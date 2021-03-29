Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо соратника Коломойського нардепа Палиці, - ЦПК

Офіс Генерального прокурора 20 січня 2021 року відкрив кримінальне провадження стосовно народного депутата, лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Про це в Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардеп Ігор Палиця почав відхрещуватись від зв'язків з Ігорем Коломойським після того, як олігарх потрапив під американські санкції. Звісно, це неправда і ми в Центрі протидії корупції у заяві про ймовірне вчинення злочину Палицею описали всі його зв'язки з олігархом і незаконні, на наш погляд, дії. Зокрема, ми з'ясували, що рівень задекларованих витрат Палиці перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном мають ознаки відмивання (легалізації) коштів", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК додали, що Офіс Генпрокурора відкрив відповідне кримінальне провадження щодо Палиці, а розслідування веде ДБР.

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За даними ЦПК, провадження було відкрито ще в січні 2021 року.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен наклав санкції на "олігарха і колишнього українського чиновника" Ігоря Коломойського, а також його дружину, дочку і сина. Блінкен пояснив, що має на увазі діяльність Коломойського в 2014-2015 роках на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За словами держсекретаря, олігарх використовував в ті часи свою владу і політичний вплив "для особистої вигоди". Обмеження при цьому лише одне - заборона на в'їзд в США.