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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Червоний Хрест (399) Донбас (22348) гуманітарна допомога (963) Гармаш (136)

Червоний Хрест має вимагати доступу до полонених, відправляючи гуманітарну допомогу в ОРДЛО, - Гармаш

Червоний Хрест має вимагати доступу до полонених, відправляючи гуманітарну допомогу в ОРДЛО, - Гармаш

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, надаючи гуманітарну допомогу населенню тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, має наполягати на законному доступі до утримуваних найманців РФ українським полоненим.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Червоний хрест і інші міжнародні гуманітарні організації, щороку возять в ОРДЛО десятки тисяч тонн вантажів, в яких зацікавлена окупаційна влада "республік". Тобто, по суті, вони, вирішують соціально-економічні проблеми окупантів, та ще й роблять це з нашої території, де гинуть ті, в кого ці окупанти стріляють. Може, досить полегшувати Росії вантаж її обов'язків із забезпечення соціально-економічних потреб населення окупованої нею території?

Або, як мінімум, може пора вимагати, щоб кожен такий конвой закінчувався відвідуванням МКЧХ наших полонених, причому по повному списку. Інакше, в чому ж гуманність? Якщо окупантам потрібні товари, то ми маємо моральне право вимагати в обмін на них хоча б доступ МКЧХ до наших полонених. Тим більше, що Україна теж є державою-донором і ООН і МКЧХ...", - написав Гармаш.

Як зазначив Гармаш, "у 2018 році гуманітарні організації поставили на окуповані території через КПВВ в Донецькій області понад 12 тисяч тонн вантажів, у 2019 році поставки становили понад 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги, в 2020 році близько 5 тисяч тонн".

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А чому ви пускаєте цю "гуманітарку"?Це спонсорство тероризму.Бо ці грузи йдуть на армію кацапів.
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29.03.2021 20:08 Відповісти
Так мы ж всех их любим. Мы им - губы, они нам - жопу и мы аж причмокиваем. Гордимся собой и по сторонам незаметно посматриваем: увидели ли все, какие мы хорошие?
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29.03.2021 20:30 Відповісти
червоний хрест-це блакитна мрія кожного бюрократа, практично Шамбала.
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29.03.2021 20:23 Відповісти
Бурят тут чуть подавился гуманитаркой от Красного Креста, запивая ее гуманитаркой от Рината. Как так требовать доступ к пленным?
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29.03.2021 20:25 Відповісти
Червоний хрест може пропонувати! Вимагати - це думка Гармаша! Неписьменний!
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29.03.2021 20:26 Відповісти
Сергей Гамаш абсолютно прав! Но есть небольшое замечание. Распределяя гуманитарную помощь на своё усмотрение, оккупанты решают не социально-экономические проблемы захваченного региона, а свои шкурные интересы, отдавая гуманитарку боевикам или продавая гуманитарку жителям, вместо раздачи её бесплатно.
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29.03.2021 21:25 Відповісти
 
 