Сюмар про довибори на Прикарпатті: Точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили, які не змогли об'єднатися до кінця
Партії націонал-патріотичного табору мають об’єднувати свої зусилля, щоб протистояти адмінресурсу, який об’єднується з олігархами.
Про це за підсумками довиборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.
"Точно переміг адмінресурс і точно, на жаль, програли патріотичні сили. Тому що не змогли об’єднатися до кінця.
Як ви знаєте, ми зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку іншого кандидата свободівця Руслана Кошулинського. Зробили ми це із закликом до об’єднання до всіх демократичних сил для того, щоб показати, що українська ідея, українські патріоти спроможні об’єднуватися у протистоянні з оцим адміністративним ресурсом", – нагадала Сюмар.
"Однак, на превеликий жаль, у 87 окрузі окрім "Європейської Солідарності" Руслана Кошулинського більше ніхто не підтримав. Інші політичні сили підтримували якихось маргінальних кандидатів", – зауважила Вікторія Сюмар.
Сюмар наголосила, що адмінресурс в окрузі на Прикарпатті був представлений двома кандидатами. "Перша іпостась адмінресурсу – це Олександр Шевченко, кандидат від "За майбутнє", який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту "Буковель". Але ключове – він отримує найбільші підряди в Україні на ремонт доріг. І фактично використовував ці бюджетні гроші для просування власної кандидатури на виборах. Він є депутатом обласної ради і далі продовжує отримувати від облради дуже серйозні кошти на проведення робіт своєї фірми", – констатує Сюмар.
"В останній момент "Слуги народу" висунули Василя Вірастюка. Його фактично за ручку водив діючий мер Надвірної, який раніше був депутатом від "Слуги народу" у Верховній Раді , Зіновій Андрійович. І скрізь був використаний оцей локальний адміністративний ресурс. Але наостанок був апогей, коли Вірастюка фактично підтримав президент Зеленський, який чомусь вирішив з українським бодібілдером обговорити процес вакцинації на Франківщині", – нагадала Сюмар.
"Однозначно це була спроба прямого втручання президента України у виборчий процес. Про це вже висловилися громадські організації такі, як ОПОРА", – зауважила народна депутатка.
"Але ключовий урок із виборів на 87 окрузі – якомога більше націонал-патріотичних сил повинні об’єднуватися для того, щоб долати такий адмінресурс, корупціонерів та олігархат", – резюмує Вікторія Сюмар.
Будь ласка, зачекайте...
Оксюморон від пані Сюмар.
Кто одиозен, этот полупоц, шестерка на побегушках?
"Ми говорім Порох - подразумєваєм партия!
Ми говорім партія - подразумєваєм Порох!"
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Не на имидже,а на деньгах.
Недообьединились)))
Вот вам и "цена" ваших заказных "рейтингов", "опросов" и т.д.
Дважды народ надурить уже не получицца. Дурных нема.
Слава Украине!
Мощный кандидат
Маруся Звіробій (справжнє ім'я Звіробій-Біленька Маруся Степанівна, ім'я при народженні - Самбул Олена Степанівна.
"А ну-ка проверь: она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд."©
А была ли когда-нибудь эта Русь на Руси? (с)
Основная борьба разворачивается между Шевченко и Вирастюком. После того как на 50-м округе в Донецкой области кандидат от "Слуги народа" проиграл и "Европейской солидарности" и Шарию, второй проигрыш для ОП будет крайне болезненным.
Плюс - в Офисе президента категорически не хотят усиления позиций Коломойского в ВР.
. https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
Коли ще раніше Центр "Разумкова" провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили такі як зараз " ОПЗЖ, "Майбах", "Слуга народа"... вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих продажних совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос і душу, за гречку або за гроші, або хоча б за будь що».
Ось Вам і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд і олігархів до нашої вищої антиукраїнської влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер також і це московські - опричники при владі в Україні продажні ЗЕбіли - капітулянти, які намагаються будь за що злочинно обдурити український народ миром на умовах кривавого фашиста )(уйла. Для того щоб знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль. А ми і далі наполегливо продолжаемо вибирати до вищої влади лютих ворогів України, поки не знищмо її.
https://www.pravda.com.ua/authors/5b60454eee217/ МИХАЙЛИНА СКОРИК-ШКАРІВСЬКА ,мешканка Ірпеня, засновниця агенції Media Masters:https://www.pravda.com.ua/columns/2018/07/31/7187872/ Підозрюваний Христюк: чому чоловік Вікторії Сюмар має відповісти за зроблене в Ірпені
Запитання до Дмитра Христюка також виникають у Київської обласної прокуратури. Ключове звинувачення на його адресу полягає в підписанні мільйонних контрактів на ремонти шкіл та доріг у місті з - увага! - приватним підприємством, оформленим на мерця.
Гроші отримувало не лише ПП "Віталій Дасюк", який помер у 2012 році, а й фіктивна фірма "Буденергосоюз", зареєстрована на цього ж покійника після його смерті. Деталі цієї оборудки є в розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" - "https://hromadske.ua/posts/bezsmertnyi-fop-iak-chynovnyky-na-kyivshchyni-ukladaly-uhody-z-pomerlym-************* Безсмертний ФОП ".