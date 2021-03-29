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Влада перешкоджала кандидатці від "ЄС" Кузьменко, але не завадила організатору проросійського псевдореферендуму, - Ірина Геращенко

Влада перешкоджала кандидатці від

Влада усіляко перешкоджала кандидатці від "Європейської Солідарності", дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко вести передвиборчу кампанію. Натомість допустила до виборів кандидатів, які проводили відверто антиукраїнську політику.

Про це під час брифінгу за підсумками довиборів на 50-му окрузі в Донецькій області заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Влада продовжує свою війну з опозицією, волонтерами, ветеранами і Юлією Кузьменко. Нашу кандидатку просто не випустили на округ, щоб вона сама за себе вела агітацію. І тому це були вибори без кандидата, дуже складні для нашої політичної сили", – зазначила Геращенко.

"Переможцями виборів стали люди, які мали безпосередню причетність до організації так званих "референдумів", прапори піднімали так званих "ДНР". СБУ та інші компетентні органи не помічають зараз цих ризиків, так само як і інформації про можливий другий російський паспорт в одного з кандидатів", – зауважила Ірина Геращенко.

"Ще один кандидат. СБУ однією рукою заводить справи на Шарія, а другою рукою не помічає того, що представники цієї партії продовжують балотуватися на виборах", – констатує Геращенко.

"Там йшов адвокат, який представляв в українських судах інтереси беркутівців, а також інших персонажів, за яких так билася Москва, щоб їх витягти з українських тюрем, де вони відбували покарання або знаходилися в процесі слідства саме по справам щодо територіальної цілісності і суверенітету України. Ось такі персонажі спокійно балотуються в Україні і отримують підтримку каналів, адмінресурсу. І СБУ тут ніяких ризиків для Донбасу не помічає", – констатує Ірина Геращенко.

Попри це, команда "ЄС" у таких надскладних умовах отримала гідний результат – наголосила співголова фракції.

"Марія Іонова, яка там очолює штаб, інші депутати взяли на себе цю відповідальність. Це безпосередній діалог з виборцями. Юлія мала можливість тільки віртуально спілкуватися, але була присутня на окрузі набагато більше, ніж інші кандидати", – зазначає Геращенко.

"Насправді для нас дуже важливий той результат, який ми отримали. Але він міг бути на порядок вищий, якби демократичні сили були здатні до об’єднання і почули цей сигнал Петра Порошенка, "Європейської Солідарності" в такому важкому регіоні, на Донеччині: давайте об’єднаємося і підтримаємо одного кандидата. На жаль, партії, до яким ми ставимося з величезною повагою, це і "Голос", і "Батьківщина", і позапарламентські політичні сили демократичного спектру не об’єдналися. В результаті розпорошення голосів хтось отримав менше 1%, хтось трошки більше 1%, а ми могли б разом зібрати цих 10%, щоб продемонструвати величезний потенціал Донеччини на такі об’єднання", – наголосила Геращенко.

Співголова фракції наголосила, що "Європейська Солідарність" як загальнодержавна опозиційна сила буде продовжувати активну діяльність у східних регіонах України у позавиборчий період.

