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Зараз Генштаб не фіксує підготовки Росії до відкритого воєнного конфлікту з Україною, - Хомчак

Зараз Генштаб не фіксує підготовки Росії до відкритого воєнного конфлікту з Україною, - Хомчак

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні не фіксує підготовки РФ до відкритого воєнного конфлікту з Україною, але загроза такого розвитку подій є.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На сході восьмий рік триває агресія Російської Федерації, і загроза відкритого нападу нікуди не поділася, починаючи із 2014 року. Чи є безпосередньо загроза, що завтра вранці ми прокинемося – і там буде війна? Сьогодні Генеральний штаб оцінює ситуацію так, що завтра її не буде. Тому що для цього мають бути відповідні чинники, відповідні дії мають відбутися з боку Російської Федерації, із боку Російської Федерації на території, тимчасово не підконтрольній нашій владі... Ми сьогодні не бачимо тих чинників, які мають бути. Але, звісно, загроза є. І є вона передусім із тієї причини, що Росія не відмовилася від своїх планів", – сказав Хомчак.

Він зазначив, що ескалація на Донбасі відбувається періодично. Відразу після угоди про режим припинення вогню, про що вдалося домовитися в липні минулого року, на сході України фіксували до 50 обстрілів на місяць. Таку тенденцію фіксували в серпні та вересні.

