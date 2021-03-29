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Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо соратника Коломойського нардепа Палиці, - ЦПК

Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо соратника Коломойського нардепа Палиці, - ЦПК

Офіс Генерального прокурора 20 січня 2021 року відкрив кримінальне провадження стосовно народного депутата, лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Про це в Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардеп Ігор Палиця почав відхрещуватись від зв'язків з Ігорем Коломойським після того, як олігарх потрапив під американські санкції. Звісно, це неправда і ми в Центрі протидії корупції у заяві про ймовірне вчинення злочину Палицею описали всі його зв'язки з олігархом і незаконні, на наш погляд, дії. Зокрема, ми з'ясували, що рівень задекларованих витрат Палиці перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном мають ознаки відмивання (легалізації) коштів", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК додали, що Офіс Генпрокурора відкрив відповідне кримінальне провадження щодо Палиці, а розслідування веде ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні

За даними ЦПК, провадження було відкрито ще в січні 2021 року.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен наклав санкції на "олігарха і колишнього українського чиновника" Ігоря Коломойського, а також його дружину, дочку і сина. Блінкен пояснив, що має на увазі діяльність Коломойського в 2014-2015 роках на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За словами держсекретаря, олігарх використовував в ті часи свою владу і політичний вплив "для особистої вигоди". Обмеження при цьому лише одне - заборона на в'їзд в США.

