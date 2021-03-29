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Сюмар про довибори на Прикарпатті: Точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили, які не змогли об'єднатися до кінця

Сюмар про довибори на Прикарпатті: Точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили, які не змогли об'єднатися до кінця

Партії націонал-патріотичного табору мають об’єднувати свої зусилля, щоб протистояти адмінресурсу, який об’єднується з олігархами.

Про це за підсумками довиборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Точно переміг адмінресурс і точно, на жаль, програли патріотичні сили. Тому що не змогли об’єднатися до кінця.
Як ви знаєте, ми зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку іншого кандидата свободівця Руслана Кошулинського. Зробили ми це із закликом до об’єднання до всіх демократичних сил для того, щоб показати, що українська ідея, українські патріоти спроможні об’єднуватися у протистоянні з оцим адміністративним ресурсом", – нагадала Сюмар.

"Однак, на превеликий жаль, у 87 окрузі окрім "Європейської Солідарності" Руслана Кошулинського більше ніхто не підтримав. Інші політичні сили підтримували якихось маргінальних кандидатів", – зауважила Вікторія Сюмар.

Сюмар наголосила, що адмінресурс в окрузі на Прикарпатті був представлений двома кандидатами. "Перша іпостась адмінресурсу – це Олександр Шевченко, кандидат від "За майбутнє", який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту "Буковель". Але ключове – він отримує найбільші підряди в Україні на ремонт доріг. І фактично використовував ці бюджетні гроші для просування власної кандидатури на виборах. Він є депутатом обласної ради і далі продовжує отримувати від облради дуже серйозні кошти на проведення робіт своєї фірми", – констатує Сюмар.

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"В останній момент "Слуги народу" висунули Василя Вірастюка. Його фактично за ручку водив діючий мер Надвірної, який раніше був депутатом від "Слуги народу" у Верховній Раді , Зіновій Андрійович. І скрізь був використаний оцей локальний адміністративний ресурс. Але наостанок був апогей, коли Вірастюка фактично підтримав президент Зеленський, який чомусь вирішив з українським бодібілдером обговорити процес вакцинації на Франківщині", – нагадала Сюмар.

"Однозначно це була спроба прямого втручання президента України у виборчий процес. Про це вже висловилися громадські організації такі, як ОПОРА", – зауважила народна депутатка.

"Але ключовий урок із виборів на 87 окрузі – якомога більше націонал-патріотичних сил повинні об’єднуватися для того, щоб долати такий адмінресурс, корупціонерів та олігархат", – резюмує Вікторія Сюмар.
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Топ коментарі
+24
Как можно победить , если 70% убогих ?
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29.03.2021 17:45
+21
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Внутренняя Монголия

@l_vinchenso


За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР. Нічого не переплутайте. Зеленський, це що таке?
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29.03.2021 17:46
+19
Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца - Цензор.НЕТ 3296
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29.03.2021 17:48
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Москалику, а чо ти під чужим прапором ховаєшся? Встидаєшся триколора?
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29.03.2021 18:07 Відповісти
Из запрещенной ныне идеологии под именем марксистко-ленинский материализм: это один из постулатов под именем единство и борьба противоположностей. Что-то типа рационального зерна и краеугольного камня с красной нитью, в этом всё же что-то есть.
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29.03.2021 17:58 Відповісти
...партія ЄС(очолювана олігархом), має об'єднати патріотичні сили на боротьбу з олігархами.
Оксюморон від пані Сюмар.
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29.03.2021 17:59 Відповісти
Причём сама партия нормальная, но лидер всё портит. Т.к. слишком зашкварный. У него шансов нет и он не способен пробить потолок в который он (и из-за него вся партия) упёрся головой. Но выход есть. Порошенко должен задушить в себе свои комплексы и продвигать приемника. Самым подходящим для этой роли, безусловно является Гончаренко.
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29.03.2021 18:10 Відповісти
Не стоит бисер метать... Зомбированная малоросня всё равно не оценит...
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29.03.2021 18:13 Відповісти
Павло, і ти також дарма з ним... Це чисто прокасапський. балашовський "5.10"!
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29.03.2021 22:00 Відповісти
Со всем согласен, кроме Гончаренко. Слишком одиозен. Там есть намного лучше, за которых смогут проголосовать.
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29.03.2021 18:14 Відповісти
Для западной Украины возможно, но нужна более-менее комплексная поддержка по всей стране. На востоке Гончаренко способен набрать тоже немалый процент(по аналогии с Зеленским, да и с Порошенко (на первых выборах)). Гончаренко ментально свой человек и там, и там- вот в чём дело.
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29.03.2021 18:25 Відповісти
Со всем согласен, кроме Гончаренко. Слишком одиозен.

