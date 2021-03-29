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МВФ (3051) Марченко Сергій (570)

Щоб відновити співпрацю з МВФ, Україна має повернутися до своїх зобов'язань, - міністр фінансів Марченко

Щоб відновити співпрацю з МВФ, Україна має повернутися до своїх зобов'язань, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра, йдеться про обіцянку Києва відновити права НАЗК, незалежність НАБУ, проведення судової реформи, питання ринків газу та електрики. Це ті зобов‘язання, що підписані в останньому меморандумі, сказав Марченко.

Також Марченко прокоментував стан бюджету у 2020 році, зазначивши, що торік було забезпечено виконання бюджету як за видатками, так і за доходами. Перевиконання бюджету за доходами становило 50 мільярдів гривень, заявив міністр фінансів.

За словами Марченка, перевиконання бюджету дозволило зменшити необхідність запозичень. Україна запозичила на 50 мільярдів менше і це дозволило зменшити дефіцит бюджету, відзначив він.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму stand-by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший і поки що єдиний транш у розмірі 2,1 млрд доларів.

У період з грудня минулого року по 13 лютого 2021 року МВФ проводив перегляд програми Stand-by, однак угоди на рівні персоналу досягнуто не було. Україна, зі свого боку, пообіцяла вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.

Читайте також: У найближчі місяці МВФ продовжить обговорювати з Україною реформи в бюджетній і фіскальній сфері, - представник Фонду Райс
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Топ коментарі
+14
У Голобородьки на лацкане пиджака значек с флагом Украины. На Нелохе нет.
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29.03.2021 21:05
+12
Дійшло?
Але це тільки до Мінфіну.
До інших зебілів, до клована, до бені - не дійде. І в серпні-іересні можемо отрииати дефолт.
До речі, в травні-червні - можемо отримати відставку уряду Шмигаля.
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29.03.2021 20:50
+12
цікаво як за часів Пороха в нас було то зброя від Американців, то безвізовий режим, то прихід великих авіакомпаній, то відкриття всесвітньовідомих торгівельних мереж...
а зараз - прям жодної позитивної новини - одне суцільне гівно на гівні і гівном прибарвлене
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29.03.2021 21:20
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Дійшло?
Але це тільки до Мінфіну.
До інших зебілів, до клована, до бені - не дійде. І в серпні-іересні можемо отрииати дефолт.
До речі, в травні-червні - можемо отримати відставку уряду Шмигаля.
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29.03.2021 20:50 Відповісти
Просто ще одна заява. Все одно нічого не зроблять для поновлення співпраці з МВФ.
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29.03.2021 20:56 Відповісти
цікаво як за часів Пороха в нас було то зброя від Американців, то безвізовий режим, то прихід великих авіакомпаній, то відкриття всесвітньовідомих торгівельних мереж...
а зараз - прям жодної позитивної новини - одне суцільне гівно на гівні і гівном прибарвлене
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29.03.2021 21:20 Відповісти
Бачу санкції проти Медведчука й Козака не позитивна новина. ПОП дав їм можливість розвернутись, а Зе все поламав. Співчуваю.
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29.03.2021 21:43 Відповісти
А мав ламати їх ще в 2019-му, одразу після виборів. До виборів держава Україна не мала права цього робити. Хіба що... вам, зебілам не дійшли очевидні істини.
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29.03.2021 22:33 Відповісти
Я и смотрю , что их санкциями так достали , что мертветчук смылся аж в омерику , или не смылся ?
Хотя тут на цензоре уже было расследование выложено ( не помню от кого ) , что ему эти санкции как мёртвому припарка
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29.03.2021 23:42 Відповісти
чому мєртвєчук, якого звинувачують в фінансуванні терроризму ще на свободі?
чому зєля його не заарештовує?
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30.03.2021 06:11 Відповісти
Іще буде прикро, що дефолт можна робити бо є економічна обгрунтованість. А тут просто прокрались.
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29.03.2021 21:02 Відповісти
Йдіть у сраку,з МВФ разом.
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29.03.2021 20:51 Відповісти
