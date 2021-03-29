"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька

Народний депутат СН Єлизавета Богуцька розповіла, як в особистих повідомленнях її просять взяти на поруки екснардепа Семена Семенченка, і пояснила, чому не збирається цього робити.

Свою позицію Богуцька озвучила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Богуцька зазначила, що багато людей звернулися до неї з проханням взяти екснардепа на поруки.

"На поруки я можу взяти тільки тих, кого знаю особисто, і коли переконана в чесності і порядності цієї людини", - написала Богуцька.

Вона повідомила, що ніколи особисто не спілкувалася з Семенченком, хоча їхні "акції протесту часто проходили спільно".

"Я добре пам'ятаю історію з "Жовтневим". Пам'ятаю 3 березня 18 року, коли Аваков влаштував силовий розгін наметового містечка, який і так вже зменшувався. Серед тих, кому поліцейські і нацгвардійці розбили голову, Семенченка не було. Це окрема історія для розслідування" , - написала вона.

Крім цього, Богуцька згадала історію з польотом "групи Семенченка" в Грузію, де його людей затримали і звинуватили в підготовці до "прориву" Саакашвілі з Туреччини.

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"Я, звичайно ж, зідзвонилася з Мішею. Він був у шоці від такої дорожньої карти і сказав, що він у Варшаві, і ніякого кордону проривати не збирався. Звісно, вважав звинувачення політичними і абсурдними. Всю групу Семенченка відпустили під заставу, по-моєму. Або зняли звинувачення. Точно не пам'ятаю. Але та історія теж дуже каламутна", - написала Богуцька.

Депутатка додала, що взяла б на поруки Саакашвілі, якби така необхідність виникла.

"Без сумніву. Я захищала його і без порук, як могла, і буду захищати далі, якщо виникне така необхідність ... А Семенченка ... вибачте", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка в цей же день відправили в СІЗО без права внесення застави. На наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.





