Суд щодо обрання запобіжного заходу Філімонову і Бєлковському, які протестували під ОП, знову перенесли

Засідання було заплановане на завтра, але суддя захворіла. Обрання запобіжного заходу відкладається вже вдруге.

Про це повідомляє у фейсбуку юридична компанія Міллер, яка захищає Сергія Філімонова та Олексія Бєлковського, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Печерського районного суду міста Києва Григоренко Ірина Володимирівна попередньо призначила засідання на 30 березня о 15:00 та 15:30. Проте сьогодні о 17 годині помічник судді у телефонному режимі повідомив, що вона раптово захворіла.



Це вже вдруге, коли за ініціативою суду розгляд вказаних клопотань відкладається", - сказано в повідомленні.

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Перший раз суд намагався обрати Філімонову і Бєлковському запобіжний захід 24 березня. Тоді засідання не змогли розпочати протягом 3,5 години - і адвокати клопотали про його перенесення.

"Варто зауважити, що суд має розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу не пізніше 72 годин від моменту його надходження (ст. 186 КПК). Тобто встановлені законом строки вже порушено", - йдеться в повідомленні юридичної компанії.

Філімонова і Бєлковського підозрюють у хуліганстві, Бєлковського, крім цього, - в умисному знищенні або пошкодженні майна. Прокурори просять відправити їх під цілодобовий домашній арешт.

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