Влада перешкоджала кандидатці від "ЄС" Кузьменко, але не завадила організатору проросійського псевдореферендуму, - Ірина Геращенко

Влада усіляко перешкоджала кандидатці від "Європейської Солідарності", дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко вести передвиборчу кампанію. Натомість допустила до виборів кандидатів, які проводили відверто антиукраїнську політику.

Про це під час брифінгу за підсумками довиборів на 50-му окрузі в Донецькій області заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Влада продовжує свою війну з опозицією, волонтерами, ветеранами і Юлією Кузьменко. Нашу кандидатку просто не випустили на округ, щоб вона сама за себе вела агітацію. І тому це були вибори без кандидата, дуже складні для нашої політичної сили", – зазначила Геращенко.

"Переможцями виборів стали люди, які мали безпосередню причетність до організації так званих "референдумів", прапори піднімали так званих "ДНР". СБУ та інші компетентні органи не помічають зараз цих ризиків, так само як і інформації про можливий другий російський паспорт в одного з кандидатів", – зауважила Ірина Геращенко.

"Ще один кандидат. СБУ однією рукою заводить справи на Шарія, а другою рукою не помічає того, що представники цієї партії продовжують балотуватися на виборах", – констатує Геращенко.

"Там йшов адвокат, який представляв в українських судах інтереси беркутівців, а також інших персонажів, за яких так билася Москва, щоб їх витягти з українських тюрем, де вони відбували покарання або знаходилися в процесі слідства саме по справам щодо територіальної цілісності і суверенітету України. Ось такі персонажі спокійно балотуються в Україні і отримують підтримку каналів, адмінресурсу. І СБУ тут ніяких ризиків для Донбасу не помічає", – констатує Ірина Геращенко.

Попри це, команда "ЄС" у таких надскладних умовах отримала гідний результат – наголосила співголова фракції.

"Марія Іонова, яка там очолює штаб, інші депутати взяли на себе цю відповідальність. Це безпосередній діалог з виборцями. Юлія мала можливість тільки віртуально спілкуватися, але була присутня на окрузі набагато більше, ніж інші кандидати", – зазначає Геращенко.

"Насправді для нас дуже важливий той результат, який ми отримали. Але він міг бути на порядок вищий, якби демократичні сили були здатні до об’єднання і почули цей сигнал Петра Порошенка, "Європейської Солідарності" в такому важкому регіоні, на Донеччині: давайте об’єднаємося і підтримаємо одного кандидата. На жаль, партії, до яким ми ставимося з величезною повагою, це і "Голос", і "Батьківщина", і позапарламентські політичні сили демократичного спектру не об’єдналися. В результаті розпорошення голосів хтось отримав менше 1%, хтось трошки більше 1%, а ми могли б разом зібрати цих 10%, щоб продемонструвати величезний потенціал Донеччини на такі об’єднання", – наголосила Геращенко.

Співголова фракції наголосила, що "Європейська Солідарність" як загальнодержавна опозиційна сила буде продовжувати активну діяльність у східних регіонах України у позавиборчий період.

"Ці вибори показали готовність до мобілізації проукраїнського електорату. Хочу подякувати всій нашій команді, яка у відсутність кандидата так агітувала за те, що Україна починається з Донбасу", – резюмує Ірина Геращенко.