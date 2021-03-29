Долю справи про підкуп керівництва НАБУ і САП вирішуватиме не ВАКС, а Київський апеляційний суд

Верховний Суд вирішив, що долю справи про спробу підкупу керівників НАБУ і САП за 5 млн дол. США має вирішити не Вищий антикорупційний суд, а Київський апеляційний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що відповідне рішення прийняла ухвалила суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 26 березня 2021 р.

У НАБУ вважають зазначене рішення Верховного суду таким, що "фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена ​​виняткова підслідність і підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ і САП".

Крім того, в Бюро не виключають ризик того, що такий "підхід Верховного суду в майбутньому може завадити справедливого правосуддя щодо підозрюваних".

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Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевського про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.