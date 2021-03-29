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залізниця (1469) потяг (1947) Укрзалізниця (6684)

На ділянці залізниці, на якій під Запоріжжям потяг зійшов із рейок, відновили рух, - "Укрзалізниця"

На ділянці залізниці, на якій під Запоріжжям потяг зійшов із рейок, відновили рух, -

Через інцидент затримуються 7 рейсів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поїзд №731 Запоріжжя-Київ уже вирушив із Запоріжжя і прямуватиме з затримкою орієнтовно до 4-5 годин.

Також із запізненням орієнтовно на 1-2 години прямуватимуть поїзди:

- №070 Маріуполь - Львів;

- №738 Запоріжжя - Київ;

- №012 Новоолексіївка - Київ;

- №010 Маріуполь - Київ;

- №116 Бердянськ - Київ;

- №088 Новоолексіївка - Ковель.

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"Точний час запізнення може коригуватися і залежатиме від ходу відновлювальних робіт, які досі тривають. Зазначені вище рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості. Просимо пасажирів із квитками на ці рейси з розумінням поставитися до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеної комфортності на вокзалах", - зазначили в "Укрзалізниці".

Відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці залізничної колії триватимуть вночі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за 50 км від Запоріжжя із рейок зійшли 6 із 9 вагонів поїзда "Інтерсіті+". Ніхто не постраждав, усіх пасажирів доставили в Запоріжжя резервним поїздом. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.
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Это занимательно - https://www.youtube.com/watch?v=htYsvs5OZ8Y
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29.03.2021 23:12 Відповісти
Пожинаем последствия"гиперлупов" и Нью Васюков. Вместо системной работы-ремонта и содержания пути,электрефикации,закупки подвижного состава УКРАИНСКОГО производства,ПОЛНУЮ ликвидацию прокладок"обслуживающих" УЗ какие то набсоветы,сумасшедшие гиперлупы и т.п.и все вместо РАБОТЫ,которую заменяют говорильней,при этом грабят. Я удивлен что аварийность относительно небольшая. При таком отношении в Украине УЗ скоро обанкротится и лихие парни из Госкомимущество"продадут" за ПОЛКОПЕЙКИ тому кто жирно "занесет". Попытки уже очень явные ( разделить УЗ -пассажироперевозки ( ВО ВСЕХ странах УБЫТОЧНЫЕ)) и грузовые( всегда прибыльные ДАЖЕ с САМЫМИ низкими тарифами,как у нас) Пассажиров на государство,перевозки в карман "очередному бедняку"( супер бизнесмену,ПОКУПАЮЩЕМУ за взятку решение чиновников.В ЛЮБОЙ стране( кроме Раши)эти "таварищи " сидели бы) У нас это" ЫЛИТА".В НИЩЕЙ стране зп.в УЗ "дикие" даже для развитых стран мира. При этом НИКАКОЙ нормальной работы за ДИКО большую зарплату. В государстве ПОЛНОСТЬЮ отсутствует ОТВЕТСТВЕНОСЬ. Как подаётся новость- ну происшествие.НЕТ это может быть
1.теракт;
2.должностная халатность;
3.должностное преступление;
И есть масса людей ,получающих ДИКО большую зарплату и РАНЕЕ отвечавшие что бы этого не было. Уверен,сейчас из инструкций "вымыты" и размыты пункты об ответственности! НИКОГО( кроме стрелочника с зп. 8000 гр.) Не накажут. Да и кого интересуют причины. Вот если бы пострадали при этом "модные люди" или их отпрыски тогда ,возможно был бы "срач"- Кто допустил,как могло? А сейчас это просто происшествие( НЕ АВАРИЯ с ЛЮДЬМИ)
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30.03.2021 06:55 Відповісти
Часто поезда сходят с рельсов. ДРГ
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06.04.2021 10:25 Відповісти
 
 