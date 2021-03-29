Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, Єрмак подякував США за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також надання допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності держави.
Глава ОП розповів співрозмовнику про ситуацію на Донбасі, зазначивши, що в останні тижні "спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих". Він зазначив, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.
Повідомив Єрмак про хід реформ в Україні та створення Центру протидії дезінформації.
Радник Президента США з питань національної безпеки наголосив на важливості співпраці у питанні протидії дезінформації.
"Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері", – сказав він.
Джейкоб Салліван також відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.
Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.
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просто Ермак и Саливан имеют ввиду разные Украины..
23.03.21
"https://censor.net/ua/news/3255033/*************************************************************************************************"
Этим он Ермака точно не обрадовал.
Экс-упраляющий Привата Дубилет, которому предъявили подозрение сбежал и объявлен в розыск!
Я їх взагалі бачила лише на параді, коли вони подавали нагородні документи.
Порошенко сломал эту систему, и руководил страной сам. За что и был смещён с должности с помощью "голобородьки".
он выглядит так
https://www.the-sun.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/NINTCHDBPICT000621828178.jpg?w=620
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
текст официального сообщения"
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/
"... in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine."
На самом деле разговор был значительно более жестким. даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
А в разі вступу без референдуму - Україна може втратити ще частину території.