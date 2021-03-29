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Через коронавірус Польща з 30 березня змінює режим в'їзду в країну

Через коронавірус Польща з 30 березня змінює режим в'їзду в країну

Через ситуацію із захворюваністю на COVID-19 Польща з 30 березня змінює режим в'їзду в країну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в Польщі.

Осіб, котрі в'їжджають до Польщі з країн, що не входять до Шенгенської зони, направлятимуть на обов'язковий карантин. Навіть незважаючи на наявність у них негативного результату тесту на коронавірус, зробленого перед в'їздом. Однак звільнення від карантину можливе в разі отримання негативного результату тесту, зробленого на території Польщі. У зв'язку з цим необхідно здати PCR або антиген-тест.

Особи, які в'їжджають до Польщі з Шенгенської зони, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. За відсутності тесту вони направлятимуться на карантин. Звільнення від карантину можливе в разі отримання негативного результату тесту на коронавірус, зробленого на території Польщі.

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29.03.2021 23:22 Відповісти
Дійсно, смішно. Або сидиш на карантині два тижні, або платиш приблизно 200 злотих і сидиш півтори тижні ждеш результати тесту. Тобто шило на мило.
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29.03.2021 23:38 Відповісти
Тут таке =сидіння= протягом трьох днів коштує до 2 тисяч. Вертаєшся - мусиш їхати в готель, три дні не виходити з кімнати (наглядач сидить в коридорі), здав тестик, якусь там їжу приносять і чекаєш результат. І їм начхати на негативний тест, зроблений перед посадкою.
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29.03.2021 23:56 Відповісти
«Ничего личного- только бизнес»
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30.03.2021 00:47 Відповісти
Знають вони про "негативні" результати, українські туристи з Єгипту, Тунісу і т.п. покажуть вам і з мокрою печаткою і з голограмою, ціна питання- 800 гривень
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30.03.2021 07:57 Відповісти
Как бы своим коментом не навредить такой инфе
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29.03.2021 23:34 Відповісти
нехай щастить.
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29.03.2021 23:44 Відповісти
 
 