На ділянці залізниці, на якій під Запоріжжям потяг зійшов із рейок, відновили рух, - "Укрзалізниця"
Через інцидент затримуються 7 рейсів.
Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Так, поїзд №731 Запоріжжя-Київ уже вирушив із Запоріжжя і прямуватиме з затримкою орієнтовно до 4-5 годин.
Також із запізненням орієнтовно на 1-2 години прямуватимуть поїзди:
- №070 Маріуполь - Львів;
- №738 Запоріжжя - Київ;
- №012 Новоолексіївка - Київ;
- №010 Маріуполь - Київ;
- №116 Бердянськ - Київ;
- №088 Новоолексіївка - Ковель.
"Точний час запізнення може коригуватися і залежатиме від ходу відновлювальних робіт, які досі тривають. Зазначені вище рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості. Просимо пасажирів із квитками на ці рейси з розумінням поставитися до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеної комфортності на вокзалах", - зазначили в "Укрзалізниці".
Відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці залізничної колії триватимуть вночі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за 50 км від Запоріжжя із рейок зійшли 6 із 9 вагонів поїзда "Інтерсіті+". Ніхто не постраждав, усіх пасажирів доставили в Запоріжжя резервним поїздом. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.
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1.теракт;
2.должностная халатность;
3.должностное преступление;
И есть масса людей ,получающих ДИКО большую зарплату и РАНЕЕ отвечавшие что бы этого не было. Уверен,сейчас из инструкций "вымыты" и размыты пункты об ответственности! НИКОГО( кроме стрелочника с зп. 8000 гр.) Не накажут. Да и кого интересуют причины. Вот если бы пострадали при этом "модные люди" или их отпрыски тогда ,возможно был бы "срач"- Кто допустил,как могло? А сейчас это просто происшествие( НЕ АВАРИЯ с ЛЮДЬМИ)