Кто одиозен, этот полупоц, шестерка на побегушках?
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29.03.2021 19:54 Відповісти
100%.Говорящая голова!
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29.03.2021 21:15 Відповісти
...тут саме той випадок, який описав колись тов. Маяковський. Перефразовуючи:
"Ми говорім Порох - подразумєваєм партия!
Ми говорім партія - подразумєваєм Порох!"
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29.03.2021 18:21 Відповісти
В том то их и беда. На имидже Порошенко они уже упёрлись в свой потолок. Нужно развитие...
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29.03.2021 18:27 Відповісти
На имидже Порошенко

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Не на имидже,а на деньгах.
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30.03.2021 13:50 Відповісти
Я чуть со стула со смеху не упал. Т.е. экс регионала Пороха предлагают заменить другим эксрегионалом Гончаренко, который жаловался, что одесситам навязывают (цитирую) "свою историю, свой язык, Украина всегда была двуязычной" или "мы думали думаем и будем думать на русском языке", "позволили прийти к власти националистам, оранжевым, или ржавым, не знаю как назвать" " мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим дедам в спину"! Я конечно никогда не был высокого мнения об интеллекте порохоботов, но это уже вне моего понимания.
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30.03.2021 11:15 Відповісти
А що, слуга олігарха Бені поборе олігархат?
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29.03.2021 20:59 Відповісти
...слуга Бені? Не знаю такого. Хто це в нас така потужна фігура?
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29.03.2021 21:17 Відповісти
чи це перша спроба Бариги стати ЄДИНИМ ПАТРІОТОМ ?
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30.03.2021 09:46 Відповісти
Из запрещенной ныне идеологии под именем марксистко-ленинский материализм: это один из постулатов под именем единство и борьба противоположностей. Что-то типа рационального зерна и краеугольного камня с красной нитью, в этом всё же что-то есть.
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29.03.2021 17:59 Відповісти
что одни что другие , шваль не ученая , лезут бабла урвать , пох нам кто из них долезет
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29.03.2021 19:31 Відповісти
Из запрещенной ныне идеологии под именем марксистко-ленинский материализм: это один из постулатов под именем единство и борьба противоположностей. Что-то типа рационального зерна и краеугольного камня с красной нитью, в этом всё же что-то есть.
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29.03.2021 18:00 Відповісти
Во всём что-то есть, толку от того.
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29.03.2021 19:29 Відповісти
Та вы проиграли всё гораздо раньше ,когда придя к власти начали не снижать тарифы ,как Сеня обещал лохам а поднимать их в десятки раз ,вы же суки рассказывали ,что как только убрать Януковича который ВСЕХ обворовал ,сразу народ заживёт как в Раю а получилось ,что по сравнению с вами Янукович не просто ни воровал а ещё и свои добавлял кто же после этого за вас упырей лживых проголосует ...
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29.03.2021 18:04 Відповісти
А те. що економіка впала, і війна почалась, ролі звичайно ніякої не грає.Бидло думало, що помахом чарівної палички всі зразу стануть багатими, навіть працювати не треба.
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29.03.2021 21:03 Відповісти
Ну когда падает экономика ,цены и тарифы падают вместе с ними в связи с низкой платёжеспособностью населения а тут просто ворьё развело народ и сняло с того народа последние трусы ,всё элементарно ...
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29.03.2021 21:25 Відповісти
Правильно говориш. Але точно ці слова підходять і для оцінки реагування на дії нинішньої влади : бидло думає що помахом чарівної палички всі зразу стануть багатими, навіть працювати не треба.
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29.03.2021 21:28 Відповісти
Пхахаха
Недообьединились)))
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29.03.2021 18:18 Відповісти
Добре що я поїхав з цього дурдому.
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29.03.2021 18:26 Відповісти
Фсё пропало...Собака з миліціонерами приходила...
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29.03.2021 18:36 Відповісти
А ещё утром, по результатам "экзитпола", "как дышали, как дышали"!
Вот вам и "цена" ваших заказных "рейтингов", "опросов" и т.д.
Дважды народ надурить уже не получицца. Дурных нема.
Слава Украине!
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29.03.2021 18:44 Відповісти
Это крах и провал!Сюмар пистолет я тебе не дам.
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29.03.2021 19:29 Відповісти
откуда у тебя пистолет взяться может?)
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29.03.2021 19:30 Відповісти
Кошулинский достойный кандидат был. Я бы голосовал за него.
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29.03.2021 19:33 Відповісти
Да, достойный. Партия его не достойная. Верхушка партии. И одного Кошулинского для обеления её репутации мало.
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29.03.2021 19:50 Відповісти
Курица, выступавшая за ликвидацию комиссии по морали, рассказывает про патриотизм.
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29.03.2021 19:56 Відповісти
Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой...

