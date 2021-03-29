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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) ЗСУ (7200) операція Об’єднаних сил (6725)

Терористи від початку доби двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - ООС

Терористи від початку доби двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - ООС

Упродовж цієї доби, 29 березня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляється в пресцентрі штабу ООС у соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті населеного пункту Світлодарськ, де противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - сказано в повідомленні.

Про всі факти порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

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"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів", - зазначили в штабі ООС.

Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.
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на сколько ж еще хватит терпения и выдержки у наших?
где та последняя капля шоб шмальнуть от души по "провокаторам" не нарушая (как они) перемирия...
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29.03.2021 18:17 Відповісти
ну Люська вже дзвонила ?
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29.03.2021 18:18 Відповісти
Так з ким же ми все таки воюємо, з терористами?
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29.03.2021 18:18 Відповісти
Какие терористі российские войска и территориальные вооруженніе группировки рос войск а до тех пор пока Ві не при знали факт войні Ві садите патриотов и добровольцев по любому без повода и с малейшим административнім нарушение по полной
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29.03.2021 18:27 Відповісти
Все как у Оруэлла...война-это мир..мир-это война..
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29.03.2021 22:07 Відповісти
 
 