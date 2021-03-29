Втручання влади у конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" є загрозою її рейтингу, - журналіст

Конфлікт навколо найбільшої газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" докотився до керівництва "Слуги народу" й офісу президента.

Втручання в нього влади може поставити під загрозу як рейтинг президента Зеленського, який будується зокрема на повній відсутності корупційних звинувачень на його адресу.

Таку думку висловив головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина в матеріалі "Стара історія. Як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" може позначитися на владі Зеленського".

"Президентство Зеленського - це вже четверте президентство, при якому розвивається драма найбільшого приватного газовидобувача країни. Гуркотіли революції і почалася війна, але при кожній владі в тій чи іншій формі спливає одна і та ж історія - розборки акціонерів "Нафтогазвидобування", - пише Щербина.

За словами Щербини, також при кожній владі перебували і впливові охочі взяти участь у конфлікті.

"Щоразу починаються кримінальні справи, гучні обшуки і підозри, брифінги та героїчні доповіді про розкриття древніх злочинів. Але закінчується все появою самозваних "медіаторів", що пропонують за сирітську частку вирішити питання, зайти до "першого", пояснити і передати команду. Результат - шлейф корупційних звинувачень. Хоча б тому, що в Україні ніхто і ніколи не повірить в участь політичних персон у вирішенні бізнесового конфлікту "за просто так", - пояснює Щербина.

Цього разу один з учасників конфлікту - володар депутатського мандата "Слуги народу" Олег Семінський, який використовує свій статус для отримання або 150 мільйонів доларів, або 10% акцій "Нафтогазвидобування".

"За словами акціонера компанії, Семінський нібито знайшов спільну мову з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. У розмовах навколо чергового скандалу, пов'язаного з "Нафтогазвидобування", зайшла мова про бажання учасників заходу доповісти питання президенту Володимиру Зеленському", - пише Щербина.

Автор також висловив думку, що спроба Семінського використовувати партійну приналежність з метою заручитися підтримкою президента може негативно відбитися на репутації самої влади.

"Однією з найголовніших складових безумовного успіху (Зеленського - Ред.), переконаний, є відсутність корупційних звинувачень, в усякому разі, щодо особисто президента. Грубо кажучи, в суспільній свідомості - це перший президент, який не краде. Проблема в тому, що це - дуже крихкий матеріал. Одним необережним рухом можна зарізати всі політичні досягнення в одну мить. Особливо, коли ці необережні рухи відбуваються таким гострим інструментом, як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування", - резюмує Щербина.