Мощный кандидат
Маруся Звіробій (справжнє ім'я Звіробій-Біленька Маруся Степанівна, ім'я при народженні - Самбул Олена Степанівна.


"А ну-ка проверь: она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд."©
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29.03.2021 19:59 Відповісти
я надеюсь она, говоря патриотические силы, не себя и рошеновский пЕСик имеет ввиду? а то что-то она шепчет то о национал-патриотах, то про объединение кого-то с олигархами, при этом не уточняя в лицах. тут невольно закрадывается сомнение, уж не решила ли она записаться в патриоты и националисты, находясь в партии, возглавляемой олигархом?
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29.03.2021 20:15 Відповісти
Украинская идея...
А была ли когда-нибудь эта Русь на Руси? (с)
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29.03.2021 20:24 Відповісти
На жаль, це наша національна традиція: об'єднуватися тільки на ешафоті!
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29.03.2021 21:12 Відповісти
В общем, уже очевидно (после взаимных любезностей между Марцинкивым и А.Шевченко), что ВО "Свобода" выборы на 87-м округе слила в пользу партнера Коломойского. Не даром структуры Коломойского давно прикормили тамошнюю "Свободу". В вечном споре между политическими амбициями и деньгами "Свобода" Тягнибока снова выбрала деньги.
Основная борьба разворачивается между Шевченко и Вирастюком. После того как на 50-м округе в Донецкой области кандидат от "Слуги народа" проиграл и "Европейской солидарности" и Шарию, второй проигрыш для ОП будет крайне болезненным.
Плюс - в Офисе президента категорически не хотят усиления позиций Коломойского в ВР.

