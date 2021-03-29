Щоб відновити співпрацю з МВФ, Україна має повернутися до своїх зобов'язань, - міністр фінансів Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За словами міністра, йдеться про обіцянку Києва відновити права НАЗК, незалежність НАБУ, проведення судової реформи, питання ринків газу та електрики. Це ті зобов‘язання, що підписані в останньому меморандумі, сказав Марченко.
Також Марченко прокоментував стан бюджету у 2020 році, зазначивши, що торік було забезпечено виконання бюджету як за видатками, так і за доходами. Перевиконання бюджету за доходами становило 50 мільярдів гривень, заявив міністр фінансів.
За словами Марченка, перевиконання бюджету дозволило зменшити необхідність запозичень. Україна запозичила на 50 мільярдів менше і це дозволило зменшити дефіцит бюджету, відзначив він.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму stand-by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший і поки що єдиний транш у розмірі 2,1 млрд доларів.
У період з грудня минулого року по 13 лютого 2021 року МВФ проводив перегляд програми Stand-by, однак угоди на рівні персоналу досягнуто не було. Україна, зі свого боку, пообіцяла вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.
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Але це тільки до Мінфіну.
До інших зебілів, до клована, до бені - не дійде. І в серпні-іересні можемо отрииати дефолт.
До речі, в травні-червні - можемо отримати відставку уряду Шмигаля.
а зараз - прям жодної позитивної новини - одне суцільне гівно на гівні і гівном прибарвлене
Хотя тут на цензоре уже было расследование выложено ( не помню от кого ) , что ему эти санкции как мёртвому припарка
чому зєля його не заарештовує?
Як Голоборотько
Можно конечно как шариков - взять всё и поделить , но жить мы будем хорошо но не долго 😏
только хотел написать - аудит заработанных плат (и расходов))) до "нулевой декларации" которую хотят пропихнуть, чтоб понять необъяснимые никакими законами экономики такие зарплаты при пустом держбюджете и долгах страны (и соизмеримость средних (не минимальных) зарпалт по стране и этого"золотого дождя" для госслужащих... и главное - за какие такие хероические и титановые усилия это все выплачивается (тарифную сетку еще никто не отменял)
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
Договір з МВФ повинен бути з 3 пунктами 1) сума кредиту 2) відсотки 3) строк. Все решта - внутрішні справи України і посягання на її незалежність.
якщо ти дурник, бомж чи голосував за Голоборотька, - з тобою навіть говорити не стануть.
Какой подлый МВФ! Требует перестать быть свиньями, но Ерамк, Татаров, прочая ватная, коррумпированная гвардия из ОП, Венедиктова, Портнов и, наконец, Коломойский - против! А они сегодня власть в Украине, они и никто другой.
https://www.youtube.com/watch?v=zNvj4UOU4v4&ab_channel=%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
CKAHДАЛ! ***** НАEXAЛ НА ЛАТВИЮ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК!
А шо "вот-вот сейчас прямо уже скоро" теперь не работает?