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Топ коментарі
+13
Зеля пытается пропетлять от Байдена, стреляя вокруг Бени. На США требуют вполне конкретно -- должно быть поддержано криминальное преследование именно Бени, а не только его холуев.
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29.03.2021 17:39
+12
Украина - чемпион мира по количеству открытых производств, с пустым и ничтожным результатом.
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29.03.2021 17:41
+5
Палица явно перегулял на свободе лишних пару десятков лет ...
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29.03.2021 17:37
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Палица явно перегулял на свободе лишних пару десятков лет ...
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29.03.2021 17:37 Відповісти
завидуешь? де ты была, дефка? тебе прогулы тут пишут.
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29.03.2021 18:36 Відповісти
Ну про прогулы записей не встречал а вот то что ты идиот ,это пишут многие а все твои бредовые высеры так и называют ,Записки сумасшедшего ...
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29.03.2021 19:14 Відповісти
ты чума с подножного корма питаешься, рыбу ***** ловила во время нереста. жаль не утонула.
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29.03.2021 23:04 Відповісти
Ты это обязательно завтра врачу своему покажи он выпишет тебе шо-то посерьёзней ..
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29.03.2021 23:26 Відповісти
дядя джо молю вас не зупиняйтесь! пора кінчати з цим серіалом слуг урода
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29.03.2021 17:38 Відповісти
Палиця найталановитіший ублюдок-вбивця рейтингу ЗЕдебілів - ат любві к ненавісті...
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29.03.2021 17:39 Відповісти
Зеля пытается пропетлять от Байдена, стреляя вокруг Бени. На США требуют вполне конкретно -- должно быть поддержано криминальное преследование именно Бени, а не только его холуев.
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29.03.2021 17:39 Відповісти
беня сможет прибить клована окончательно, выбросив пару сюжетов на свой говноканал.
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29.03.2021 17:46 Відповісти
Может и так. А может и в суде рассказать о роли того в отмывании средств, украденных в "Привате"
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29.03.2021 17:49 Відповісти
Нелох не выживет в этой мясорубке независимо от того, кто его сольет - Госдеп или Беня.
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29.03.2021 17:57 Відповісти
А якось *****, по-християнськи аби довго не мучився.
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29.03.2021 19:03 Відповісти
ну, он к этому всегда готов. Политика - арена цирка, где клоун в своей тарелке. Не понимать этого уже даже не смешно. Совесть, честь... для еврея это недопустимые понятия. Для нашего, украинского еврея.
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30.03.2021 08:11 Відповісти
масейчук --********* пригласит лысого гордона-гондона на г+г и этот ***** это ****** ничтожество будет вякать как по ..заданию .. нашей разведки он брал интервью у гиркина и как порох кормил рошенками гиви и моторолу и что лучшего президента чем зельцман у нас никогда не было и что мертвечук лучший друг 5го президента и что на 112ом канале он работал не за деньги . а вот теперь он рад что эти помойки закрыли --- и всю эту ***** он несет с экрана с таким серьезным ****** и лысина даже не краснеет --- и если завтра этой кремлевской консерве скажут мочить зелю он будет это делать точно так как сейчас обсирает пороха -- ничего личного просто бизнес такой у димы гондона
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29.03.2021 22:13 Відповісти
Гордон - артист в не меньшей степени, нежели Зеля и вся остальная рать - лысая или плешивая. Пипл хавает и хавает. Потому что уже давно - весь пипл как зеля, порох или медведка-чук. Короче. Вы не думали о том, что не за тех мазу тянете и вообще этого делать не стоит?. Возможно "кодло" давно этим прониклось и поступает по законам, именно - законам жанра, потому что жизнь штука очень циничная.
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30.03.2021 08:24 Відповісти
в сев. бензоколонке например за кого мазу не тяни ***** вылазит --- у нас демократия и поэтому мы из разных сортов дерьма можем выбрать -- то комуняку потом комуняку создавшего олигархат за ним обиженного пчеловода потом совсем ******** и дважды ..несудимого.. прохвесора.. правда спохватились и выгнали --- петька просто подобрал власть которая валялась под ногами --- затем опять **** посетил наш нарид и выбрали шимпан-зе -- короче наверно наш ВАЦЛАВ ГАВЕЛ или ДЖОРЖ ВАШИНГТОН еще не родился и народ снова потянет мазу за очередную ***** . Жванецкий говорил что есть свет в конце тоннеля -- вот только тоннель ***** не кончается
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30.03.2021 16:39 Відповісти
Украина - чемпион мира по количеству открытых производств, с пустым и ничтожным результатом.
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29.03.2021 17:41 Відповісти
Это предложение Шевченко, над которым ему стоит подумать)
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29.03.2021 17:45 Відповісти
Справа буде відкрита поки Палиця не помре.
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29.03.2021 17:45 Відповісти
З Палиці треба зробити Дровиняку.
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29.03.2021 17:47 Відповісти
Коломойському нічого не загрожує.
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29.03.2021 17:49 Відповісти
Наперсточники решили обвести вокруг пальца Госдеп. Идиоты........... вам уже открытым текстом говорили, что нужна голова Бени.
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29.03.2021 17:54 Відповісти
ОПГ чечено-кремлівської мафії , останім часом, почало недолюблювати свою волохату бабу-мабуть намахав......хоч би літак не грохнули....знову...
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29.03.2021 18:08 Відповісти
Без Палицы кодлану Коломойского добить оборонку к бениной маме будет сложно. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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29.03.2021 18:13 Відповісти
роблять ручним для голосувань
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29.03.2021 18:30 Відповісти
Не забувайте, палиця має два кінці.
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29.03.2021 19:00 Відповісти
Один во рту, другой в оппе !
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29.03.2021 19:12 Відповісти
Боже ты мой, ну какое там на фиг "расследование" - внесли в реестр, так оно и будет там висеть, пока президентом у нас Зеленский, который скорее просрёт Украину, чем тронет Беню.
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29.03.2021 19:37 Відповісти
наркоман даже смену стрелок на часах не может отменить))) реформатор сиплый
вы понимаете - какая тля ведет переговоры в таких вопросах как война и мир?
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30.03.2021 08:15 Відповісти
ходят вокруг бени кругами, ходят...
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29.03.2021 20:16 Відповісти
Оце правильно.
А ще Палиця окупував Волинську обл.
І ще цей Палиця любитель Шарія, цей Шарій йому боком вилізе.
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29.03.2021 23:40 Відповісти
 
 