"Потім протягом наступних двох місяців [їхня кількість] зросла десь рази у два, до 90–100. І починаючи із грудня кількість обстрілів іще збільшилася. Ми щодня аналізуємо ситуацію на всіх ділянках фронту. Вона багато з чим пов'язана. Переважно ескалація на лінії зіткнення пов'язана з тим, що відбувається поза лінією зіткнення: це засідання тристоронньої контактної групи, засідання "Нормандської четвірки", інші процеси, які відбуваються, політичні та дипломатичні. І Росія руками тих підрозділів, які розташовані на лінії зіткнення на не підконтрольній території, маніпулює цими процесами... Там є залежність одне від одного. Це не так: вона стріляє – отже, завтра піде в наступ", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також: Завтра Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі, - Арахамія
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Топ коментарі
+10
Разведка фиксирует, а генштаб нет Этому хенералу больше подойдет должность просвитера в молитвенном доме
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29.03.2021 18:05
+9
Главное чтоб не Порошенко,а так все нормально...Зеля в зенки Фюреру глянул? войны не увидел...,Учись Гитлер
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29.03.2021 18:04
+6
Чому стало можливим вбивство терористами чотирьох українських бійців і чому ЗСУ не змогли зупинити багаточасовий артобстріл позицій ЗСУ контрбатарейним ударом або ударом БПЛА? Де там Байрактари тренуються? На узбережжі? А чому вони не знищують терористів які вбивають українських військових! Хомчак - ідіот і він має йти з посади з ганьбою!
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29.03.2021 18:53
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Не фиксировать это одно а то как оно есть на самом деле это геть другое ...
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29.03.2021 17:57 Відповісти
Чому стало можливим вбивство терористами чотирьох українських бійців і чому ЗСУ не змогли зупинити багаточасовий артобстріл позицій ЗСУ контрбатарейним ударом або ударом БПЛА? Де там Байрактари тренуються? На узбережжі? А чому вони не знищують терористів які вбивають українських військових! Хомчак - ідіот і він має йти з посади з ганьбою!
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29.03.2021 18:53 Відповісти
Генштаб фиксирует потери, и терпит удары, по другому не могут...
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29.03.2021 17:58 Відповісти
В каком дурацком положении ты будешь,когда Быдло мавзолейное полезет в атаку...маршал Жюков тоже думал что 22 июня будет тишина и братский договор Молотов-Рибеннтроп спасение для советского мудака Сралина...
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29.03.2021 18:00 Відповісти
Зараз такої концентрації військ на кордоні нема.
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29.03.2021 19:54 Відповісти
И прошлый раз не фиксировал
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29.03.2021 18:01 Відповісти
А у нас какой сейчас конфликт? Закрытый? Каждый день убитые и раненные, а вы словоблудием занимаетесь вместо отпора российским оккупантам. Гребаный стыд!
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29.03.2021 18:02 Відповісти
Хахахаха - будет послезавтра))))
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29.03.2021 18:03 Відповісти
Главное чтоб не Порошенко,а так все нормально...Зеля в зенки Фюреру глянул? войны не увидел...,Учись Гитлер
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29.03.2021 18:04 Відповісти
Разведка фиксирует, а генштаб нет Этому хенералу больше подойдет должность просвитера в молитвенном доме
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29.03.2021 18:05 Відповісти
так как раз генштаб и не фиксирует, т.к. всю разведку главнокомандующий запретил вроде, или уже разрешил ?
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29.03.2021 22:47 Відповісти
Не хоче фіксувати. Це інше.
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29.03.2021 18:07 Відповісти
Можуть дофіксуватися, що "те інше" буде в задньому проході. Незрозуміло,чи воюють чи фіксують і чого та "фіксація" допускає втрати особового складу. Для фіксації і так достатньо однієї "стурбованої" ОБСЄ.
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29.03.2021 18:55 Відповісти
Як і що ти можеш оцінювати якщо не ведеться військова,авіаційна розвідка?Які агенти тобі надаватимуть інформацію,після ванергейту,яка спецслужба іншої країни тобі тепер скаже правду?...Може ваша кава сьогодні була некруто заправлена і ти все оце не вгадав.
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29.03.2021 18:07 Відповісти
шо? уже построили воинские части на границе? и фиксировать нечего???
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29.03.2021 18:10 Відповісти
На кордоні військові частини, зазвичай, не будують.
Це дозволяють собі агресори.
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29.03.2021 19:56 Відповісти
Завтра нет.А послезавтра?
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29.03.2021 18:13 Відповісти
Продовжуйте й далі нищити все надбання Пороха.
Зверніть увагу - це вже бенін пес каже...
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29.03.2021 18:18 Відповісти
Значить точно якусь капость москалі надумали...
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29.03.2021 18:20 Відповісти
да им хоть сцы в глаза
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29.03.2021 18:21 Відповісти
Может и есть основания у него так думать, но весной 14го генштаб тоже не фиксировал подготовку к отжатию Крыма
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29.03.2021 18:23 Відповісти
Врёт этот дезертир Иловайский, хомчак, похуже своего хозяина зеленского!!
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29.03.2021 18:24 Відповісти
може ти сліпий , як кріт ... пардон хомячок ?
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29.03.2021 18:27 Відповісти
Все *** фиксируют , а генштаб ***** не фиксирует !!! во идиотов выбирали !!!
И план "Б" по Донбассу от Зеленого отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ, а отводить еще дальше ? Чтобы кацапы могли продвинуться глубже и убить еще больше?
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29.03.2021 18:35 Відповісти
Але, інтернет заповнений відео з чисельними ешелонами військової техніки, яка прямує на Захід.....
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29.03.2021 18:42 Відповісти
Не заповнений.
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29.03.2021 19:57 Відповісти
Завжди. Завжди кацапи ненавиділи Україну. За Володимира, за Русь. Бо це інорідне. Це орда. Але завжди були манкурти щ генштабу , що не бачили війни або початку підготовки до війни
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29.03.2021 19:17 Відповісти
Конечно не готовят.
Готовят корзины с хлебом, что бы с бомбардировщиков на Киев сбрасывать!
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29.03.2021 19:40 Відповісти
Паркетный шаркун...
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29.03.2021 20:23 Відповісти
Хомчак самий тупий поц
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29.03.2021 20:46 Відповісти
а в 2014 фіксував?
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29.03.2021 20:46 Відповісти
Гнида очкаста, твій генштаб і в 13-14-му нічого не фіксував, а коли ти кинув свої війська і втік тихенько з під Іловайська крім Шапошніква теж ніхто нічого не фіксівав.
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29.03.2021 20:48 Відповісти
Правильный заголовок "Сейчас Генштаб намеренно не фиксирует....."
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29.03.2021 20:54 Відповісти
это вам именно кацапский генштаб доложил?
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29.03.2021 21:16 Відповісти
Когда зафиксирует, кацапские полчища уже под Киевом будут...
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29.03.2021 21:36 Відповісти
А чого ви хотіли, яка влада такий і генеральний штаб, і такий головнокомандувач. Що вибрали, то і є тепер.
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29.03.2021 21:40 Відповісти
щож ти падла будешь розповідати в Травні ?!
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29.03.2021 21:43 Відповісти
Коли Хомчак сказав, що йому не потрібні ракети до "Вільхи", бо у нього на складі лежать 80 штук, стало зрозуміло, що ніхто не збирається воювати по-справжньому. Верховний сказав перестати стріляти - на цьому все й закінчилось, ракети не потрібні, тероборона нафіг, війну ми все одно не виграємо, то хоч заробимо на закупках різного непотребу. Отака стратегія, іншої не видно.
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30.03.2021 00:35 Відповісти
Дезертир или предатель( как не пострадал в Иловайске? Он отвечал за войсковую операцию и НЕПОСРЕДСТВЕННО руководил! Где наши бойцы?) Пока на эти вопросы не ответят и дезертиры или предатели будут "управлять" обороной пока при группировке в ТРИСТА тысяч на границе с Рашей будут звучать заявления нам "никто" не угрожает. План Б,В...ну затем Минск-3,4... аж до Киева.Нет, не до Киева,там собственность( квартиры по три раза приватизированные и т.п.)
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30.03.2021 07:34 Відповісти
 
 