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Новини Агресія Росії проти України Справа Семенченка і Шевченка
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суд (11505) Семен Семенченко (251) Виногродський (13) домашній арешт (190) Шевченко Євген (139)

Справа Семенченка і Шевченка: Суд відправив під домашній арешт екскомбата "Донбасу" Виногродського

Справа Семенченка і Шевченка: Суд відправив під домашній арешт екскомбата

Печерський районний суд Києва 29 березня призначив колишньому другому командиру батальйону "Донбас" Анатолію Виногродському цілодобовий домашній арешт.

Про це Суспільне повідомив адвокат підозрюваного Андрій Наход, передає Цензор.НЕТ. Він зазначив, що Виногродський також має носити електронний браслет.

Його підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії Donbass Battalion Corporation разом з ексдепутатом і колишнім командиром "Донбасу" Семеном Семенченком.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
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Топ коментарі
+20
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СБУ затримала екс-командира бату "Донбас" Виногородського (позивний "Гал") - учасника "редутів" та міхомайданчика, "невиннозатриманного" в часи Порошенка.

Справа та сама - ПВК ім. Семена. Моя версія про те, що Семена пресують саме через його ПВК (Шевченко - історія окрема) і що дані СБУ передали американці (ймовірно - гобліни Семена десь зарубилися з американцями в Сирії) здобуває нові підтвердження. Я не уявляю іншої причини навіщо влаштовувати такий заміс серед бату "Донбас".

Іронія життя. Компашку Семена давить саме та влада, приходу якої вони щиро хотіли!
Зате - не Порошенко!
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29.03.2021 20:11
+19
любопытно, а чего Михуил Саакашвило не рвет волосы на своей чёрной заднице, ведь Вомбат Насиння и вомбат Виногродский расскажут под протокол про "Михомайдан" и попытку госпереворота..
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29.03.2021 20:08
+14
в том что торнадо насиловали грабили и убивали местных в близком тылу но в зоне АТО
а эти занимались отжимами и контрабандой в глубоком тылу на мирной территории
вот и вся разница между торнадо и насинням.
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29.03.2021 20:10
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Зелений погром добровольчого руху.
Зєлю геть. Дострокові.
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30.03.2021 01:17 Відповісти
А не пора ли арестовать Авакова , за создание НВФ?Ведь это же его птенчики !
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30.03.2021 01:17 Відповісти
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