Ситуація критична. Якщо вона не зміниться - доведеться закривати початкову школу, дитсадки і обмежувати роботу транспорту в Києві, - Поворозник
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник заявляє, що в разі, якщо ситуація з COVID-19 в Києві не покращиться, то доведеться закривати початкову школу, дитячі садки і приймати рішення про обмеження роботи громадського транспорту.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", - зазначив Поворозник.
Так, за його словами, за останні два тижні в столиці додали понад 1 тисячу ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом, проте їх заповненість на сьогодні "доволі серйозна".
"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу ... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі сади і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", - заявив Поворозник.
Будь ласка, зачекайте...
Вчора зайшов у парк в своєму районі (Київ): мініфутбольне поле зайняте, баскетбольний майданчик -зайнятий, тренажери - зайняті, на лавочках компанії з піцца-пиво-кокакола. По доріжках вештаються молоді сім'ї, бігають діти. Зрозуміло, всі без масок.
А вчора вранці дивився фільм Жанни Бадоєвої про Андорру з циклу "Інше життя", знятий взимку 2020/2021:
місцеві на вулицях в масках, діти в садочку)школі - в масках, лижники на лижній гірці - в масках, відпочиваючі в термальному басейні в масках (реально, в купальниках і масках!)
А тепер питання: яка країна, Україна чи Андорра переможе пандемію швидше ???
Щодо лікарень. Менше 0,5% інфікованих потребують шпиталізацію. Не робіть з мухи слона.
Як Ви це встановили?