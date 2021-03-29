Терористи від початку доби двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - ООС
Упродовж цієї доби, 29 березня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляється в пресцентрі штабу ООС у соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті населеного пункту Світлодарськ, де противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - сказано в повідомленні.
Про всі факти порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів", - зазначили в штабі ООС.
Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.
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где та последняя капля шоб шмальнуть от души по "провокаторам" не нарушая (как они) перемирия...