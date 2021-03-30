Адміністрація Байдена націлена на активізацію партнерства з Україною у сфері реформ, - заява
Нинішня адміністрація США прагне активізувати стратегічну взаємодію з Україною з метою подолання корупції та реалізації реформ, обіцяних Володимиром Зеленським на початку президентства.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами розмови радника президента США Джейка Саллівана і глави Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Він (Джейк Салліван. – Ред.) висловив прагнення адміністрації Байдена активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією, а також реалізації програми реформ, яка забезпечить правосуддя, безпеку й процвітання для народу України", - зазначається в заяві.
У Білому домі наголосили, що представник США "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України" на тлі тривалої агресії з боку РФ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок відбулася телефонна розмова між Андрієм Єрмаком і Джейком Салліваном. Керівник Офісу Президента України, зокрема, подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну підтримку України та поінформував про поточну ситуацію на лінії розмежування.
Будь ласка, зачекайте...
"Что, Володя, не хочешь реформ? А придется!"
А теперь эти противные американцы пристают, требуют выполнять обещанное доверчивым украинским лопухам.
И что теперь делать? Прям печалька.
А ми вас попереджали...
Нічого, ще прийдете, як коза до воза (але тільки ті, в яких ІQ на достойному рвіні), до консервативної україноцентриської, правоцентиської ідеї; навіть, якщо й керівником партії ЄС буде ще Порох...
Обвинять народ, поверивший во всю ту чепуху, которую он нёс перед выборами, тоже нет смысла.
В любом социуме примерно 70% населения внушаемы, не имеют критического мышления и ими легко манипулировать.
Сам Зеленский ничего не выигрывал. Выиграли политтехнологи, которым прекрасно известно, как играть на эмоциях и через манипуляции добиваться нужного поведения.
Манипуляции сознанием людей прекрасно работают в маркетинге и рекламе, Зеленского продали народу по той же самой технологии.
Кому это было нужно, до сих пор не понятно.
Бідний Бубочка, преЗеденство йому боком вилізе. Йдучи в президенти думав, що президентом бути - це як на сцені 95 Кварталу кривлятись. А Байден змусить його відповідати за свої слова і вчинки. "Я вам нічєво нє должєн" не прокатить. Тут і Бєня не допоможе.
А тут, в повідомленні з Білого Дому - нічого такого нема. Щось дуже схоже з дезинформацією, якою завжди займаються піськов і машка *****...
MARCH 29, 2021 • STATEMENTS AND RELEASES
National Security Advisor Jake Sullivan spoke by phone today with Head of Presidential Office Andriy Yermak of Ukraine. Mr. Sullivan affirmed the United States' unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations, in the face of ********** aggression. He also relayed the Biden Administration's commitment to revitalize our strategic partnership in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine.
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"Заявление официального представителя КНБ Эмили Хорн по поводу разговора советника по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком"
я это заскриню!!!!
А ха ха ха ха
National Security Advisor Jake Sullivan spoke by phone today with Head of Presidential Office Andriy Yermak of Ukraine. Mr. Sullivan affirmed the United States' unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations, in the face of ********** aggression. He also relayed the Biden Administration's commitment to revitalize our strategic partnership in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine.
и не более
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1376707641041387522 5 ч
После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ. "Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком." * Разговор был значительно более жестким. даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким" *текст официального сообщения
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/
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