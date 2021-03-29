Терористи від початку доби двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - ООС

Упродовж цієї доби, 29 березня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляється в пресцентрі штабу ООС у соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті населеного пункту Світлодарськ, де противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - сказано в повідомленні.

Про всі факти порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

Читайте також: Ворог за добу 10 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши населений пункт зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів", - зазначили в штабі ООС.

Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.