Двом найманцям РФ повідомили про підозру в катуванні українських військовослужбовців у "тюрмах ДНР", - Офіс генпрокурора

Прокурори Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом громадянам України за порушення законів і звичаїв війни - за ч. 1 ст . 438 КК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, за даними слідства, один із підозрюваних у квітні 2014 року - лютому 2015 року, будучи охоронцем у "в'язниці", облаштованій окупаційною владою РФ в Донецькій області на базі регіонального управління Служби безпеки України, жорстоко поводився з українськими військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. Він регулярно бив полонених, завдаючи тілесні ушкодження, зокрема у вигляді переломів ребер. Метою тортур було отримання свідчень про нібито вчинення злочинів "ув'язненими".

Другий підозрюваний організував у "тюрмі" так званої "ДНР", облаштованій на базі ізоляторів тимчасового тримання Сніжнянського міськвідділу Головного управління МВС України в Донецькій області, незаконне утримання військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України. Військовополонених утримували в неналежних санітарно-гігієнічних умовах у приміщеннях з недостатньою кількістю місць, без належного харчування.

Встановлено, що в цих "тюрмах ДНР" містилося понад 150 військовослужбовців.

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Такі дії є порушенням ст. 13, 17, 25, 29 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, яка забороняє негуманне поводження з військовополоненими.

Всього органами прокуратури встановлено, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей діяло понад 160 місць незаконного утримання, в яких упродовж 2014-2019 років перебувало понад 1900 військовослужбовців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.