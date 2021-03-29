Головні новини 29 березня: Кремль хоче переговорів про Донбас без України, на Прикарпатті та Донеччині відбулися довибори в Раду

Кремль хоче зібрати "нормандську четвірку" без Зеленського, на Прикарпатті та Донеччині вибрали депутатів у Раду, нові арешти у справі Семенченка і Шевченка й у справі про протести під ОП, - головні новини України

Кремль хоче поговорити про Донбас без України

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що зараз організовується відеоконференція лідерів Росії, Німеччини і Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Зокрема, вони обговорять загострення на Донбасі. Участь Володимира Зеленського не передбачена. Наше МЗС розкритикувало ці плани і заявило, що доля нашої країни не може обговорюватися без нашої участі.

Довибори на Прикарпатті та Донбасі

Депутатів у Раду обирали в Донецькій та Івано-Франківській областях. На Донеччині переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов, він набрав 65,46% голосів. На Івано-Франківщині результат ще невідомий, там опрацювали лише половину бюлетенів. Лідирує Василь Вірастюк з 32,47%, Руслан Кошулинський набрав 29,08%, Олександр Шевченко - 27,62%.

Екскомбата "Донбасу" відправили під домашній арешт

У справі Семенченка і Шевченка під домашній арешт відправили колишнього другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Його підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії Donbass Battalion Corporation разом з ексдепутатом і колишнім командиром "Донбасу" Семеном Семенченком.

Активіста Ратушного відправили під домашній арешт через протест під ОП

Суд задовольнив клопотання прокуратури. Роман Ратушний - керівник ініціативи "Захистимо Протасів яр".

Дубілета оголосили в розшук

Колишнього главу правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року. Постанову про розшук виніс в.о. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

Проти Палиці відкрили справу

Справу проти лідера партії "За майбутнє", соратника Коломойського Ігоря Палиці, відкрив Офіс генпрокурора. За даними ЦПК, рівень задекларованих Палицею витрат перевищує рівень задекларованих ним доходів, а операції з купівлі та продажу нерухомості схожі на відмивання коштів.

Розкол у "Голосі"

10 депутатів "Голосу" - це половина фракції в Раді - виступили із заявою про те, що партійне керівництво узурпувало владу, веде таємні переговори зі "слугами народу" і ставить палки в колеса антикорупційній діяльності. Депутати, які підписали заяви, вимагають змінити статут партії і провести нові вибори її керівництва.

Пенсіонерку в Криму засудили до 12 років за шпигунство на користь України

За версією окупантів, мешканка Севастополя Галина Довгопола нібито шпигувала на користь України, збираючи дані про Чорноморський флот РФ. Омбудсмен Денісова називає справу сфабрикованою і закликає міжнародну спільноту втрутитися.

Поїзд зійшов із рейок під Запоріжжям

З рейок зійшли 6 із 9 вагонів поїзда "Інтерсіті+". Всі 88 пасажирів цілі. Рух на ділянці дороги вже відновили, поїзди прямують з невеликою затримкою.

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+". Все 88 пассажиров целы. Движение на участке дороги уже восстановили, поезда следуют с небольшой задержкой.