. https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
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29.03.2021 21:55 Відповісти
На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту про місцевий референдум. Законопроект винесено на громадське обговорення - кожен охочий може надіслати власні пропозиції та зауваження на електронну адресу: [email protected]
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29.03.2021 21:56 Відповісти
Патріотічєскім силам замість того, щоб товктись трьома сраками на Прикарпатті, треба було 3,14здувать на Донєцкий округ і там вішати макаронні іздєлія мєстним ізбірателям. Хруні галицькі! Крім Васі , канєшно!Ї
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29.03.2021 22:50 Відповісти
Патріотічєскім силам замість того, щоб товктись трьома сраками на Прикарпатті, треба було 3,14здувать на Донєцкий округ і там вішати макаронні іздєлія мєстним ізбірателям. Хруні галицькі! Крім Васі , канєшно!
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29.03.2021 22:53 Відповісти
Уже очень много лет слышно о демократических силах. Особенно это была фишка Вячеслава Кириленко пафосно называть своих демократическими силами. Но всем надо понять, что у нас в парламенте и во власти никогда не было демократических сил. Только притворщики.
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29.03.2021 23:27 Відповісти
И еще. Даже НРУ не был демократическим. Там было полно агентуры компартии и комсомола, которые во всем направляли НРУ.
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29.03.2021 23:35 Відповісти
На найбільшу зневагу заслуговують не жиди а саме піджидки. Оці пришелепкуваті шабес-гої "вірастюк маскулінний" і "шевченко коломойського". На жаль такі "тонкощі" електорат не розуміє. Буде вам і "шоу", і "розпил"... , а в результаті одинока старість бо зрадивши інтереси українців вони втратили майбутнє власних дітей в Україні. Шалом придурки.
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30.03.2021 00:51 Відповісти
Краще б ви зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку Шевченка. Тоді б Кошулинський точно переміг.Джерело: https://censor.net/ua/n3256281
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30.03.2021 01:52 Відповісти
-
Коли ще раніше Центр "Разумкова" провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили такі як зараз " ОПЗЖ, "Майбах", "Слуга народа"... вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих продажних совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос і душу, за гречку або за гроші, або хоча б за будь що».
Ось Вам і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд і олігархів до нашої вищої антиукраїнської влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер також і це московські - опричники при владі в Україні продажні ЗЕбіли - капітулянти, які намагаються будь за що злочинно обдурити український народ миром на умовах кривавого фашиста )(уйла. Для того щоб знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль. А ми і далі наполегливо продолжаемо вибирати до вищої влади лютих ворогів України, поки не знищмо її.
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30.03.2021 06:57 Відповісти
Перемогли солодкі обіцянки Бені і Вальдемара.Немає вже тої франківщини, залишилися ходячі шлунки, виховані на телекалі 1+1 і Голобородько.
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30.03.2021 08:00 Відповісти
Це хто патріотична сила? Шевченко чи Швобода, яка продала свій канал Медведчукові! А Сюмар сама політична проститутка, яка скачить з партії в партію, когось хоче повчати...
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30.03.2021 09:25 Відповісти
Сюмар наголосила, що адмінресурс в окрузі на Прикарпатті був представлений двома кандидатами. "Перша іпостась адмінресурсу - це Олександр Шевченко, кандидат від "За майбутнє", який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту "Буковель". Але ключове - він отримує найбільші підряди в Україні на ремонт доріг. І фактично використовував ці бюджетні гроші для просування власної кандидатури на виборах. Він є депутатом обласної ради і далі продовжує отримувати від облради дуже серйозні кошти на проведення робіт своєї фірми", - констатує Сюмар

https://www.pravda.com.ua/authors/5b60454eee217/ МИХАЙЛИНА СКОРИК-ШКАРІВСЬКА ,мешканка Ірпеня, засновниця агенції Media Masters:https://www.pravda.com.ua/columns/2018/07/31/7187872/ Підозрюваний Христюк: чому чоловік Вікторії Сюмар має відповісти за зроблене в Ірпені

Запитання до Дмитра Христюка також виникають у Київської обласної прокуратури. Ключове звинувачення на його адресу полягає в підписанні мільйонних контрактів на ремонти шкіл та доріг у місті з - увага! - приватним підприємством, оформленим на мерця.
Гроші отримувало не лише ПП "Віталій Дасюк", який помер у 2012 році, а й фіктивна фірма "Буденергосоюз", зареєстрована на цього ж покійника після його смерті. Деталі цієї оборудки є в розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" - "https://hromadske.ua/posts/bezsmertnyi-fop-iak-chynovnyky-na-kyivshchyni-ukladaly-uhody-z-pomerlym-************* Безсмертний ФОП ".
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30.03.2021 09:50 Відповісти
Що вони не роблять справи не їдуть, мабудь в понеділок мати в них породілля
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30.03.2021 09:56 Відповісти
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