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США (21036) Салліван Джон (60) Єрмак Андрій (1352)

Адміністрація Байдена націлена на активізацію партнерства з Україною у сфері реформ, - заява

Адміністрація Байдена націлена на активізацію партнерства з Україною у сфері реформ, - заява

Нинішня адміністрація США прагне активізувати стратегічну взаємодію з Україною з метою подолання корупції та реалізації реформ, обіцяних Володимиром Зеленським на початку президентства.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами розмови радника президента США Джейка Саллівана і глави Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Він (Джейк Салліван. – Ред.) висловив прагнення адміністрації Байдена активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією, а також реалізації програми реформ, яка забезпечить правосуддя, безпеку й процвітання для народу України", - зазначається в заяві.

У Білому домі наголосили, що представник США "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України" на тлі тривалої агресії з боку РФ.

Читайте також: Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок відбулася телефонна розмова між Андрієм Єрмаком і Джейком Салліваном. Керівник Офісу Президента України, зокрема, подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну підтримку України та поінформував про поточну ситуацію на лінії розмежування.

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Топ коментарі
+17
Да, тяжеленько нашему величайшему лидеру современности придётся. Он ведь обещал всем всё и сразу, имея в виду исключительно украинский электорат и не имея ни малейшего представления о том, как хоть что-то из обещанного можно выполнить, ведь понимания принципов управления государством и того, как вообще оно функционирует у него совсем не было, он же всю жизнь только кривлялся на сцене и нигде больше ни дня не работал.
А теперь эти противные американцы пристают, требуют выполнять обещанное доверчивым украинским лопухам.
И что теперь делать? Прям печалька.
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30.03.2021 01:15
+13
Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, заявление - Цензор.НЕТ 9328
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30.03.2021 01:24
+12
Байден:
"Что, Володя, не хочешь реформ? А придется!"
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30.03.2021 01:12
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Після перемовин із російським агентом такі домовленості виникли?)
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30.03.2021 01:07 Відповісти
Разве они имели переговоры с Трумпом? Он же вроде отказался от контактов....
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30.03.2021 01:09 Відповісти
Осі і злила адміністрація Байдена Україну. Я про це попереджав.
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30.03.2021 01:11 Відповісти
Это тебе деркач рассказал?
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30.03.2021 01:15 Відповісти
ТАК ЕМУ Ж ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ ДЕЛАТЬ НЕ ДАЕТ ??
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30.03.2021 10:59 Відповісти
Ти краще слідкуй за новинами на своїй Московії, та попереджай своїх "земляков"

Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, заявление - Цензор.НЕТ 9156
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30.03.2021 04:28 Відповісти
Типа изнасиловать можно по согласию)))) Кацапская логика)))
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30.03.2021 12:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483308Лаптеногая праститутка ,сидящая и строчащая посты за деньги.
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30.03.2021 07:25 Відповісти
Ні, Мішаня, американці беруть Україну під свій контроль. Я-ЗА
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30.03.2021 10:08 Відповісти
у зеленых будет секс!
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30.03.2021 01:11 Відповісти
с элементами БДСМ
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30.03.2021 09:09 Відповісти
Байден:
"Что, Володя, не хочешь реформ? А придется!"
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30.03.2021 01:12 Відповісти
Да, тяжеленько нашему величайшему лидеру современности придётся. Он ведь обещал всем всё и сразу, имея в виду исключительно украинский электорат и не имея ни малейшего представления о том, как хоть что-то из обещанного можно выполнить, ведь понимания принципов управления государством и того, как вообще оно функционирует у него совсем не было, он же всю жизнь только кривлялся на сцене и нигде больше ни дня не работал.
А теперь эти противные американцы пристают, требуют выполнять обещанное доверчивым украинским лопухам.
И что теперь делать? Прям печалька.
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30.03.2021 01:15 Відповісти
Может в отставку уйдёт ?
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30.03.2021 01:17 Відповісти
Он уже столько раз нарушил законы, что добровольно не уйдёт, ведь сразу при другой власти придётся отправляться в тюрьму.
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30.03.2021 01:18 Відповісти
Да там на всей этой зелёной банде негде клеймо поставить.
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30.03.2021 06:19 Відповісти
А ему рептилоиды позволят?
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30.03.2021 01:27 Відповісти
Трудно сказать... Рептилоды вдруг стали падать, и не просто на землю, а сразу под землю, некоторые даже с вертолётов.
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30.03.2021 06:18 Відповісти
я так понял что вы обвиняете зеленского что он выиграл выборы ? Он идя на пост президента сам не верил что выиграет выборы ( для меня самого было неожиданностью что он станет президентом ) я не являюсь поклонникам ни зеленского ни порошенко как по мне собрать всех этих уродов и утопить в черном море (в Днепре нельзя долго твари разлагаться будут ) зеленский не выиграл выборы это порошенко сделал все что бы их проиграть - ну что тут поделаешь барыга в нем победила политика
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30.03.2021 01:27 Відповісти
ага, ви вже зебіли здаєте задню "я не являюсь поклонникам зеленского".
А ми вас попереджали...
Нічого, ще прийдете, як коза до воза (але тільки ті, в яких ІQ на достойному рвіні), до консервативної україноцентриської, правоцентиської ідеї; навіть, якщо й керівником партії ЄС буде ще Порох...
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30.03.2021 01:42 Відповісти
я ни когда не был сторонником зеленского , но от вас порохоботов (сколько вас там по статистике процентов ну пусть 20 ) а вони от вас как от стада испуганы скунсов - кошка съела домашнего хомяка - виноват зеленский , вас тварей наверно набирают по принципу - пусть дебилы но много , уже на рвоту начинает тянуть
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30.03.2021 02:25 Відповісти
та щоб тебе зебільну худобу покорожило, гадина ти земноводна
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30.03.2021 03:06 Відповісти
Я Зеленского вообще ни в чем ни обвиняю.

