На двох українських підлітків напали в австрійському Граці, один із них у лікарні з ножовим пораненням

Брати-українці 15 і 17 років дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.

Напад стався 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на австрійське видання Heute.

Один із нападників погрожував братам пістолетом, інший - ножем. У них почали вимагати гроші, цінні речі і принесений для продажу одяг. Коли старший брат почав чинити опір, почалася бійка. Під час інциденту 17-річний підліток зазнав серйозного поранення ножем, а його молодший брат - травми обличчя.

Після цього нападники втекли, а старшого підлітка госпіталізували. Напад розслідують поліцейські Граца.

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