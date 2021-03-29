Зрушень у ситуації на Донбасі можна досягти тільки в повному складі "Нормандії", - МЗС
Лише в повному складі нормандської четвірки можна досягти зрушень із ключових питань мирного врегулювання.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наша позиція - нічого про Україну без України. Переговори про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту відбуваються у "нормандському форматі" за участю лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії. Переконані, що тільки в повному, а не скороченому складі "норманді" можна досягти зрушень з ключових питань мирного врегулювання, насамперед забезпечення повного й всеосяжного режиму припинення вогню", - сказав Ніколенко.
Він наголосив, що на тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво України нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі - і на рівні глав держав, і на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки".
Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі готується відеоконференція лідерів Росії, Німеччини і Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, які зокрема, обговорять загострення на Донбасі. Участь президента України Володимира Зеленського в цій зустрічі, за словами Пєскова, не запланована.
Будь ласка, зачекайте...
А шо ж до сих пор не достигли?
Чого досягли, окрім урочистого прийому, селфіків та відкликання млрдних позовів до "газпрому"?
в расеи аграрии кипишуют что нехватает жд платфор для перевозки тракторов - все платформы пошли на нужды минобороны...... кацапы стягивают тяжёлую военную технику....
1. Украина не может запретить кому-то с кем-то встречаться.
2. Украина не обязана выполнять решения, принятые без неё.
Так в чём вопрос?
Ще раз: Україна не зобов'язана виконувати рішення, прийняті без неї.
Знаєте, слово "відтяпати" зовсім не підходить до Меркель або Макрона. Але якщо Ви такі перелякані цими політиками, то я не зможу Вам допомогти.
Ви, що, не розумієте текстів? Я написав, що не чув про те, що Польща наразі не згодна з існуючими її кордонами. Тобто, якщо навіть у неї не питали тоді, після війни, згоди, то наразі Польщу влаштовують її кордони. Ваш плач про долю кордонів Польщі взагалі не зрозумілий, бо Польща не має таких претензій до інших країн і живе щасливо.
За Вашою параноїдальною ідеєю за закритими дверима може відбутися розділ України.
То хай краще той розділ відбудеться між трьома країнами, а ніж все дістанеться росії без будь-яких зустрічей. Чи може Ви саме цього для росії і хочете? А, дядьку? Вам такі зустрічі не подобаються саме по цій причині?
Я вже писав, що завадити зустрічам без неї Україна не може. А користі від присутності України теж для неї не багато. Звичайно, присутність України бажана. Але краще перемовини без України, ніж взагалі без перемовин трьох названих країн.
Картина без смысла и в минус для Украины.
при чем что парламента что президента
,например, без х-йлуши ? Никак ? Вообще- вообще ? А как же Афган ? Кто- то спрашивал у Горбатого его хотелки в 89-м г. ? Нет ? Всем чеснЫм миром завернули гайки Империи Зла и драпала его «непобедимая» через мост по пути в Термез - аж шуба заворачивалась! А затем еще и в очередях за «ножками Буша» скрепоносы дрались. Не тот калибр нынешних лидеров. По-этому и «быкует» окурок.
С нахальным изяществом Песков заявил, что видеоконференция должна была состояться сегодня, но почему-то сорвалась. При этом пресс-секретарь президента России опроверг что переговоры будут происходить в рамках Нормандского формата, но по факту подтвердил, что будет обсуждаться ситуация на Донбассе. То есть - это чистейший Нормандский формат. Но без Украины.
Зеленского ставят в угол и просят не мешать договариваться взрослым. Это прямое унижение украинского лидера, которое обязательно вызовет реакцию внутри Украины, где еще помнят принцип времен Порошенко «Ничего об Украине без Украины».
Очевидно, это унижение - не последнее, и чем ближе выборы в российскую Госдуму (запланированы в сентябре 2021 г.) тем больше наглости будет демонстрировать Кремль. Будут и новые обострения в зоне ООС, и новые публичные унижения украинского лидера - за которыми будут следовать новые протестные акции внутри Украины. Ответить Зеленскому будет нечем - только начинать уступать Москве. Что вызовет еще более мощные протесты. Путин никуда не торопится, конфликт на Донбассе может тлеть еще долго. А вот Зеленскому категорически нужен мир, причем прямо сейчас. Это одно из его предвыборных обещаний. Москва воспользуется этой ситуацией в полной мере. И не упрекнешь - в ловушку Зеленский загнал себя сам.
https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
Когда РФ начинала наступать на востоке, Порошенко инициировал не раз встречи или телефонные переговоры в Нормандском формате между Украиной, Германией и Францией. Об Украине без Украины говорить было неприемлемо, и никто не пробовал. Бывали двусторонние беседы с Путиным у Меркель и Олланда (позже Макрона), общался с ним и Трамп. И действительно вели дискуссию об Украине. Но всегда и все перед тем, как вести переговоры с Путиным, на которых должен был стоять украинский вопрос, общались с Порошенко, согласовывали с ним позицию и уже ее отстаивали с кремлевским диктатором.
Политолог отмечает, теперь же у нас новые времена, новые власти и новые реалии. Наш президент несколько часов после военного преступления российской военщины ждал, что может как-то рассосется и забудется. Когда увидел, что не забудется, заявил, что будет общаться с «нормандской четверкой»: всеми вместе и с каждым по отдельности. Обращался он еще как-то кроме заявления в Твиттере? Сложно сказать, но в сухом остатке: Франция проигнорировала, Германия проигнорировала, Россия прореагировала пренебрежительной насмешкой. Ответил только Песков, что «В планах Путина разговора с Зеленским нет». А потом и вообще объявил об инициировании переговоров о ситуации в Украине между РФ, Германией и Францией в режиме видеоконференции без участия Украины. Разговор предварительно планировался на сегодняшний вечер. Пока он сорвался. Но, к сожалению, ни Меркель, ни Макрон не исключили предложение Путина, как неприемлемое и не обратились по этому поводу к Зеленскому.
«Я только могу мечтать, чтобы инициатива Путина провалилась окончательно, но, насколько понимаю, переговоры отложили по техническим вопросам. Кажется, Меркель хочет предварительно согласовать позиции с Макроном. И, возможно, с Байденом. Но не с Зеленским. Такого пренебрежения на дипломатическом уровне Украина не испытывала даже в самые трудные для нас времена. И это уже полное отторжение Зеленского. Жаль, что страдает вся страна. Хотя... Населению оно как-то все равно», - написал Тарас Черновил.