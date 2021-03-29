Зараз Генштаб не фіксує підготовки Росії до відкритого воєнного конфлікту з Україною, - Хомчак

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні не фіксує підготовки РФ до відкритого воєнного конфлікту з Україною, але загроза такого розвитку подій є.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"На сході восьмий рік триває агресія Російської Федерації, і загроза відкритого нападу нікуди не поділася, починаючи із 2014 року. Чи є безпосередньо загроза, що завтра вранці ми прокинемося – і там буде війна? Сьогодні Генеральний штаб оцінює ситуацію так, що завтра її не буде. Тому що для цього мають бути відповідні чинники, відповідні дії мають відбутися з боку Російської Федерації, із боку Російської Федерації на території, тимчасово не підконтрольній нашій владі... Ми сьогодні не бачимо тих чинників, які мають бути. Але, звісно, загроза є. І є вона передусім із тієї причини, що Росія не відмовилася від своїх планів", – сказав Хомчак.



Він зазначив, що ескалація на Донбасі відбувається періодично. Відразу після угоди про режим припинення вогню, про що вдалося домовитися в липні минулого року, на сході України фіксували до 50 обстрілів на місяць. Таку тенденцію фіксували в серпні та вересні.



"Потім протягом наступних двох місяців [їхня кількість] зросла десь рази у два, до 90–100. І починаючи із грудня кількість обстрілів іще збільшилася. Ми щодня аналізуємо ситуацію на всіх ділянках фронту. Вона багато з чим пов'язана. Переважно ескалація на лінії зіткнення пов'язана з тим, що відбувається поза лінією зіткнення: це засідання тристоронньої контактної групи, засідання "Нормандської четвірки", інші процеси, які відбуваються, політичні та дипломатичні. І Росія руками тих підрозділів, які розташовані на лінії зіткнення на не підконтрольній території, маніпулює цими процесами... Там є залежність одне від одного. Це не так: вона стріляє – отже, завтра піде в наступ", – сказав головнокомандувач ЗСУ.





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