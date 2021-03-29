На ділянці залізниці, на якій під Запоріжжям потяг зійшов із рейок, відновили рух, - "Укрзалізниця"

Через інцидент затримуються 7 рейсів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поїзд №731 Запоріжжя-Київ уже вирушив із Запоріжжя і прямуватиме з затримкою орієнтовно до 4-5 годин.

Також із запізненням орієнтовно на 1-2 години прямуватимуть поїзди:

- №070 Маріуполь - Львів;

- №738 Запоріжжя - Київ;

- №012 Новоолексіївка - Київ;

- №010 Маріуполь - Київ;

- №116 Бердянськ - Київ;

- №088 Новоолексіївка - Ковель.

Читайте також: "Укрзалізниця" поки не обмежуватиме рух поїздів на Чернігівщину

"Точний час запізнення може коригуватися і залежатиме від ходу відновлювальних робіт, які досі тривають. Зазначені вище рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості. Просимо пасажирів із квитками на ці рейси з розумінням поставитися до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеної комфортності на вокзалах", - зазначили в "Укрзалізниці".

Відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці залізничної колії триватимуть вночі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за 50 км від Запоріжжя із рейок зійшли 6 із 9 вагонів поїзда "Інтерсіті+". Ніхто не постраждав, усіх пасажирів доставили в Запоріжжя резервним поїздом. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.