Обвинять народ, поверивший во всю ту чепуху, которую он нёс перед выборами, тоже нет смысла.
В любом социуме примерно 70% населения внушаемы, не имеют критического мышления и ими легко манипулировать.
Сам Зеленский ничего не выигрывал. Выиграли политтехнологи, которым прекрасно известно, как играть на эмоциях и через манипуляции добиваться нужного поведения.
Манипуляции сознанием людей прекрасно работают в маркетинге и рекламе, Зеленского продали народу по той же самой технологии.
Кому это было нужно, до сих пор не понятно.
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30.03.2021 01:42 Відповісти
да тут я могу поспорить порошенко в тот момент истории (уже истории) мог стать великим президентом войти в одни ряд хотя бы с тем же де Голлем нация ждала от него совершено другого но он сделал то что сделал (как бы тут не бесновались про плаченые порохоботы) а за зеленского люди голосовали скорее от от чаяния и с надеждой , "а вдруг" - к сожалению не оправдались надежды
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30.03.2021 01:58 Відповісти
Вы прежде чем приводить примеры, хотя бы почитайте исторические книги или документалку, и узнаете сколько людей ненавидило Де Голля и сколько покушений на него было. А признание к любовь к нему пришли в основном гораздо позже. Очень советую книгу Форсайта « День Шакала» очень увлекательная книга по реальным событиям ( ну конечно немного приукрашена)
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30.03.2021 07:07 Відповісти
А в революциях было всегда одинаково - делают ее фанатики (их обычно убирают первыми), пользуются результатами отпетые мошенники, а страдает все остальное население, которое вроде бы не при чем. Так было и во Франции, и в России в 1917г., и на Кубе, и В Венесуэле, и в Северной Корее и в других странах.
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30.03.2021 06:44 Відповісти
Коломойскому. Ринату Лимонидовичу. Может, еще паре-тройке выдающихся особей.
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30.03.2021 08:24 Відповісти
Тепер Бубочка відчує на своїй шкурі, що таке "язык мой - враг мой". А він же ним ляпав не задумуючись про наслідки.
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30.03.2021 01:35 Відповісти
Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, заявление - Цензор.НЕТ 9328
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30.03.2021 01:24 Відповісти
тоді в Німеччині не було нацизму, і євреї в правах не були обмеженими. В т.ч. і в праві служити в Bundeswehr
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30.03.2021 01:37 Відповісти
Горчичный газ изобрёл еврей)
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30.03.2021 10:21 Відповісти
для реформ потрібен інший президент, і інша влада в Україні.
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30.03.2021 01:24 Відповісти
А ще краще інше населення, чим більше дивлюсь на кількість імбецилів у краіні тим менше вірю в реформи і гарне майбутнє
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30.03.2021 07:10 Відповісти
"стратегическое взаимодействие с Украиной с целью преодоления коррупции и реализации реформ, обещанных Владимиром Зеленским в начале президентства".



