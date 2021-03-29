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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Семен Семенченко (251) Богуцька Ліза (66) поруки (22)

"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька

Народний депутат СН Єлизавета Богуцька розповіла, як в особистих повідомленнях її просять взяти на поруки екснардепа Семена Семенченка, і пояснила, чому не збирається цього робити.

Свою позицію Богуцька озвучила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Богуцька зазначила, що багато людей звернулися до неї з проханням взяти екснардепа на поруки.

"На поруки я можу взяти тільки тих, кого знаю особисто, і коли переконана в чесності і порядності цієї людини", - написала Богуцька.

Вона повідомила, що ніколи особисто не спілкувалася з Семенченком, хоча їхні "акції протесту часто проходили спільно".

"Я добре пам'ятаю історію з "Жовтневим". Пам'ятаю 3 березня 18 року, коли Аваков влаштував силовий розгін наметового містечка, який і так вже зменшувався. Серед тих, кому поліцейські і нацгвардійці розбили голову, Семенченка не було. Це окрема історія для розслідування" , - написала вона.

Крім цього, Богуцька згадала історію з польотом "групи Семенченка" в Грузію, де його людей затримали і звинуватили в підготовці до "прориву" Саакашвілі з Туреччини.

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"Я, звичайно ж, зідзвонилася з Мішею. Він був у шоці від такої дорожньої карти і сказав, що він у Варшаві, і ніякого кордону проривати не збирався. Звісно, вважав звинувачення політичними і абсурдними. Всю групу Семенченка відпустили під заставу, по-моєму. Або зняли звинувачення. Точно не пам'ятаю. Але та історія теж дуже каламутна", - написала Богуцька.

Депутатка додала, що взяла б на поруки Саакашвілі, якби така необхідність виникла.

"Без сумніву. Я захищала його і без порук, як могла, і буду захищати далі, якщо виникне така необхідність ... А Семенченка ... вибачте", - підсумувала вона.

Читайте також: Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка в цей же день відправили в СІЗО без права внесення застави. На наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.

Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було, - слуга народу Богуцька 01
Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було, - слуга народу Богуцька 02
Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було, - слуга народу Богуцька 03
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Топ коментарі
+36
"Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 8728
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29.03.2021 20:18
+31


"Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5289
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29.03.2021 20:16
+28
Лизка, когда ПУТЧ?!😀
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29.03.2021 20:12
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Та там уже совсем лил...настрочила сначала,что сэмэна уже изнасиловали,а потом что отравили
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29.03.2021 21:00 Відповісти
Тобто по свідченню цієї ТП, - Аваков і кришував бомж-майдан семена і його ж "розганяв" з еффектними фотками для моломозких.Тобто цілеспрямовано валив Порошенку рейтинг.

Скаже щось арсен борісич на ці пред`яви?
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29.03.2021 20:48 Відповісти
У тих роках т.зв. Лізка сиділа *як миша * !
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29.03.2021 20:54 Відповісти
Овна требует расследования почему не было сэмэна на месте,когда авакяны "всем разбивали головы"?...ха-ха-ха)))лизо,лушпайка никогда не бывает в таких местах -оно народа на пи@делку наведёт,а само линяет -доказано Иловайском...
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29.03.2021 20:55 Відповісти
В теорії коли збираєш військо - кожна людина цінна. Але це ж Україна. Коли це тут військо збирали?
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29.03.2021 20:58 Відповісти
Бргуцкая- милашка. Так тонко намекнула Саакашвили, что, мол, "сядете усе". Я так понимаю, это реакция на то, что Михо продался олигарху Ахмэту?
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29.03.2021 21:04 Відповісти
Ха-ха-ха)))))))))🤦
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29.03.2021 21:12 Відповісти
а зеленский твой где был, шмара?
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29.03.2021 21:11 Відповісти
А за щеку возмешь кашолка старая ?

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29.03.2021 21:16 Відповісти
******* загрожує арешт?
ну не дарма ж лізка таке співає...
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29.03.2021 21:16 Відповісти
Лізко, коли ПУТЧ, ідійотко *********?!)
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29.03.2021 21:18 Відповісти
как шампанского пережрется так её путчит
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29.03.2021 21:35 Відповісти
"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1059"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3914
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29.03.2021 21:28 Відповісти
"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5064 ....
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29.03.2021 21:29 Відповісти
Проверить не могу,бо аккаунта в Фейсе нет.Тому идите нах.й те кто на неё гонит и она сама
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29.03.2021 21:33 Відповісти
Сема всегда сматывался с опасных ситуаций , Иловайск и Дебальцево тому пример
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29.03.2021 21:42 Відповісти
Ну короче.Мой совет.Оставьте Сему в покое или вам пи.дец.Не потому,що Сема всем нравится,а потому,що вас убить проще не спрашивая у Сени
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29.03.2021 21:50 Відповісти
оденьте ей кастрюльку
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29.03.2021 22:41 Відповісти
А ты ,как истинный кацап,возьми туалетный йоршик и марш срать в супермаркет
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29.03.2021 23:03 Відповісти
А ты слезь с бутылки, выпей из неё же бояры, посмотри видосик, и айда блеять какой Зеленский - величайший мудрейший и смелейший. На людях типа Богуцкой (несмотря на то, что она инвалид), и пришел к власти твой кумир, только как видишь, ничего хорошего из этого не вышло.
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30.03.2021 18:54 Відповісти
https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_
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https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_

ЦПК

@zer0corruption_

·https://twitter.com/zer0corruption_/status/1376544419558662144 5 ч

Ліворуч - активіст Ратушний. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт за протест під ОП. Праворуч - мент з Броварів, який на пішохідному переході насмерть збив жінку. Суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Протестував і вбив людину. Однакова запобіжка.
"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1063
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29.03.2021 22:50 Відповісти
СН сборище моральных уродов о чем их слушать там одни дударики сказали они все в одну дудку дудят кто не с их видосикоглашателем тот враг
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29.03.2021 22:52 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1376574582971371526 3 ч

Під час чергової дати Революції гідності Євромайдан, ЗЕнахер вітав побитого беркутівцями Ратушного. На що той запитав :чому ті хто мав би сидіти під арештом Смірнов і Татаров сидять в офісі? Ратушний отримав відповідь-сидить під арештом . Ми зробили це разом.
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29.03.2021 23:12 Відповісти
Вскрылась консерва.
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29.03.2021 23:35 Відповісти
Сарако Лизя... Весна прийшла, гормони заграли, а хлопи (засранці!) роблять вигляд, що їх нема. От її, бідолашну, і плющить.
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29.03.2021 23:53 Відповісти
Зєля вже встиг намародерити, що купив Лізу
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30.03.2021 08:31 Відповісти
Это наглая брехня (а чего ещё ждать от прости- Богуцкой)..Семенченко, как депутат, вышел меж космонавтами и протестующими и пытался (наивно, да ?) разговаривать с этими уродами...НО в какой-то момент понял, что атака неизбежна.. И во время фразы "Ну хорошо, пара минут- и я их уве..." первым огрёб дубиной...
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08.04.2021 09:47 Відповісти
Когда Аваков разгонял протестующих, ЛИЗА БОГУЦКАЯ смотрела кино на телефоне... Ей было не до того!
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19.04.2021 11:35 Відповісти
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