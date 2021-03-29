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США (21006) Єрмак Андрій (1352) Офіс Президента (1998) Салліван Джейк (290)

Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією

Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, Єрмак подякував США за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також надання допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності держави.

Глава ОП розповів співрозмовнику про ситуацію на Донбасі, зазначивши, що в останні тижні "спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих". Він зазначив, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Повідомив Єрмак про хід реформ в Україні та створення Центру протидії дезінформації.

Радник Президента США з питань національної безпеки наголосив на важливості співпраці у питанні протидії дезінформації.

"Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері", – сказав він.

Джейкоб Салліван також відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

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Топ коментарі
+18
Как это Дерьмак не напомнил за своего брата, убиенного на Донбассе?
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29.03.2021 22:03
+10
Зачем туда звонит дерьмак,когда на него чуть ли не весь конгресс плюет,после того ,как оно им сбрехало про убиенного братца...
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29.03.2021 22:04
+8
а Ермак продолжит проводить в Раду открытых русскамирских сепаров с несколькими незакрытыми уголовными делами..
просто Ермак и Саливан имеют ввиду разные Украины..
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29.03.2021 22:04
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Как это Дерьмак не напомнил за своего брата, убиенного на Донбассе?
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29.03.2021 22:03 Відповісти
Зачем туда звонит дерьмак,когда на него чуть ли не весь конгресс плюет,после того ,как оно им сбрехало про убиенного братца...
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29.03.2021 22:04 Відповісти
Помогают тем, кто старательно что-то полезное делает... ...лучше б стыцы помогли зеликам вообще ничего руками не трогать...
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29.03.2021 22:04 Відповісти
Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією - Цензор.НЕТ 2511
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29.03.2021 22:25 Відповісти
Работал кадысь в тренировочном центре военном -- Югославский конфликт был -- там группа отрабатывала освобождение заложников в автобусе и куча оружия была, разного. И УЗИ был -- здоровенный, с деревянным прикладом и, наверное, тяжелей ППШ -- очень я удивился тогда такому одоробалу... -- а этот -- конфетка на палочке...*)
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29.03.2021 22:49 Відповісти
Угу, первые пехотные модели были с деревянным прикладом. Кстати, в гражданском исполнении, которое продается тут (полу-авто карабин) как раз такой приклад удобнее для прицельной стрельбы.
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29.03.2021 22:55 Відповісти
а Ермак продолжит проводить в Раду открытых русскамирских сепаров с несколькими незакрытыми уголовными делами..
просто Ермак и Саливан имеют ввиду разные Украины..
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29.03.2021 22:04 Відповісти
Прекрасная новость на ночь. Теперь можно спать спокойно.
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29.03.2021 22:05 Відповісти
а що, дЄрьмака, вже заарештували?
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29.03.2021 22:08 Відповісти
Єрмак напевне тупий, бо не знає, що при "режимі тиші" вбитих немає. Якщо є вбиті, то немає режиму тиші. Напевне Салліван це зауважив, тому і говорив все, що Єрмак хотів почути. Хоча швидше за все з усього, що говорив Салліван, Єрмак розумів тільки "єс". Бо я не впевнений, що людина, яка не може вивчити українську, розуміє англійську.
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29.03.2021 22:09 Відповісти
У вас щось зелене протікає.
23.03.21

"https://censor.net/ua/news/3255033/*************************************************************************************************"
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29.03.2021 22:18 Відповісти
Салливан, всё, что ты только что сообщил Елдаку, уже лежит на столе у }{уйла.
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29.03.2021 22:10 Відповісти
Так я понял Зе просто свадебный генерал спец по видосикам потрендеть одним словом актер разговорного жанра
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29.03.2021 22:11 Відповісти
Тема обсуждения Ермаком и Салливаном провала операции "вагнеровцев" - не раскрыта!
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29.03.2021 22:15 Відповісти
Кому він це каже? Агенту *****.
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29.03.2021 22:16 Відповісти
После уточнения "со ссилкой на пресс-службу ОП" верить можно лишь в то что говорили они действительно "по телефону"! Всё остальное -"Мендель сказала"!
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29.03.2021 22:17 Відповісти
логічно
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29.03.2021 22:23 Відповісти
Салливан на встрече с Ермаком: США продолжат помогать Украине получить членство в НАТО, проводить реформы и бороться с дезинформацией

Этим он Ермака точно не обрадовал.
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29.03.2021 22:22 Відповісти
Как сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/kerivnik-ofisu-prezidenta-proviv-telefonnu-rozmovu-z-radniko-67401 пресс-службу ОП . Завтра Салливан американский скажет,что вообще не ведает,кто таков ермак,так как знает совсем другую кличку в украинском оп
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29.03.2021 22:28 Відповісти
Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Источник: https://censor.net/ru/n3256325

Экс-упраляющий Привата Дубилет, которому предъявили подозрение сбежал и объявлен в розыск!
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29.03.2021 22:33 Відповісти
...Єрмак таки додзвонився до Джейка? чудова новина...а хто на фото?
Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією - Цензор.НЕТ 3713
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29.03.2021 23:46 Відповісти
А всё же, зелебобы, расскажите нам: где и когда, по спискам какой партии вы голосовали за этого Ермака ? Ну и за остальную банду тоже, конечно (кроме Бубочки).
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30.03.2021 00:18 Відповісти
А Райнін і Ложкін (вони були главами АП при Порошенку ?) проводили подібні переговори ?
Я їх взагалі бачила лише на параді, коли вони подавали нагородні документи.
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30.03.2021 00:39 Відповісти
Постсоветская система крайне лжива: она сконструирована так что Президент должен быть номинальной фигурой, этакой "говорящей головой"; а реально страной руководит глава АП.
Порошенко сломал эту систему, и руководил страной сам. За что и был смещён с должности с помощью "голобородьки".
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30.03.2021 00:58 Відповісти
Я что-то ничего не пойму, кто такой этот ермак,чтоб обсуждать какие-либо вопросы с советником Президента США? Глава оп это обычный завхоз! Его дело заниматься хозяйственной частью, но не вести с кем-либо переговоры от имени Украины. Его должность вообще не публичная. Граждане Украины даже знать и слышать о нём не должны. Это не политическая фигура.
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30.03.2021 02:00 Відповісти
На фото опубликованной Цензором рядом с Ермаком не Салливан

он выглядит так
https://www.the-sun.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/NINTCHDBPICT000621828178.jpg?w=620
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30.03.2021 04:35 Відповісти
После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ.
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
текст официального сообщения"

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/
"... in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine."

На самом деле разговор был значительно более жестким. даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
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30.03.2021 06:31 Відповісти
"він нам роскаже навіть те, про що говорив Грішка Самозванец с отцом Варлаамом на брест-литовской границе", і хто може зрозуміти, що сказав Єрмак і про що вони говорили. Надуває щоки,щось його активність останнім часом підозріла - невже бубочка його "приговорив" і для підняття рейтингу пожертвує цю "фігуру".
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30.03.2021 07:06 Відповісти
А що вже був референдум стосовно вступу в НАТО?!
А в разі вступу без референдуму - Україна може втратити ще частину території.
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30.03.2021 08:00 Відповісти
 
 