид-больниц вынесли около 400 трупов в мешках, они тоже ничего не пропивали и никогда до этого ковидом не болели )
показати весь коментар
29.03.2021 19:15 Відповісти
А, Все они умерли потому, что витаминов не попили
показати весь коментар
29.03.2021 19:40 Відповісти
Звичайно не треба було відкривати школи та садки. Дітлахи заражають один одного, а потім несуть ковід додому. Принаймі школи не треба відкривати.
показати весь коментар
29.03.2021 17:34 Відповісти
"Дітлахи заражають один одного, а потім несуть ковід додому"

Як Ви це встановили?
показати весь коментар
29.03.2021 17:43 Відповісти
паворознік-пздбл.
показати весь коментар
29.03.2021 17:39 Відповісти
Я фиг его знает где он видит.Но одно можно сказать точно.Если целыми днями ты в больнице,то одних больных и наблюдаешь.Но поскольку,чел явно не из врачей и сочувствующих их профессии,а целый тадепут,то в больнице,як то кажуть хер начував,та рано пiшов
показати весь коментар
29.03.2021 19:19 Відповісти
Та убейся вже.Думаю твои близкие оценят
показати весь коментар
29.03.2021 20:39 Відповісти
 
 