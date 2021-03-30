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Австрія (937) напад (1095) підлітки (373) українці (2507)

На двох українських підлітків напали в австрійському Граці, один із них у лікарні з ножовим пораненням

На двох українських підлітків напали в австрійському Граці, один із них у лікарні з ножовим пораненням

Брати-українці 15 і 17 років дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.

Напад стався 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на австрійське видання Heute.

Один із нападників погрожував братам пістолетом, інший - ножем. У них почали вимагати гроші, цінні речі і принесений для продажу одяг. Коли старший брат почав чинити опір, почалася бійка. Під час інциденту 17-річний підліток зазнав серйозного поранення ножем, а його молодший брат - травми обличчя.

Після цього нападники втекли, а старшого підлітка госпіталізували. Напад розслідують поліцейські Граца.

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Топ коментарі
+16
Я часто бываю в Граце .
Что бросается в глаза - в скверах полно сидит беженцев - дышат воздухом
Молодые ребята занимаются спортом . Все это напоминает , как у нас себя ведут кавказцы.
Через скверы даже ходить неприятно
А австрийцы в это время пашут - за себя и за того парня ( в сквере)
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30.03.2021 00:10
+14
Грац - очень красивый старинный город
К сожалению , полностью забитый беженцами .
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30.03.2021 00:04
+11
Це зробили нові австрійці.Поки що Австрія,ще багата,але мігранти,також постійно прибувають.
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30.03.2021 00:05
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Грац это бандитский городок ,нариков куча и забулдыг ...
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29.03.2021 23:57 Відповісти
Грац - очень красивый старинный город
К сожалению , полностью забитый беженцами .
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30.03.2021 00:04 Відповісти
100% гопота зальотна !!!)))
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30.03.2021 00:06 Відповісти
Це зробили нові австрійці.Поки що Австрія,ще багата,але мігранти,також постійно прибувають.
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30.03.2021 00:05 Відповісти
Цікаво ,якого походження ця гопота ???)))
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30.03.2021 00:05 Відповісти
Мабуть кацапи ...)
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30.03.2021 00:07 Відповісти
Варіантів безліч-албанці,румуни ,мусліми та т.ін. !!!)))
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30.03.2021 00:10 Відповісти
Так. Анексія Криму та окупація частини Донбасу.
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30.03.2021 00:27 Відповісти
Я часто бываю в Граце .
Что бросается в глаза - в скверах полно сидит беженцев - дышат воздухом
Молодые ребята занимаются спортом . Все это напоминает , как у нас себя ведут кавказцы.
Через скверы даже ходить неприятно
А австрийцы в это время пашут - за себя и за того парня ( в сквере)
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30.03.2021 00:10 Відповісти
Так ,через надмірну толерантність ,загине Європа !!!)))
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30.03.2021 00:12 Відповісти
Европейцы - аборигены ( традиционной ориентации) бурчат на кухнях про это
В Австрии и Словакии законом запретить строительство мечетей
К сожалению , в Брюсселе все ПОНАЕХАВШИЕ , потому и играют в толерантность . Свой срок отсидят и едут по своим странам, а аборигены мучаются
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30.03.2021 00:17 Відповісти
Ось тому ,справжні аборігени і з"їли Кука ,бо їм зальотна гопота не потрібна !!!)))
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30.03.2021 00:21 Відповісти
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30.03.2021 08:14 Відповісти
Пан пропонуэ зальотних істи ?). Я пас !))) Я краще ковбаскою пошамкаю )
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30.03.2021 08:15 Відповісти
Прям з ноги в писок про кацапур на окупованих землях!
Люто плюсую.
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30.03.2021 09:14 Відповісти
Беженцы получают 700 евро на человека в месяц, плюс бесплатно жильё, медстраховку и даже оплата мобильных
У них прямая заинтересованность рожать детей в Австрии
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30.03.2021 00:13 Відповісти
Головне що вони не рвуться до роботи,іх соціал цілком задовільняє!! А якщо не вистачає,то вкрадуть чи награбують !!!)))
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30.03.2021 00:16 Відповісти
Им не разрешают работать . Может в тайне надеются вернуть их на родину.
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30.03.2021 00:21 Відповісти
