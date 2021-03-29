Польща підтвердила підтримку "кримської платформи" і готовність допомагати на експертному рівні, - ОП

XXIX засідання Консультаційного комітету президентів України і Республіки Польща відбулося 29 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У ході засідання члени Консультаційного комітету обговорили питання двостороннього порядку денного, а також:

- підтвердили готовність взаємної підтримки та обміну досвідом, що сприятиме отриманню перспективи членства України в ЄС і НАТО, пов’язаної з консолідацією зусиль задля продовження внутрішніх реформ з метою досягнення Україною вимог і стандартів євротрансатлантичної спільноти;

- підкреслили постійну повагу України та Польщі до міжнародного права, турботу про мир і безпеку в Європі, а також висловили переконання щодо необхідності подальших зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, у тому числі деокупації Донбасу та Автономної Республіки Крим і міста Севастополя;

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- привітали готовність Польщі підтримувати розвиток співпраці з Україною в рамках регіональних форматів, в яких Польща є учасником як член ЄС і НАТО;

- визнали важливе значення новостворюваної "Кримської платформи" для деокупації півострова та захисту прав людини на тимчасово окупованій території; польська сторона підтвердила свою підтримку цієї ініціативи та задекларувала свою заангажованість на експертному рівні у конкретних, спільно визначених напрямках діяльності Платформи;

- відзначили роль ОБСЄ, зокрема Спільної моніторингової місії, для врегулювання конфлікту на сході України, а також висловили необхідність активізації співпраці під час підготовки порядку денного щодо триваючої російської агресії проти України напередодні головування Польщі в ОБСЄ у 2022р.;

- підтвердили зацікавленість України і Польщі у розвитку співпраці щодо реалізації спільних проектів у сфері енергетики; підтримали готовність до спільної протидії реалізації енергетичних проектів, що становлять загрозу для безпеки України та Польщі, з особливим акцентом на припиненні будівництва газопроводу "Північний потік – 2";

- підкреслили необхідність будівництва та модернізації відповідної транспортної інфраструктури для підвищення ефективності транспортної мережі, а також збільшення обсягів двосторонньої торгівлі; у цьому контексті відзначено важливість будівництва автомобільного коридору Via Carpatia, а також розбудови інфраструктури з української сторони;

- високо оцінили намір проведення, після тривалої перерви, засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, висловлюючи сподівання, що рішення, ухвалені у ході її засідання, послідовно реалізовуватимуться у взаємодії з представниками бізнесу. Необхідним є подальше зміцнення зусиль для усунення торговельних бар’єрів і створення кращих інвестиційних умов для повного використання потенціалу українсько-польського співробітництва;

- із задоволенням відзначили домовленості щодо створення спільної робочої групи Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної пам’яті Республіки Польща з урегулювання проблемних питань у сфері вшанування жертв війни та політичних репресій з метою упорядкування місць поховань в Україні та Польщі;

- підкреслили значення захисту прав національних меншин у Польщі та Україні, а також готовність обох сторін до швидкого започаткування і проведення переговорів щодо проекту угоди між урядами, якою регулюватимуться питання шкіл української національної меншини у Польщі та польської національної меншини в Україні;

- підкреслили важливість продовження фахового діалогу з питань історії, який би базувався на спільних дослідженнях архівних матеріалів і дозволив би дати об’єктивну оцінку подіям минулого, що сприятиме зміцненню атмосфери дружби і добросусідства між українським і польським народами, та підкреслили необхідність утримуватися від дій, які суперечать духу примирення і добросусідства;

- висловили глибоке занепокоєння посиленням репресій з боку білоруської влади проти лідерів громадянського суспільства, у тому числі представників організацій, які представляють польську національну меншину в Білорусі.

Також сторони домовилися про графік контактів між Україною та Республікою Польща на найвищому рівні на 2021 рік.