"Ці вибори показали готовність до мобілізації проукраїнського електорату. Хочу подякувати всій нашій команді, яка у відсутність кандидата так агітувала за те, що Україна починається з Донбасу", – резюмує Ірина Геращенко.
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Топ коментарі
+37
Так для зебанутых рыгоаналы и сепары - свои люди.
Ворон ворону глаз не выклюнет.
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29.03.2021 18:20
+25
Например, на основании фальсифицированных доказательств. Это просто как пример. Таких много можно привести, но и этого достаточно. С другой стороны, ситуация с сепаром боцмана не смущает. Сепару можно баллотироваться и все путем. Да, боцман?
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29.03.2021 18:24
+24
Реванш кремлівської ,імперської гидоти триває та прогресує !!!)))
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29.03.2021 18:27
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І що з того, що запам'ятали? Я і тоді і зараз не приховував, що голосував за Пороха. А ось вони наклейки вже через півроку познімали і зараз співають, що голосували проти Пороха. Але є різниця голосувати за зе, або проти Пороха. Ті, хто проти Пороха не чіпляли на машини наклейки зеко-*****, ще й за місяць до першого туру виборів.
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30.03.2021 07:13 Відповісти
У мене є достатньо скринів коментарів шо тут верещали зебіли в 19 році.
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29.03.2021 19:32 Відповісти
Власть Зеленского ведет страну к дефолту нищете и разрухе
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29.03.2021 19:00 Відповісти
А дехто тут стверджував в 19 році що к процвєтанію.
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29.03.2021 19:29 Відповісти
власть препятствовала.... наф эта болтовня - там всегда голосовали за рыгов и то что они не за линией размежевания не значит что они патриоты -их не переделаешь
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29.03.2021 19:19 Відповісти
ЯКЩО ВІН СЕПАР ІЗ 2014 Р ТО ЩО РОБИВ СИВОЧОЛИЙ ПЕТЯ ПРЕЗИДЕНТ ІЗ СВОЇМ ГЕНПЛОКУЛОЛОМ ЩО ТАКІ СЕПАРИ НЕ ЗА ГРАТАМИ , ГА БАБЛО КАЧАЛИ,ТАК ЩО ТЕПЕР ЖУЙТЕ СОПЛІ, ВАМ УКРАЇНЦІ ТАК ЯК СЛУГАМ ДОВІРИЛИ ВЛАДУ, ПРОСРАЛИ МОВЧІТЬ І НІКОГО НЕ ЧІПАЙТЕ.
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29.03.2021 22:05 Відповісти
При Петре, по крайней мере, вся наволоч молчала в тряпочку и не отсвечивала.
При Зюзе они повылазили из окопов и перемещаются во власть.Под Зюзино крыло.
А вы все на Петра киваете. Петро много чего для Украины слелал, а что сделали слуги, кроме раздрая в стране и развала всего и вся.
Хватит кивать на папиредников.
Тем более если, что зелень всю мразь недобитую Порохом стаскивает в свое ОПГ
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29.03.2021 22:40 Відповісти
Там настоящая власть - Ахметов. Телевидение днр и россии накрывет всю донецкую и часть днепропетровской области. Пенсионеры всей душей за днр, с двумя пенсиями и дешевой коммуналкой. Знаю любителей "путин прийди" ради дешевого газа и бензина.
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29.03.2021 23:47 Відповісти
Продукуючи виключно лайно, поросяботи дивуються, що від них і їх висуванців, народ сахається, як від зачумлених. Вже дійшли до того, що мавпують Юща із його сентенцію про: "не той народ йому, бачите, дістався".
З такими підходами(поливання лайном всіх "непоросят" ), працівники порохоферми, заведуть в маргінес і ЄС і її боса у найкоротший термін. Навіть допомагати не потрібно. "Стратєгія вєлікага стратєга св. Пєтра, аднака"!
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29.03.2021 19:28 Відповісти
Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2652
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29.03.2021 19:33 Відповісти
Ужас какой.Наверное не прописали в Законе предыдущей Рады,карать таких як цей поц
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29.03.2021 19:43 Відповісти
Это кого то удивляет?
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29.03.2021 19:51 Відповісти
Хто впізнає цього файного легіня?Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3450
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29.03.2021 20:07 Відповісти
ШО АКСЬОНОВ.
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29.03.2021 22:07 Відповісти
Ужас какой!Когда вам говорил убивайте,вы приняли Закон о внебрачных скорпионов.Кому,ты шо предъявляешь милая корова?
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29.03.2021 20:41 Відповісти
Для Зе- хдоби, сепари і вата це "друзі народа" а Порох і ЄС- це вороги. Це очевидно і це не треба доводити.
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29.03.2021 21:29 Відповісти
А кто-то ожиидал другого от этой преступной власти воров ?
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29.03.2021 21:51 Відповісти
АКСЕНОВ в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, https://news.liga.net/politics/news/na_donetchine_v_mery_dobropolya_ballotiruetsya_separatist_smi?fbclid=IwAR0iIZXZWHuw5oyt5OrcCV64jmuTBBLN2F115K_n6Z3WG8gG4WUOJqmLgyc организовал там https://youtu.be/Y10Fh4JpfbE псевдореферендум в поддержку российской оккупации региона.
В октябре 2015-го был избран https://news.liga.net/politics/news/mestnye_vybory_na_donetchine_ulichennyy_v_separatizme_stal_merom мэром Доброполья.
СМИ сообщали, что у Аксенова https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/28868261.html?fbclid=IwAR0h-1Mj9el78tgok1Hdia1M6ddUu2K6y4tVKV2hCk8UGf2lXJ6Lwhs5vls двойное гражданство - Украины и России.
В МАЕ 2018 ГОДА ЕМУ СООБЩИЛИ О https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=229415&fp=2474 ПОДОЗРЕНИИ В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ, ПОДДЕЛКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИСВОЕНИИ, РАСТРАТЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЗАВЛАДЕНИИ ИМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
https://news.liga.net/politics/news/mera-goroda-podozrevayut-v-poddelke-dokumentov-radi-poezdok-v-krym Незаконно посещал https://youtu.be/8Uu5E7IQehU оккупированный Крым.
В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной https://news.liga.net/incidents/news/draka-i-slezotochivyy-gaz-meru-dobropolya-izbrali-meru-presecheniya домашний арест на два месяца.
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29.03.2021 22:32 Відповісти
Власть уже пробует и тренируется фальсифицировать будущие выборы.
При Порохе состоялись последние нормальные демократические выборы.
Больше таких не будет.
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29.03.2021 22:42 Відповісти
Если сепаров и коллаборантов не переделать, тогда только отстреливать
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29.03.2021 23:04 Відповісти
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