Беженец в Австрии получает 863€ в месяц. Но политическое убежище не так просто получить. В парке сидят азюлянты у них пособие мизерное.
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30.03.2021 01:18 Відповісти
все правільно тому що вони розумніші за нас =)), Українець бере квартиру в кредит - і працює як кінь 30 років без вихідних в Австрії , Франціі , Італії а мусульманки і африканки народжують дітей 3-4 дитини в кожній сімї ))) користуються всіма льоготами .
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30.03.2021 01:57 Відповісти
Они напоминают стаю бродячих собак, которые утром и днем лениво дремают под елками!
А ближе к вечеру и ночью начинают "промышлять"!!!
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30.03.2021 08:18 Відповісти
Двое украинцы - остальных устанавливает полиция...
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30.03.2021 08:39 Відповісти
Розумію ваш праведний гнів.Звинувачуєте українку за те,що зв'язалася з чорножопим ?
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30.03.2021 07:48 Відповісти
Не, правильно "бiжанець" - это типа дееименнык от глаголя "бiгты"... Где-то так считают лучшие филологы Бердичива и Нижина...
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30.03.2021 08:43 Відповісти
ну да....
уже за ношеные кишки режут
богато живут
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30.03.2021 00:12 Відповісти
Думаю эти бравые парни,они не запятнаны в криминале,не нуждаются ни в советах и помощи.А тем более о Украине
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30.03.2021 00:22 Відповісти
Короче хто не хочет в темя,клювом от которого отрывается корона слушает наставления
Dire Straits - Sultans Of Swing 1979 Live Videohttps://youtu.be/AaAE33rMTSk смог преодолеть
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30.03.2021 00:41 Відповісти
На двух украинских подростков напали в австрийском Граце. Кошмар, что творят эти австрийцы, настолько продались путину, что специально выискивают и грабят украинцев в подземных переходах!
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30.03.2021 00:49 Відповісти
Кацап пішов на пляшку. Тут не наливають!
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30.03.2021 01:59 Відповісти
В тобі копійчин не вистачить мені налити, мєлкобританець жмерінського розливу. Вчить воно когось сидючі у власній багнюці
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30.03.2021 02:42 Відповісти
Нагадую:
Хутин-пУЙЛО.
РФ - ворог.
Крим - Україна!
Кацапи - мерзота!
Хутин&кацапи - ПНХ!
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30.03.2021 10:03 Відповісти
тебя на бутылку насаживают, кто тебе наливать будет? размечталось чмо лишнехромосомное разве что раскаленного свинца в глотку
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10.04.2021 21:54 Відповісти
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11.04.2021 01:37 Відповісти
Зараз з'ясується, що продавали крадені речі, чи конкуруюча фірма вирішила помститися, чи ще якась фігня незаконна. З нашими за кордоном, як завжди все не слава Богу.
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30.03.2021 01:04 Відповісти
Толерасти програли.
А треба так - вчинив злочин хтось - злочинця до в'язниці УСЯ РОДИНА на депортацію, й його коли відсидить депортувати туди звідки біженці були. Тоді й тільки тоді почнуть думати, бо підставити усю родину не схочуть.
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30.03.2021 01:57 Відповісти
Запам'ятався один епізод з недавнього французького фільму.
Там паризький комісар поліції каже знайомому:
- Чекаю з нетерпінням місяця Рамадан!
- Чому? Ти ж не мусульманин!
- Та все просто, - у Рамадан значно падає рівень злочинності в Парижі.

Арабські бандити, виявляється, дуже богобоязливі. )))
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30.03.2021 04:45 Відповісти
Меньше смотри фильмы, а лучше съезди на киевский вокзал в час ночи... Будешь потом французским коммисарам сопли вытирать в Париже за хорошую зарплату...
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30.03.2021 08:47 Відповісти
в Європі зараз чи не з основних проблем - ЗАПОВНЕНІ БІЖЕНЦЯМИ
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30.03.2021 08:09 Відповісти
С украинскими негативными тестами на Covid....
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30.03.2021 08:45 Відповісти
В австрии полно чеченцев. Их там побаиваются.
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30.03.2021 08:39 Відповісти
Перспективный был стартап.
Пока хозяин куртки не нашёлся.
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30.03.2021 09:26 Відповісти
Напустили азиков, которые живут на пособия, работать не хотят. Вот и получают чего заслужили.
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30.03.2021 10:20 Відповісти
Легко отделались, на родине могло быть и хуже, еще и от копов бы получили.
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09.04.2021 10:13 Відповісти
 
 