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Новини
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Слуга народу (2800)

Втручання влади у конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" є загрозою її рейтингу, - журналіст

Втручання влади у конфлікт навколо

Конфлікт навколо найбільшої газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" докотився до керівництва "Слуги народу" й офісу президента.

Втручання в нього влади може поставити під загрозу як рейтинг президента Зеленського, який будується зокрема на повній відсутності корупційних звинувачень на його адресу.

Таку думку висловив головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина в матеріалі "Стара історія. Як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" може позначитися на владі Зеленського".

"Президентство Зеленського - це вже четверте президентство, при якому розвивається драма найбільшого приватного газовидобувача країни. Гуркотіли революції і почалася війна, але при кожній владі в тій чи іншій формі спливає одна і та ж історія - розборки акціонерів "Нафтогазвидобування", - пише Щербина.

За словами Щербини, також при кожній владі перебували і впливові охочі взяти участь у конфлікті.

"Щоразу починаються кримінальні справи, гучні обшуки і підозри, брифінги та героїчні доповіді про розкриття древніх злочинів. Але закінчується все появою самозваних "медіаторів", що пропонують за сирітську частку вирішити питання, зайти до "першого", пояснити і передати команду. Результат - шлейф корупційних звинувачень. Хоча б тому, що в Україні ніхто і ніколи не повірить в участь політичних персон у вирішенні бізнесового конфлікту "за просто так", - пояснює Щербина.

Цього разу один з учасників конфлікту - володар депутатського мандата "Слуги народу" Олег Семінський, який використовує свій статус для отримання або 150 мільйонів доларів, або 10% акцій "Нафтогазвидобування".

"За словами акціонера компанії, Семінський нібито знайшов спільну мову з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. У розмовах навколо чергового скандалу, пов'язаного з "Нафтогазвидобування", зайшла мова про бажання учасників заходу доповісти питання президенту Володимиру Зеленському", - пише Щербина.

Автор також висловив думку, що спроба Семінського використовувати партійну приналежність з метою заручитися підтримкою президента може негативно відбитися на репутації самої влади.

"Однією з найголовніших складових безумовного успіху (Зеленського - Ред.), переконаний, є відсутність корупційних звинувачень, в усякому разі, щодо особисто президента. Грубо кажучи, в суспільній свідомості - це перший президент, який не краде. Проблема в тому, що це - дуже крихкий матеріал. Одним необережним рухом можна зарізати всі політичні досягнення в одну мить. Особливо, коли ці необережні рухи відбуваються таким гострим інструментом, як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування", - резюмує Щербина.
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29.03.2021 17:46 Відповісти
меня так беспокоит рейтинг этой прокладки, что аж кушать не могу
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29.03.2021 17:52 Відповісти
Нефтедобычей должно заниматься напрямую исключительно государство а ворьё которое там крутится должно сесть на нары .
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29.03.2021 18:05 Відповісти
Наоборот это всё повысит рейтинг Зе!!! 73% "холопов" будут радостно кричать: "всё правильно-взять всё у них и поделить"...а у правых(Яроша) и националистах(Кошулинский,Нац дружина и тд) в их партийных статутах прямо написано типа: "бей буржуев-спасай Украину и коммунисты(как в 1917 г)наши соратники"!!!
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29.03.2021 19:13 Відповісти
У цензора не знайшлось іншого джерела ніж головний редактор філії кацапського видання.
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30.03.2021 10:00 Відповісти
 
 