понесеш золоті зуби на Майдан?
Як Голоборотько
Щоб відновити співпрацю з МВФ, Україна має повернутися до своїх зобов'язань, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 9573
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29.03.2021 20:55 Відповісти
Как отличить фото Голобородька от фото Нелоха?
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29.03.2021 20:59 Відповісти
по запаху, від одного добре тхне неудержиміми пабедами
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29.03.2021 21:03 Відповісти
У Голобородьки на лацкане пиджака значек с флагом Украины. На Нелохе нет.
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29.03.2021 21:05 Відповісти
Тебе не кажется, что ему поставили ряд условий, вернее указивок и ограниченное время для их выполнения?. После чего он подает в отставку. Привет
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29.03.2021 21:13 Відповісти
Саламчик! Угу, с самого начала было такое ощущение. Но тут ему - не там, и он все глубже увязает в политическом болоте,одновременно пытаясь исполнить шпагат в стиле волочковой.
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29.03.2021 21:17 Відповісти
Ну как бы........ при таком раскладе его не станут загонять как кабана, дадут возможность выехать в какой-нибудь медвежий угол, где он будет доживать свою лоховскую жизнь. Любой другой сценарий ему обойдется дороже.
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29.03.2021 21:26 Відповісти
Ну так. Досидит свой срок в кресле президента. А там - все от вас зависит, кого вы изберете. У Пороха шансов нет. У националистов, традиционно, - тоже. Кто имеет шансы, на твой взгляд?
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29.03.2021 21:31 Відповісти
Насчет шансов - вопрос пока открытый. Проблема в том, что придти должен тот, кто в короткий срок исправит все, что наГолобородил балаганный шут. Ты знаешь еще хоть одну фамилию? Я, если честно нет.Ну и вопрос на засыпку.......... что произойдет, если с подачи Пороха в страну пойдут поставки вакцины?
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29.03.2021 21:40 Відповісти
Сразу - вопросы вакцин не обсуждаю, сами сидим в осадном положении,пока не появится проверенное лекарство.Вакцинироваться не будем. И можем сидеть еще года 3, минимум. А то, шо у вас наголобородили за последние 30 лет, может за короткий срок исправить только Один. Вы ж не любите прямых путей, вам надо потанцевать...."две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад". Кошулин'ский и особо отмороженные националисты, на мое мнение. Лет на 10.
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29.03.2021 21:49 Відповісти
Не обобщай. Не все у нас из школы Соломона Пляра.
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29.03.2021 23:17 Відповісти
Не обобщаю. Анализирую историю Украины за крайние 200 лет.
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29.03.2021 23:21 Відповісти
янелоху,на дорогу в його країну Обетованную? Хоч зараз скинусь,й гурт друзів також.
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29.03.2021 21:06 Відповісти
нелох поїде - мудрий нарід залишиться.
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29.03.2021 21:09 Відповісти
Ну тут ясно - боржник зобов'язаний перед кредиторами. Але головний обов'язок України перед собою - це зростати, а не вивалюватися в канаві. Бо з виваляним в канаві вже не хочуть навіть розмовляти. Занадто довго й обридливо валяється.
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29.03.2021 20:52 Відповісти
Що це було? Нам зелена звізда? Завтра треба бігти по сірники і сіль?
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29.03.2021 20:53 Відповісти
Это то, что даже зеленый министр уже молчать не может.
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29.03.2021 21:09 Відповісти
Да ,вопросы с газом и электричеством решить надо ,надо снижать тарифы а барыг греющим на этом руки сажать на нары,ну а МВФ надо просто послать на ХЕР и всего делов ...
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29.03.2021 20:53 Відповісти
На скока снижать? будущий президент Голозадько не знает шо вам обещать?
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29.03.2021 20:56 Відповісти
ты петушка в декабре писала, что если поднимут тарифы пойдешь на майдан свергать зеленожопого ишака! ты ***** трусливая.
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29.03.2021 23:20 Відповісти
Та кому ты впёрся тебя свергать подлечить на психушке и нормалёк..