Бідний Бубочка, преЗеденство йому боком вилізе. Йдучи в президенти думав, що президентом бути - це як на сцені 95 Кварталу кривлятись. А Байден змусить його відповідати за свої слова і вчинки. "Я вам нічєво нє должєн" не прокатить. Тут і Бєня не допоможе.
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30.03.2021 01:31 Відповісти
https://censor.net/ru/n3256325: "Радник Президента США з питань національної безпеки наголосив на важливості співпраці у питанні протидії дезінформації. «Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері»".

А тут, в повідомленні з Білого Дому - нічого такого нема. Щось дуже схоже з дезинформацією, якою завжди займаються піськов і машка *****...
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30.03.2021 01:33 Відповісти
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/ Statement by NSC Spokesperson Emily Horne on National Security Advisor Jake Sullivan's Call with Head of Presidential Office Andriy Yermak of Ukraine

MARCH 29, 2021 • STATEMENTS AND RELEASES
National Security Advisor Jake Sullivan spoke by phone today with Head of Presidential Office Andriy Yermak of Ukraine. Mr. Sullivan affirmed the United States' unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations, in the face of ********** aggression. He also relayed the Biden Administration's commitment to revitalize our strategic partnership in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine.
###
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30.03.2021 01:36 Відповісти
нема нічого про дезинформацію.
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30.03.2021 01:45 Відповісти
нема... Тому ця заява і зроблена.
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30.03.2021 01:48 Відповісти
Это, скорей всего, сводка а не изложение
===
"Заявление официального представителя КНБ Эмили Хорн по поводу разговора советника по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком"
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30.03.2021 02:12 Відповісти
Боже храни Америку 🙏
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30.03.2021 02:15 Відповісти
от Байдена
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30.03.2021 04:24 Відповісти
Від американців
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30.03.2021 10:37 Відповісти
Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, заявление - Цензор.НЕТ 3538
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30.03.2021 02:56 Відповісти
В тексте оговорка по Фрейду .......... по результатам разговора советника президента США Джейка Салливана и главы ОПГ Андрея Ермака,
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30.03.2021 06:15 Відповісти
Точно!!!
я это заскриню!!!!
А ха ха ха ха
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30.03.2021 06:17 Відповісти
переводчик гугл доведет редакцию до цугундера
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30.03.2021 06:18 Відповісти
За что.... прав на этот раз гугл на все 100.
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30.03.2021 08:15 Відповісти
Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, заявление - Цензор.НЕТ 4257
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30.03.2021 06:21 Відповісти
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/

National Security Advisor Jake Sullivan spoke by phone today with Head of Presidential Office Andriy Yermak of Ukraine. Mr. Sullivan affirmed the United States' unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations, in the face of ********** aggression. He also relayed the Biden Administration's commitment to revitalize our strategic partnership in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine.


и не более
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30.03.2021 03:55 Відповісти
то есть sovereignty будут поддерживать но осуществлять не будут
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30.03.2021 04:27 Відповісти
Страшнее нет напасти,чем идиот дорвавшийся до власти.
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30.03.2021 04:20 Відповісти
Путлер вор,украл президента Украины Вихтара Индюковича 21 февраля 2014 года.Я его за язык не тянул,сам сказал : мы провели спецоперацию по защите рюсскаязычного чувака и вывозе его на РАБссию......
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30.03.2021 04:36 Відповісти
США говорит это Ермаку, которого брат места во власть за бабки продавал и есть записи обнародованные в интернете.
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30.03.2021 07:28 Відповісти
Каких ещё реформ вам надо?! (с)
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30.03.2021 08:44 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1376707641041387522 5 ч

После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ. "Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком." * Разговор был значительно более жестким. даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким" *текст официального сообщения
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/
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30.03.2021 09:49 Відповісти
Україні без знищення олігархату жодна реформа не допоможе. Навпаки знищувати буде.
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30.03.2021 09:50 Відповісти
Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, - заявление.

Wellcome

Адміністрація Байдена націлена на активізацію партнерства з Україною у сфері реформ, - заява - Цензор.НЕТ 3094
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30.03.2021 10:11 Відповісти
Реформы никакие невозможны, пока в стране есть олигархи, которые со своей мафией все коррумпировали и все органы и службы и власти трудятся на них!
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30.03.2021 10:28 Відповісти
 
 