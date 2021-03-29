УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10975 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 158 6
Дніпропетровщина (3261) похорон (1277) втрати (4283) Ян Осока (1495)

Із загиблим 26 березня в зоні ООС бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощаються на Дніпропетровщині

Із загиблим 26 березня в зоні ООС бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощаються на Дніпропетровщині

Завтра, 30 березня, в селі Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області відбудеться церемонія прощання з загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід розпочнеться опівдні на території Михайлівської загальноосвітньої школи.

Нагадаємо, Гайченко Сергій Валерійович народився 9 вересня 1993 року с. Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Військову службу за контрактом почав із 2015 року в Київському окремому Президентському полку України, працював електромонтером у локомотивному депо Укрзалізниці. 20 вересня 2019 року його знову призвали на військову службу Синельниківським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області, служив командиром бойової машини - командиром відділення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. 26 березня 2021-го командир бойової машини - командир гірничо-штурмового відділення гірничо-штурмового взводу гірничо-штурмової роти військової частини А3892 старший солдат Гайченко Сергій Валерійович загинув, зазнавши вогнепального кульового поранення, несумісного з життям.

Читайте також: Боєць 10-ї ОГШБр Сергій Гайченко загинув 26 березня на Донеччині
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С погибшим 26 марта в зоне ООС бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простятся на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 1654

..........................................................
показати весь коментар
29.03.2021 19:14 Відповісти
Молодой совсем!!!!
показати весь коментар
29.03.2021 19:14 Відповісти
пам"ятаємо всіх-і Героїв, і зрадників. Всі отримають своє.
показати весь коментар
29.03.2021 19:28 Відповісти
Вечная память Герою.
показати весь коментар
29.03.2021 19:54 Відповісти
Герої не вмирають-
показати весь коментар
29.03.2021 20:58 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Із загиблим 26 березня в зоні ООС бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощаються на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7564
показати весь коментар
30.03.2021 09:17 Відповісти
 
 