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29.03.2021 23:31 Відповісти
а на кого ты петушок вообще можешь повысить голос? ты ****** вспегда под юбкой.
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29.03.2021 23:34 Відповісти
Шо,санитары на тебя орут ? Ну хорошо хоть не пиз*ят ..
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29.03.2021 23:40 Відповісти
когда ты обсос снова на рыбалку, или не отходя от унитаза ловишь?
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29.03.2021 23:48 Відповісти
Так вот где ты надыбал клёвые места ну потому санитары и орут ...
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29.03.2021 23:55 Відповісти
Вы наверное великий экономист ?
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29.03.2021 23:46 Відповісти
Величайший .
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29.03.2021 23:52 Відповісти
Так рассчитайте тогда по чём должен быть газ , чтобы его было выгодно продавать потребителю в Украине , а не за границей
Можно конечно как шариков - взять всё и поделить , но жить мы будем хорошо но не долго 😏
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30.03.2021 00:13 Відповісти
Сотрудничество с МВФ разбивается в мелкие дребезги, всего лишь от налоговых декларации украинских руководителей -- и не более того...
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29.03.2021 20:57 Відповісти
с языка сняли!
только хотел написать - аудит заработанных плат (и расходов))) до "нулевой декларации" которую хотят пропихнуть, чтоб понять необъяснимые никакими законами экономики такие зарплаты при пустом держбюджете и долгах страны (и соизмеримость средних (не минимальных) зарпалт по стране и этого"золотого дождя" для госслужащих... и главное - за какие такие хероические и титановые усилия это все выплачивается (тарифную сетку еще никто не отменял)
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29.03.2021 21:36 Відповісти
Финансовые агенты МВФ работают во всех странах Мира,в том числе и в Украине,но власти не знают об этом...,бойцы так сказать невидимого фронта,и только после их сообщений в центральный офис МВФ принимается решение... Вы плохо знакомы со спецификой работы Валютных фондов и кредитных банков...
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29.03.2021 20:57 Відповісти
Дык зелёная шобла уже забила болт на все обязательства. Марченку еще не пояснили?
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29.03.2021 20:57 Відповісти
Надо просто вернуть украденное из Привата и посадить Беню. Но у голозадька в жопе его рука торчит.
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29.03.2021 20:59 Відповісти
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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29.03.2021 21:00 Відповісти
Меморандум не вартий паперу, на якому він підписаний, доведено Будапештським меморандумом.
Договір з МВФ повинен бути з 3 пунктами 1) сума кредиту 2) відсотки 3) строк. Все решта - внутрішні справи України і посягання на її незалежність.
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29.03.2021 21:03 Відповісти
Кредитор завжди перевіряє кредитну здатність пацієнта.
якщо ти дурник, бомж чи голосував за Голоборотька, - з тобою навіть говорити не стануть.
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29.03.2021 21:07 Відповісти
Дело Коломойского отдельно друг от друга ведут сразу три штата США,Огайо,Дэлавер и Кентукки,а также ФБР и Минюст США,а это как говорят в Одессе, Колпак Мюллера отдыхает...
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29.03.2021 21:05 Відповісти
Лише згадка про судову реформу робить відновлення співпраці з МВФ неможливим ! А без співпраці з МВФ ,Україні не бачити ЄС та НАТО , як власні вуха без дзеркала !!!)))
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29.03.2021 21:06 Відповісти
Твк це ж є мета Янелоха.
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29.03.2021 21:08 Відповісти
Віслючок ,лише лялька з кремлівського лялькового балагана !! А лялька з ганчір"я ,напхана тирсою , не спроможна на самостійні мислення чи дії,все за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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29.03.2021 21:14 Відповісти
"По словам министра, речь идет об обещании Киева восстановить права НАПК, независимость НАБУ, провести судебную реформу, решить вопросы рынков газа и электричества. Это обязательства, подписанные в последнем меморандуме, сказал Марченко."

