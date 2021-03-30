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Суд щодо обрання запобіжного заходу Філімонову і Бєлковському, які протестували під ОП, знову перенесли

Суд щодо обрання запобіжного заходу Філімонову і Бєлковському, які протестували під ОП, знову перенесли

Засідання було заплановане на завтра, але суддя захворіла. Обрання запобіжного заходу відкладається вже вдруге.

Про це повідомляє у фейсбуку юридична компанія Міллер, яка захищає Сергія Філімонова та Олексія Бєлковського, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Печерського районного суду міста Києва Григоренко Ірина Володимирівна попередньо призначила засідання на 30 березня о 15:00 та 15:30. Проте сьогодні о 17 годині помічник судді у телефонному режимі повідомив, що вона раптово захворіла.

Це вже вдруге, коли за ініціативою суду розгляд вказаних клопотань відкладається", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція

Перший раз суд намагався обрати Філімонову і Бєлковському запобіжний захід 24 березня. Тоді засідання не змогли розпочати протягом 3,5 години - і адвокати клопотали про його перенесення.

"Варто зауважити, що суд має розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу не пізніше 72 годин від моменту його надходження (ст. 186 КПК). Тобто встановлені законом строки вже порушено", - йдеться в повідомленні юридичної компанії.

Філімонова і Бєлковського підозрюють у хуліганстві, Бєлковського, крім цього, - в умисному знищенні або пошкодженні майна. Прокурори просять відправити їх під цілодобовий домашній арешт.

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Суд щодо обрання запобіжного заходу Філімонову і Бєлковському, які протестували під ОП, знову перенесли 01

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Суд по избранию меры пресечения протестовавшим под ОП Филимонову и Белковскому опять перенесли - Цензор.НЕТ 5916
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30.03.2021 01:03 Відповісти
Сепарам владу - патріотам тюрми!
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30.03.2021 08:03 Відповісти
Які нафуй " домамашній арешт " ??? Запалений фаєр ? Балончик краски ?
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30.03.2021 05:28 Відповісти
Видно двері ОПи не змогли доставити до суду як речдок.
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30.03.2021 06:43 Відповісти
 
 