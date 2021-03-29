Долю справи про підкуп керівництва НАБУ і САП вирішуватиме не ВАКС, а Київський апеляційний суд
Верховний Суд вирішив, що долю справи про спробу підкупу керівників НАБУ і САП за 5 млн дол. США має вирішити не Вищий антикорупційний суд, а Київський апеляційний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Зазначається, що відповідне рішення прийняла ухвалила суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 26 березня 2021 р.
У НАБУ вважають зазначене рішення Верховного суду таким, що "фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виняткова підслідність і підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ і САП".
Крім того, в Бюро не виключають ризик того, що такий "підхід Верховного суду в майбутньому може завадити справедливого правосуддя щодо підозрюваних".
Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.
У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевського про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.
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._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.
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Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він кволенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці оддать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
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