Какой подлый МВФ! Требует перестать быть свиньями, но Ерамк, Татаров, прочая ватная, коррумпированная гвардия из ОП, Венедиктова, Портнов и, наконец, Коломойский - против! А они сегодня власть в Украине, они и никто другой.
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29.03.2021 21:08 Відповісти
Та ладно, по всьому видно, що Зеленський найбагатший, тому йому кредити не дають. Іще він наймудріший, тому його дурні на раду не запрошують, і найуспішніший - усі йому заздрять, проходу не дають. Іще й найсмішніший. Оце стільки достоїнств - що аж нема чого прокоментувати.
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29.03.2021 21:15 Відповісти
"Вимоги МВФ" ,це локшина на віха лохтората !!!)))
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29.03.2021 21:15 Відповісти
Тут есть один Нюанс...делать все возможное и невозможное,чтобы Украину не пустить в НАТО и ЕС,и крыса Мавзолейная не пожалеет никаких миллиардов и жизней для этой цели...Спросите зачем ему это?Ответ прост : ему не нужна успешная Украина у себя на пороге...ему нужны РАБы...РАБссиянские любым способом...ЛЮБЫМ,Белорусь по факту уже загреб...
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29.03.2021 21:15 Відповісти
Это да, успешная Украина нужна Ес ))))
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29.03.2021 21:17 Відповісти
Ага.Даже Словения и Македония с Хорватией...Болван ты толыК
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29.03.2021 21:21 Відповісти
а я думаю что это ты дебил зомбированый
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29.03.2021 23:07 Відповісти
Впершу чергу успішна Україна потрібна українцям і лише для Росіі успішна Україна,це загроза ,це кінець імперським амбіціям кремлівських параноїків !!)))
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29.03.2021 21:22 Відповісти
Люди, не повторюйте казочки. Поки Європа нюхає російський газ, Кремлю нічого не загрожує. Ніяка успішна Україна, Польща, Чехія, Грузія, Литва, ... нічого не вирішують.
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29.03.2021 21:55 Відповісти
Якби не загрожувало ,то кремлівські параноїкі так не казились !!! Україна була перлиною РІ ,тому Ленін розв"язав жорстоку бойню за Україну ,навіть пожертвувавши Польщею,Фінляндією та Балтією !!!))
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29.03.2021 22:11 Відповісти
Вдалв євроінтеграція України ,це сама дієва санкція проти Росіі ,це каталізатор прискорення руйнаціі РІ !!!)))
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29.03.2021 21:19 Відповісти
Торговый оборот Украина-ЕС вырос до 43 % при Гройсмане..Крысы Мавзолейные хрюкните чего нить... Было тупое
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29.03.2021 21:19 Відповісти
Вопрос накопился ...за счет чего Гройсман без Крыма и части Донбасса увеличил торговлю с ЕС?
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29.03.2021 21:24 Відповісти
Щас иван сулима проспиться и все тебе расскажет.
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29.03.2021 21:27 Відповісти
"Зелю геть!" "Дострокові!" "Любі моїїїїї!" !!!)))
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29.03.2021 21:44 Відповісти
Про 43% сказал не кто нибудь а Ангела Меркель...
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29.03.2021 21:26 Відповісти
Украина никому ничего не должна.Ты об чём вообще министр ?
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29.03.2021 21:39 Відповісти
чуть другое но честно смеялся в слух, кстати, а класно уложили знакомого *****, ну сказали - нет ничего ждём и стоим в очередь:

https://www.youtube.com/watch?v=zNvj4UOU4v4&ab_channel=%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90

CKAHДАЛ! ***** НАEXAЛ НА ЛАТВИЮ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК!
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29.03.2021 21:44 Відповісти
Так один "радник" сказав, що МВФ "обкакався", то це у МВФ-а проблеми, а не в ЗЕлених. От нехай і думають, як нам тепер гроші позичити, у нас же все гаразд, проблем немає.)))
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29.03.2021 21:49 Відповісти
"Уменьшить заимствования..." Эвфемизм эдакий, догнали "трускавецкие" госдолг до 90 ярдов долларов и ишо куражатся, мол, "уменьшили мы".
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30.03.2021 00:31 Відповісти
Ой!!!

А шо "вот-вот сейчас прямо уже скоро" теперь не работает?
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30.03.2021 01:54 Відповісти
 
 