На двох українських підлітків напали в австрійському Граці, один із них у лікарні з ножовим пораненням
Брати-українці 15 і 17 років дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.
Напад стався 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на австрійське видання Heute.
Один із нападників погрожував братам пістолетом, інший - ножем. У них почали вимагати гроші, цінні речі і принесений для продажу одяг. Коли старший брат почав чинити опір, почалася бійка. Під час інциденту 17-річний підліток зазнав серйозного поранення ножем, а його молодший брат - травми обличчя.
Після цього нападники втекли, а старшого підлітка госпіталізували. Напад розслідують поліцейські Граца.
Топ коментарі
+16 Sophia-Maria Duglass
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+11 PREDATOR PREDATOR
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К сожалению , полностью забитый беженцами .
Что бросается в глаза - в скверах полно сидит беженцев - дышат воздухом
Молодые ребята занимаются спортом . Все это напоминает , как у нас себя ведут кавказцы.
Через скверы даже ходить неприятно
А австрийцы в это время пашут - за себя и за того парня ( в сквере)
В Австрии и Словакии законом запретить строительство мечетей
К сожалению , в Брюсселе все ПОНАЕХАВШИЕ , потому и играют в толерантность . Свой срок отсидят и едут по своим странам, а аборигены мучаются
Люто плюсую.
У них прямая заинтересованность рожать детей в Австрии
А ближе к вечеру и ночью начинают "промышлять"!!!
уже за ношеные кишки режут
богато живут
Dire Straits - Sultans Of Swing 1979 Live Videohttps://youtu.be/AaAE33rMTSk смог преодолеть
Хутин-пУЙЛО.
РФ - ворог.
Крим - Україна!
Кацапи - мерзота!
Хутин&кацапи - ПНХ!
А треба так - вчинив злочин хтось - злочинця до в'язниці УСЯ РОДИНА на депортацію, й його коли відсидить депортувати туди звідки біженці були. Тоді й тільки тоді почнуть думати, бо підставити усю родину не схочуть.
Там паризький комісар поліції каже знайомому:
- Чекаю з нетерпінням місяця Рамадан!
- Чому? Ти ж не мусульманин!
- Та все просто, - у Рамадан значно падає рівень злочинності в Парижі.
Арабські бандити, виявляється, дуже богобоязливі. )))
Пока хозяин куртки не нашёлся.